България

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

19-годишният шофьор не се съобразил с релефа на пътя на кръстовището между „Околовръстна“ и „П. Р. Славейков“, двама 18-годишни спътници са невредими

21 май 2026, 11:17
Източник: iStock/Getty Images

Л ек автомобил се преобърна при пътнотранспортно произшествие в град Смолян в нощта срещу 21 май 2026 г. Инцидентът е възникнал около 00:30 часа на кръстовището, образувано от улица „Околовръстна“ и улица „П. Р. Славейков“.

Зад волана на лекия автомобил „Фолксваген Голф“ е бил 19-годишен младеж. Поради несъобразяване на скоростта на движение с релефа на пътя, водачът е изгубил контрол над управлението на превозното средство. Последвал е удар в крайпътния бордюр, след което автомобилът се е преобърнал по таван на пътното платно.

На мястото на инцидента е пристигнал медицински екип, който е транспортирал 19-годишния шофьор до Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Смолян. След извършените прегледи в лечебното заведение е установено, че младежът е получил само охлузни рани, без тежки наранявания, и е освободен за домашно лечение.

В превозното средство са пътували и двама спътници на 18 години. Те са преминали през преглед, като е констатирано, че няма настъпили наранявания и двамата са без оплаквания.

Произшествието е обслужено по административен ред от служителите на ОДМВР – Смолян.

Източник: МВР    
ПТП Смолян Преобърнат автомобил Несъобразена скорост 19-годишен шофьор Леки наранявания Фолксваген Голф Кръстовище Медицински екип ОДМВР Смолян
