Енергийният министър обяви одит в БЕХ и предупреди за риск от загуба на над 1 млрд. евро

Министърът на енергетиката Ива Петрова представи приоритетите на ведомството си и обяви, че работата на министерството ще бъде „последователна, експертна и прозрачна“, а не „кампанийна“.

„Нашият подход на работа няма да бъде кампаниен, а ще бъде последователен, експертен и прозрачен. На първо място благодаря на президента Румен Радев, който ми гласува това доверие, както и на моя екип – заместник-министрите д-р Любомира Ганчева и Кирил Темелков, както и на началника на политическия кабинет Десислава Николова“, заяви Петрова по време на брифинг.

По думите ѝ е сформиран екип от професионалисти с опит в енергийния сектор, европейските политики и работата на институциите.

Министърът подчерта, че една от първите ѝ задачи след встъпването в длъжност е била да установи реалното състояние на сектора и изпълнението на ключовите проекти и реформи. Според направения анализ има сериозни забавяния, които могат да доведат до загуба на над 1 милиард евро европейско финансиране.

Петрова съобщи, че започва детайлен одит на Българския енергиен холдинг (БЕХ), АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ и „Мини Марица-изток“.

„Една от следващите ми стъпки е да освободя Съвета на директорите на БЕХ и да назнача нов управленски екип, с който да се повиши ефективността и прозрачността на работата“, заяви тя.

Министърът посочи още, че в петък предстои среща с турски представители по темата за договора с „Боташ“, която определи като приоритетна за министерството.

„Направихме стратегически преглед на финансовото състояние на дружествата в системата, на изпълнението на инвестиционните програми и дейността на министерството, както и на напредъка по ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост, защото там има крайни срокове – 31 август 2026 г.“, обясни Петрова.

По думите ѝ сериозно безпокойство буди забавянето при усвояването на средства от Модернизационния фонд.

„Почти нищо не е направено по отношение на ефективното усвояване на средствата по Модернизационния фонд. Има сериозни забавяния както по вече одобрени инвестиции, така и при подготовката на нови схеми за подкрепа“, заяви енергийният министър, цитирана от NOVA.

Тя обърна внимание и на забавянето по програмите, финансирани по Европейското икономическо пространство, известно като „Норвежката програма“. По думите ѝ по нея са осигурени средства за енергийни общности, предпроектни проучвания, ПАВЕЦ и други енергийни проекти.

Петрова коментира и бъдещето на комплекса „Марица-изток“, който определи като ключов за енергийната сигурност, баланса на електроенергийната система и икономиката на региона.

„Съществен напредък по формулирането на такава визия към момента липсва, включително по отношение на нормативната и регулаторната подготовка, необходима за плавна и справедлива трансформация“, каза тя.

Според министъра реформата в БЕХ е пряко свързана с ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост и изисква подобряване на корпоративното управление и преструктуриране на холдинговата структура.

„Рискът е нереализирането на реформите да постави под въпрос европейско финансиране, което надхвърля 1 милиард евро“, предупреди Ива Петрова.