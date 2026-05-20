„Силата на Сибир 2" е факт: Путин получи спасителен пояс от Си Дзинпин след години застой

Пекин и Москва подписаха над 20 споразумения и обявиха независим от Запада многополюсен свят, но отказаха въпроси на медиите

20 май 2026, 12:20
В демонстрация на геополитическо единство, която има за цел да преначертае глобалния баланс на силите, руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Дзинпин подписаха съвместна декларация за навлизането в „нов многополюсен световен ред“. Срещата на върха в Пекин, проследена минута по минута, затвърди позициите на двете суперсили като самопровъзгласили се защитници на международния ред срещу това, което те определиха като „едностранен натиск и тормоз“ от страна на Запада.

Освен тежката реторика, Кремъл си тръгва с фундаментален икономически пробив: постигнато е принципно споразумение за мегапроекта за газопровод „Силата на Сибир 2“, който ще пренасочи руските енергийни потоци от Европа изцяло към Азия.

Източник: БТА/AP

Пробивът за „Силата на Сибир 2“: Спасителният пояс за руската икономика

На заден план на дипломатическия протокол, най-важната новина за Москва дойде от кулоарите на преговорите. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че Русия и Китай са постигнали общо разбирателство за изграждането на стратегическия газопровод „Силата на Сибир 2“.

„Остават за изглаждане някои технически нюанси, но концептуалното разбирателство вече е факт. Съгласувани са както трасето на тръбопровода, така и методите на строителство“, заяви Песков пред държавната агенция РИА Новости.

Проектът, който беше блокиран с години поради остри разногласия относно цената на синьото гориво, придобива критично значение за Москва. Притисната от тежките западни санкции, Русия спешно се нуждае от нови пазари. Новият тръбопровод ще транспортира до 50 милиарда кубически метра природен газ годишно от находищата в полуостров Ямал, преминавайки през Монголия, директно до Северен Китай. Това количество представлява около 12% от общото газово потребление на Китай въз основа на прогнозите за 2025 г. По-рано тази седмица руският гигант „Газпром“ и Китайската национална петролна корпорация (CNPC) вече подписаха предварителното споразумение.

Източник: БТА/AP

Среща на върха без въпроси и подписване на 20 споразумения

Официалната част на държавното посещение премина под знака на строго контролиран протокол. След приключването на разширените преговори между двете делегации, Путин и Си излязоха пред медиите, направиха официални изявления, но напуснаха залата, без да приемат нито един журналистически въпрос.

Преди това двамата лидери дадоха старт на мащабна церемония, при която бяха подписани над 20 двустранни документа. Те обхващат стратегическо сътрудничество в ключови сектори:

  • Търговско-икономическо партньорство;
  • Технологичен трансфер и съвместни иновации;
  • Изкуствен интелект (AI) и научни изследвания;
  • Защита на интелектуалната собственост.
Източник: БТА/AP

Си Дзинпин: „Достигнахме най-високото ниво на партньорство“

В обръщението си към медиите китайският президент Си Дзинпин обяви, че отношенията между Пекин и Москва са преминали в нова фаза.

„Връзките между Китай и Русия достигнаха най-високото си ниво на всеобхватно стратегическо партньорство. Ние се отнасяме един към друг с взаимно уважение и като равни. Нашите двустранни отношения се намират в изходна точка на изцяло ново начало“, заяви Си.

Той подчерта, че двете страни трябва да останат „стратегически крепости“ една за друга и да засилят комуникацията на всички нива. Китайският лидер призова Русия и Китай твърдо да изпълняват ролята си на „отговорни велики сили“, които да се противопоставят на „унилатералния (едностранен) тормоз и действията, опитващи се да обърнат хода на историята“.

Путин: Енергийните доставки са защитени от външен натиск

Веднага след Си, думата взе Владимир Путин, който акцентира върху икономическата устойчивост на оста Москва–Пекин. Руският президент обеща, че страната му ще бъде „непрекъснат и сигурен източник на петрол и газ за китайската икономика“.

„Търговията между нашите две страни е напълно защитена от външно влияние и от негативните тенденции на глобалните пазари“, подчерта руският лидер.

Той добави, че Русия и Китай остават непоколебимо ангажирани с воденето на независима външна политика, изпълнявайки стабилизираща роля на международната сцена.

Източник: БТА/AP

Анализ на BBC: Партньори по сметка, а не съюзници

Зад блясъка на официалните изявления обаче се крие сложна динамика, която анализаторите на BBC определят като „гъвкаво стратегическо партньорство, но не и формален съюз“.

Показател Китай Русия

Мащаб на икономиката Около 8 пъти по-голяма от руската Силно зависима от износа на суровини
Основен износ в двустранната търговия Високи технологии, дронове, роботи Природни ресурси, петрол, газ, хранителни продукти
Геополитически статус Технологичен и икономически лидер Военна сила под международни санкции

„Това не е класически съюз, в който едната страна е длъжна да следва другата. Това е прагматично партньорство, което устоява на времето именно защото нито Пекин, нито Москва съдят действията на другия“, коментира Бобо Ло, бивш заместник-ръководител на австралийската дипломатическа мисия в Москва.

Докато западните нации изолират Русия заради войната в Украйна и смъртта на опозиционера Алексей Навални или критикуват Китай за потъпкването на човешките права в Синцзян, Пекин и Москва умишлено си затварят очите за тези вътрешни проблеми в името на общия си враг – САЩ.

Растящата асиметрия: „Мед и раци срещу дронове и роботи“

Въпреки реториката за равенство, реалността показва, че Русия става все по-зависима от своя азиатски партньор. Тази асиметрия беше призната с неочаквана откровеност от представителя на руския президент в Далечния изток Юрий Трутнев. По време на съвместното икономическо изложение в китайския град Харбин, той коментира пред агенция ТАСС:

Източник: БТА/AP

„Ние имаме да предложим само мед и раци, докато нашите китайски приятели показват дронове и роботи. Ще бъда честен – малко ми е болно от този факт.“

Икономическата ножица е толкова голяма, че дни преди визитата, жители на сибирския град Иркутск записаха официално видеообръщение към Путин. В него те умоляват Китай да построи ново училище в града им, тъй като пет години молби към Москва са останали без резултат. „Как мислите да увеличите раждаемостта в Русия без инфраструктура остава мистерия за нас“, заявяват сибирците.

Лична нотка: Путин се срещна с китайския инженер, когото прегърна преди 26 години

Освен тежката геополитика, визитата донесе и емоционален момент, широко отразен от китайските държавни медии. Владимир Путин се срещна с Пън Пай – китайски инженер, с когото се запознава за първи път преди 26 години, по време на първото си официално посещение в Китай като президент през далечната 2000 г.

Източник: БТА/AP

Първата среща в парк „Бейхай“
юли 2000 г.

По време на разходка в Пекин, Путин забелязва малко момче, подпряно на парапет. Руският лидер го вдига на ръце за снимка и го целува по челото преди раздялата. Момчето е Пън Пай.

Вирусна кампания в социалните мрежи
2025 г.

Руската държавна медия RT публикува призив в мрежата Weibo за издирване на порасналото момче от снимката. Кампанията става вайръл в Китай и Пън е открит в рамките на броени дни.

Трогателното повторно събиране
май 2026 г.

Вече зрял мъж и дипломиран инженер с магистърска степен от Москва (избор, вдъхновен от срещата му като дете), Пън се среща отново с Путин в Пекин. Двамата се прегръщат, а Путин му заявява, че е добре дошъл в Русия „по всяко време“.

Чаят на четири очи и сянката на Доналд Тръмп

Официалният ден завършва с неформална чаена церемония в тесен кръг между Владимир Путин и Си Дзинпин. Външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков разкри пред руската държавна телевизия, че по време на закритите разговори двамата лидери ще обсъдят най-експлозивните теми от международния дневен ред: войната в Украйна, ситуацията в Иран и отношенията със САЩ.

Източник: БТА/AP

Разговорите се провеждат на фона на растяща несигурност в Пекин относно евентуалното завръщане на Доналд Тръмп в Белия дом, което кара Китай да търси още по-стабилен тил в лицето на Москва.

Източник: БТА/AP

тази връзка говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи интригуващо изявление, като не изключи възможността за директна среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп по-късно тази година. Това би могло да се случи по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) през ноември, на която Китай ще бъде домакин в южния технологичен мегаполис Шънджън. Путин вече потвърди присъствието си, а Вашингтон обяви, че ще изпрати делегация, въпреки че все още няма официално потвърждение дали самият Тръмп ще пътува за форума.

Източник: BBC    
