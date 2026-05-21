България

Ограничиха дейността на товарния превозвач, замесен в катастрофата на АМ „Хемус“

Установени са сериозни нарушения, свързани с административни и технически изисквания

21 май 2026, 13:17
Заради множество нарушения: Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол"
Енергийният министър обяви одит в БЕХ и предупреди за риск от загуба на над 1 млрд. евро
Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче
След фаталния инцидент: Нови мерки срещу нападения от мечки в Природен парк "Витоша"
НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас
Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ
Съдът гледа мерките на задържаните при акцията срещу имотната мафия
Регионалният министър: Подпочвени води са причинили свлачището край Пампорово

М инистерството на транспорта и съобщенията е разпоредило временно спиране на дейността на товарния превозвач „Стели Мега Метали“ ЕООД. Мярката е предприета след междинни резултати от проверки, започнали след тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Хемус“ между товарен автомобил и автобус на 12 май.

Катастрофата на "Хемус": Единият шофьор с 45 нарушения, другият - с положителен тест за наркотици

По данни на институциите при първоначалните проверки са установени сериозни нарушения в дейността на превозвача, свързани с административни и технически изисквания. Издадени са две отделни заповеди за прилагане на принудителни административни мерки, с които се спира обществената превозна дейност на дружеството до отстраняване на констатираните несъответствия.

Инцидентът на АМ „Хемус“ е станал между товарен автомобил на „Стели Мега Метали“ ЕООД и автобус, собственост на „Юнион Ивкони“ ООД, който е бил отдаден под наем на „ГРУП ПЛЮС“ ООД. По случая е започнало досъдебно производство, а част от документите и техническите устройства вече са иззети от разследващите органи, предаде NOVA.

Проверката на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е установила, че за извършения курс не е бил наличен пътен лист, за което е съставен акт. Анализът на данните от тахографа и картата на водача продължава в рамките на разследването.

Събраната информация показва още, че превозвачът не е доказал финансова стабилност в законоустановения срок, както и че от 1 март 2026 г. дружеството е останало без лице, което да ръководи транспортната дейност с изискваната професионална квалификация. Това е довело до допълнителна заповед за спиране на дейността.

При техническия преглед на дигиталния тахограф са установени и нарушения, включително управление без валидна карта на водача, използване на режим „извън обхват“, както и липса на актуална периодична заверка на устройството. За тези констатации предстои съставяне на допълнителни актове.

Всички установени нарушения ще бъдат предоставени на наблюдаващия прокурор. Проверките по случая и по дейността на свързаните дружества продължават.

Източник: NOVA    
Пътен инцидент АМ Хемус Стели Мега Метали Спиране на дейност Нарушения Министерство на транспорта Тахограф Автобус и камион Административни мерки Разследване
Енергийният министър обяви одит в БЕХ и предупреди за риск от загуба на над 1 млрд. евро

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Прокуратурата поиска 14 г. затвор за Петьо Еврото

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Войната в Иран промени пазара драматично, вдигайки рязко продажбите на ЕV

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Свят Преди 37 минути

Националната метеорологична служба издаде спешно предупреждение към жителите на Бруклин, Статен Айлънд, Куинс и Манхатън да не излизат по улиците

48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

Любопитно Преди 42 минути

Лекари, психолози, акушерки и юристи се срещнаха със стотици семейства в едно от най-големите събития за родители в България

НСИ отчете спад на безработицата у нас

България Преди 1 час

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 0,1 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2025 г.

Влакче на ужасите по кралски: Емоциите на принц Уилям, които взривиха социалните мрежи

Любопитно Преди 1 час

Принцът на Уелс изгледа на живо в Истанбул историческата победа на Астън Вила с 3:0 над Фрайбург. Уилям преживя истински емоционален разпад на трибуните, а след триумфа лично поздрави отбора за първата голяма европейска купа от 44 години насам

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

Свят Преди 1 час

Вероятни са блокади на пътни участъци както в столицата, така и на други места в страната, включително международния път Е-75

SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

Любопитно Преди 1 час

Ако SpaceX постигне целта си за пазарна капитализация от 2 трилиона долара, тя ще влезе в топ 10 на най-скъпите компании в света.

МВнР: България няма да допусне предоговаряне на преговорната рамка за РСМ

България Преди 1 час

Министерството на външните работи мобилизира всички дипломатически канали за защита на националния интерес, обяви Велислава Петрова-Чамова

Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по финансите на Столичната община

България Преди 1 час

Той беше служебен министър на финансите в кабинета "Гюров"

Мистериозни сини проблясъци от Космоса озадачават астрономите

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване предлага хипотезата, че те са резултат от катастрофален сблъсък между звезди и свръхплътни космически обекти

Трима загинали и над 10 пострадали след досег с неизвестен наркотик в САЩ

Свят Преди 2 часа

Първите екипи, пристигнали на място, са открили телата на жертвите в частна къща в малкия град Маунтинеър

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

България Преди 2 часа

19-годишният шофьор не се съобразил с релефа на пътя на кръстовището между „Околовръстна“ и „П. Р. Славейков“, двама 18-годишни спътници са невредими

Епицентър на страха: Опасният вид ебола покоси лекари, ваксината ще отнеме месеци

Свят Преди 2 часа

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че може да отнеме до девет месеца, преди ваксината срещу този конкретен вид ебола да бъде готова. В момента се разработват две възможни „ваксини кандидати“ срещу вида Бундибугио

Етнопевицата Диа възражда една от най-красивите български думи с новата си песен „Нишан“

Любопитно Преди 2 часа

Изпълнителката представя дълбоката символика на традиционния годежен дар в нов проект с модерен звук и визия. С изцяло нов творчески екип и въздействаща хореография, песента възпява тихата и силна женска преданост

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

България Преди 2 часа

Санда Стратулат-Протич ни напусна на 89-годишна възраст

Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Свят Преди 2 часа

Докато Тръмп преговаря със Си от позицията на равна суперсила, закъсалият на фронта Путин остана без одобрение за мечтания си газов мегапроект

Ванеса Тръмп с лична изповед: Обяви, че е диагностицирана с рак

Свят Преди 2 часа

Ванеса обяви диагнозата си в „лична актуализация за здравето“, която сподели в Instagram в сряда, 20 май

