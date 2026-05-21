Мощни бури и наводнения удариха Ню Йорк: Паднали дървета блокираха булеварди

С илни гръмотевични бури и проливни дъждове предизвикаха внезапни наводнения и сериозни материални щети в различни части на Ню Йорк в нощта срещу четвъртък. Стихията доведе до наводняване на ключови пътни артерии и събори огромни дървета в няколко района.

Bushwick, Brooklyn on Wilson & Stockholm after flash flood storm in New York. pic.twitter.com/rhpq3GWfiK — Grant (@grantconversano) May 20, 2026

Националната метеорологична служба на САЩ реагира незабавно, като издаде официално предупреждение за наводнения, което обхвана Бруклин, Статен Айлънд, Куинс и Манхатън. Властите отправиха спешен призив към гражданите да не управляват автомобили и да не се опитват да пресичат пеша зони, в които пътното платно е изцяло покрито от вода.

💧New York Submerged Under Water.. Heavy Rains Turn the City into a Lake



New York City was hit by torrential rains that triggered flash floods across several neighborhoods, with some areas receiving more than 6 inches (about 15 cm) of rain in just a few hours, according to… pic.twitter.com/tPoSpVQHyK — News.Az (@news_az) May 21, 2026

Кадри, споделени в социалните мрежи и платформата Citizen App, показват сериозността на ситуацията по места. В Куинс бяха заснети наводнени улици в кварталите Бейсайд и Роуздейл, като общественият активист Карл Патерсън също разпространи видеоклипове от тежката ситуация в района. Сериозно наводнен е и участък на улица „204-та“ в Ямайка (Куинс).

В Бруклин бурята нанесе и сериозни материални щети. Видеоклипове уловиха огромно паднало дърво, което е изкоренено от мощния вятър и е блокирало изцяло кръстовището на бул. „Кингс Хайуей“ (Kings Highway 501).

Екипите на спешните служби работят по разчистването на пътищата и отводняването на най-критичните точки. Очаква се информацията за мащаба на щетите да се обновява през деня.