Свят

Мощни бури и наводнения удариха Ню Йорк: Паднали дървета блокираха булеварди

Националната метеорологична служба издаде спешно предупреждение към жителите на Бруклин, Статен Айлънд, Куинс и Манхатън да не излизат по улиците

21 май 2026, 12:58
Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ
Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба
Кризата в Близкия изток: САЩ с ново предложение, Иран го разглежда

Кризата в Близкия изток: САЩ с ново предложение, Иран го разглежда
ЦСКА ликува с Купата на България в драматичен финал

ЦСКА ликува с Купата на България в драматичен финал
Ескалация, САЩ повдигнаха обвинения срещу Раул Кастро

Ескалация, САЩ повдигнаха обвинения срещу Раул Кастро
Тръмп: Не бързам да сложа край на войната с Иран

Тръмп: Не бързам да сложа край на войната с Иран
След 26 години: Путин се срещна в Пекин с момчето от култова архивна снимка

След 26 години: Путин се срещна в Пекин с момчето от култова архивна снимка
„Силата на Сибир 2“ е факт: Путин получи спасителен пояс от Си Дзинпин след години застой

„Силата на Сибир 2“ е факт: Путин получи спасителен пояс от Си Дзинпин след години застой

С илни гръмотевични бури и проливни дъждове предизвикаха внезапни наводнения и сериозни материални щети в различни части на Ню Йорк в нощта срещу четвъртък. Стихията доведе до наводняване на ключови пътни артерии и събори огромни дървета в няколко района.

Националната метеорологична служба на САЩ реагира незабавно, като издаде официално предупреждение за наводнения, което обхвана Бруклин, Статен Айлънд, Куинс и Манхатън. Властите отправиха спешен призив към гражданите да не управляват автомобили и да не се опитват да пресичат пеша зони, в които пътното платно е изцяло покрито от вода.

Кадри, споделени в социалните мрежи и платформата Citizen App, показват сериозността на ситуацията по места. В Куинс бяха заснети наводнени улици в кварталите Бейсайд и Роуздейл, като общественият активист Карл Патерсън също разпространи видеоклипове от тежката ситуация в района. Сериозно наводнен е и участък на улица „204-та“ в Ямайка (Куинс).

В Бруклин бурята нанесе и сериозни материални щети. Видеоклипове уловиха огромно паднало дърво, което е изкоренено от мощния вятър и е блокирало изцяло кръстовището на бул. „Кингс Хайуей“ (Kings Highway 501).

Екипите на спешните служби работят по разчистването на пътищата и отводняването на най-критичните точки. Очаква се информацията за мащаба на щетите да се обновява през деня.

Източник: National Weather Service/abc7ny.com    
Наводнения Ню Йорк Гръмотевични бури Проливни дъждове Материални щети Бруклин Куинс Наводнени улици Паднали дървета Официално предупреждение
Последвайте ни
Енергийният министър обяви одит в БЕХ и предупреди за риск от загуба на над 1 млрд. евро

Енергийният министър обяви одит в БЕХ и предупреди за риск от загуба на над 1 млрд. евро

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Прокуратурата поиска 14 г. затвор за Петьо Еврото

Прокуратурата поиска 14 г. затвор за Петьо Еврото

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

pariteni.bg
10 от най-мързеливите породи кучета

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осъден на смърт изрече четири пронизващи думи секунди преди екзекуцията

Осъден на смърт изрече четири пронизващи думи секунди преди екзекуцията

Свят Преди 5 минути

Макгил се усмихна и каза „Скоро си отивам у дома“, преди да получи смъртоносна инжекция в държавния затвор във Флорънс

<p>Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ &quot;Бобов дол&quot;</p>

Заради множество нарушения: Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол"

България Преди 6 минути

Това съобщи министър Росица Карамфилова по време на брифинг

Българска делегация пристигна в Рим по повод 24 май

Българска делегация пристигна в Рим по повод 24 май

Свят Преди 37 минути

Тя е водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова

НСИ отчете спад на безработицата у нас

НСИ отчете спад на безработицата у нас

България Преди 45 минути

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 0,1 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2025 г.

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

Свят Преди 48 минути

Вероятни са блокади на пътни участъци както в столицата, така и на други места в страната, включително международния път Е-75

SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

Любопитно Преди 50 минути

Ако SpaceX постигне целта си за пазарна капитализация от 2 трилиона долара, тя ще влезе в топ 10 на най-скъпите компании в света.

Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по финансите на Столичната община

Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по финансите на Столичната община

България Преди 1 час

Той беше служебен министър на финансите в кабинета "Гюров"

Мистериозни сини проблясъци от Космоса озадачават астрономите

Мистериозни сини проблясъци от Космоса озадачават астрономите

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване предлага хипотезата, че те са резултат от катастрофален сблъсък между звезди и свръхплътни космически обекти

Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче

Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче

България Преди 1 час

Президентът подкрепи подхода за широк дебат и коментира очакванията за напредък по визовия режим между България и САЩ

<p>Неизвестен наркотик уби трима в САЩ</p>

Трима загинали и над 10 пострадали след досег с неизвестен наркотик в САЩ

Свят Преди 1 час

Първите екипи, пристигнали на място, са открили телата на жертвите в частна къща в малкия град Маунтинеър

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

България Преди 1 час

19-годишният шофьор не се съобразил с релефа на пътя на кръстовището между „Околовръстна“ и „П. Р. Славейков“, двама 18-годишни спътници са невредими

Епицентър на страха: Опасният вид ебола покоси лекари, ваксината ще отнеме месеци

Епицентър на страха: Опасният вид ебола покоси лекари, ваксината ще отнеме месеци

Свят Преди 1 час

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че може да отнеме до девет месеца, преди ваксината срещу този конкретен вид ебола да бъде готова. В момента се разработват две възможни „ваксини кандидати“ срещу вида Бундибугио

,

Етнопевицата Диа възражда една от най-красивите български думи с новата си песен „Нишан“

Любопитно Преди 2 часа

Изпълнителката представя дълбоката символика на традиционния годежен дар в нов проект с модерен звук и визия. С изцяло нов творчески екип и въздействаща хореография, песента възпява тихата и силна женска преданост

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

България Преди 2 часа

Санда Стратулат-Протич ни напусна на 89-годишна възраст

Ванеса Тръмп

Ванеса Тръмп с лична изповед: Обяви, че е диагностицирана с рак

Свят Преди 2 часа

Ванеса обяви диагнозата си в „лична актуализация за здравето“, която сподели в Instagram в сряда, 20 май

От ДБ отговориха на Пеевски: С любопитство очаквамe резултата

От ДБ отговориха на Пеевски: С любопитство очаквамe резултата

България Преди 2 часа

"Ние сезирахме само ГДБОП, за да могат да бъдат извършени оперативни мероприятия, преди да се намеси прокуратурата и да попречи на разследването", отбеляза Божидар Божанов

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

48 часа, в които майчинството беше чуто: Над 30 специалисти и стотици семейства на „Ох, на мама!" 2026 в НДК

Edna.bg

Роналдо и годеницата му с къща за 60 млн. евро - с кино салон и гледка към океана

Edna.bg

Спортни новини на NOVA (21.05.2026) - обедна емисия

Gong.bg

В Италия: Бернардо Силва има нов отбор

Gong.bg

Правителството смени изпълнителния директор на БАБХ

Nova.bg

Министърът на енергетиката: Освобождавам Съвета на директорите на БЕХ

Nova.bg