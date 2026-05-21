Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Докато Тръмп преговаря със Си от позицията на равна суперсила, закъсалият на фронта Путин остана без одобрение за мечтания си газов мегапроект

21 май 2026, 10:43
У смихнати дечица с флагчета в ръце - има ги. Военен почетен караул - налице е. Оръдейни салюти и маршируващ духов оркестър - пълна програма. В сряда, 20 май 2026 г., официалното посрещане на руския президент Владимир Путин пред Великата зала на народа в Пекин изглеждаше като пълно огледално копие на бляскавия прием, организиран за американския президент Доналд Тръмп само седмица по-рано.

Две ключови визити на върха в рамките на броени дни. Точно това е образът, който китайският лидер Си Дзинпин иска да прожектира пред света: Китай разговаря с всеки, но не е обвързан с никого. За Пекин тези визити са триумфално доказателство, че заради мащабната си икономика и новото си дипломатическо влияние, днес всички световни пътища водят към Китай.

Источник: БТА/AP

Политическият театър обаче не може да скрие усложнената реалност. Докато Тръмп си тръгна от Пекин след преговори като с равен, Путин пристигна на своето 25-о посещение в Китай в позицията на силно притиснат партньор, който отчаяно се нуждае от спасителен пояс.

Стратегическият баланс на Си: Излизане от изолацията

Преди пет години Китай изглеждаше на ръба на пълна дипломатическа изолация – със затворени граници заради пандемията, нападателна „вълча дипломация“ и тежки западни санкции заради човешките права в Синцзян и Хонконг.

Источник: Getty Images

Днес ситуацията е коренно променена. Вместо проблем за изолиране, Китай се превърна в незаобиколим център на световната търговия и геополитика. Притиснат от вътрешно икономическо забавяне, Си Дзинпин смекчи тона и успя да възстанови връзките си с ключови съюзници на САЩ като Австралия, Канада и Великобритания. За вътрешната публика в Китай изминалата седмица беше перфектната пропаганда: Си изглеждаше като лидера, с когото целият свят умолява да се срещне.

Источник: БТА/АР

Контрастът в кулоарите: Тръмп срещу Путин

Зад еднаквия дипломатически протокол и тържествения блясък в Пекин се скри коренно различна политическа и икономическа реалност за двамата гости на Си Дзинпин.

При преговорите с американския президент Доналд Тръмп, китайският лидер се изправи срещу равнопоставена глобална суперсила. Диалогът между Вашингтон и Пекин беше воден в търсене на стратегически баланс при управлението на една традиционно непредвидима американска администрация. Основните теми на срещата бяха спешни глобални кризи – войната в Иран, блокирането на Ормузкия пролив, трафикът на фентанил и ангажиментът на Китай да увеличи покупките на американски селскостопански продукти. Си Дзинпин обаче използва момента и да отправи строго, директно предупреждение към Тръмп относно казуса с Тайван.

Источник: БТА/AP

В съвсем различна позиция броени дни по-късно пристигна руският президент Владимир Путин. Неговото 25-о посещение в Китай премина под знака на растяща икономическа и политическа зависимост от Пекин, породена от тежките международни санкции срещу Москва. Макар преговорите да завършиха с подписването на над 20 нови споразумения в сферата на търговията и технологиите, Путин не успя да постигне най-важното. Китай така и не даде зелена светлина за блокирания газов мегапроект, за чието стартиране руският лидер настоява безуспешно от години.

Параноя в Кремъл: Парадоксът на една затягаща се война

Путин кацна в Пекин, посрещнат на летището от външния министър Ван И, в изключително критичен за него момент. Изтощителната война в Украйна, навлязла в своята пета година, вече изсмуква ресурсите на Русия и за първи път пропуква вътрешната стабилност на режима.

Источник: БТА/АР

През изминалия уикенд украински дронове нанесоха удари в самото сърце на Москва. На тазгодишния военен парад в Русия липсваха традиционните тежки танкови колони и балистични ракети – ясен знак, че цялата техника е прикована на фронта. Проучване на държавния институт ВЦИОМ показва, че одобрението за Путин е спаднало до 65.6% - най-ниското му ниво от февруари 2022 г. Мобилните блокади на интернета и икономическият натиск засилват общественото недоволство.

„Путин е изключително нервен, параноичен и тревожен в момента“, коментира Майкъл Боцюркив, експерт от Атлантическия съвет и добавя:

Источник: БТА/AP

„Той е в капана на мисленето, че ако загуби тази война, с него е свършено“.

В тази ситуация Русия зависи изцяло от Пекин, който купува петрола ѝ (с ръст от 35% за първото тримесечие на 2026 г.) и доставя компоненти с двойна употреба за руската индустрия. Анализаторите отбелязват, че една от скритите цели на Путин е била да разбере „какво е най-новото мислене на Тръмп за Украйна“, споделено по време на американската визита седмица по-рано.

Дипломатическото въже: Избирателната тишина на Пекин

Въпреки демонстрацията на близост, Си Дзинпин внимателно избягваше да навлиза в минното поле на руските военни амбиции. В официалните си изявления китайският лидер спомена само една война - тази в Близкия изток, определяйки спирането на конфликта в Иран като въпрос от „крайна спешност“. Кризата там засяга пряко Китай, тъй като блокирането на Ормузкия пролив застрашава петролните му запаси.

В същото време Си запази пълно мълчание за Украйна. В дългата си съвместна декларация Си и Путин остро атакуваха САЩ, осъждайки:

„...вероломните военни удари срещу други страни, лицемерието в преговорите, убийствата на лидери на суверенни държави и провокациите за смяна на режими“.

Тази избирателна позиция - силен глас за Иран и пълно мълчание за Украйна - поставя под сериозен риск отношенията на Китай с Европа. Пекин се опитва да балансира: той не може да изостави Русия, защото се страхува от дестабилизация на огромния си съсед и загуба на ключов геополитически съюзник, но тихата му подкрепа за руската инвазия подкопава доверието в него като „неутрален посредник“ на световната сцена.

Източник: AOL/BBC/CNN    
Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

<p>Неизвестен наркотик уби трима в САЩ</p>

Трима загинали и над 10 пострадали след досег с неизвестен наркотик в САЩ

Свят Преди 4 минути

Първите екипи, пристигнали на място, са открили телата на жертвите в частна къща в малкия град Маунтинеър

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

България Преди 13 минути

19-годишният шофьор не се съобразил с релефа на пътя на кръстовището между „Околовръстна“ и „П. Р. Славейков“, двама 18-годишни спътници са невредими

Ванеса Тръмп

Ванеса Тръмп с лична изповед: Обяви, че е диагностицирана с рак

Свят Преди 49 минути

Ванеса обяви диагнозата си в „лична актуализация за здравето“, която сподели в Instagram в сряда, 20 май

От ДБ отговориха на Пеевски: С любопитство очаквамe резултата

От ДБ отговориха на Пеевски: С любопитство очаквамe резултата

България Преди 56 минути

"Ние сезирахме само ГДБОП, за да могат да бъдат извършени оперативни мероприятия, преди да се намеси прокуратурата и да попречи на разследването", отбеляза Божидар Божанов

Борис Георгиев, директор на Googe Cloud за Централна и Източна Европа (вляво) и Симеон Кърцелянски, мениджър по киберсигурност в „Информационно обслужване“ и ръководител на Националния център за киберсигурност на България

AI позволява на България да засича кибератаки в зародиш

Технологии Преди 1 час

Изкуственият интелект решава много от предишните слабости и позволява на страната бързо да повиши нивото на своята киберсигурност и да открива атаки още докато се оформят и да подготвя бърз и адекватен отговор

.

Най-голямото разкритие за НЛО? Пентагонът вади тайни файлове, очаква се нещо грандиозно

Любопитно Преди 1 час

Американците са притаили дъх в очакване на следващата вълна от досиета за НЛО, след като официални лица обещаха, че материалите ще бъдат публикувани „много скоро“

Тайният отряд от „делфини-камикадзе“, който може да отвори Ормузкия проток

Тайният отряд от „делфини-камикадзе“, който може да отвори Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Иран може и да няма екип от делфини, готови за разгръщане в военни операции, но САЩ имат. Секретният отряд е създаден по време на Студената война, когато учени, изследващи сонарните способности на делфините, осъзнават, че те могат да идентифицират обекти под водата с висока точност

Доналд Тръмп

„Ако дрон го удари, отскача“: Тръмп разкри тайните на балната зала-бункер

Свят Преди 2 часа

Сред шума от строителството, Тръмп разведе група репортери на обиколка из проекта, за да се опита да подсили аргумента си, че Конгресът на САЩ трябва да отпусне 1 милиард долара за финансиране на подобренията на сигурността на сградата

"Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи!", Делян Пеевски сезира прокуратурата

"Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи!", Делян Пеевски сезира прокуратурата

България Преди 2 часа

Лидерът на ДПС настоява за проверка на твърденията за негови пътувания зад граница

"Полша е съюзник за пример": Казусът с американските войски

"Полша е съюзник за пример": Казусът с американските войски

Свят Преди 2 часа

САЩ отлагат изпращането на очаквани 4000 войници в Полша

,

Космически маратон: Марсоходът „Пърсивиърънс“ измина почти 42 км в търсене на живот

Любопитно Преди 2 часа

Очаква се апаратът да надхвърли това разстояние през следващия месец, каза мениджърът на мисията Робърт Хог

Земетресение разтърси района край Неапол

Земетресение разтърси района край Неапол

Свят Преди 2 часа

Епицентърът е бил в залива на Поцуоли

.

Филмов обир в Кан: Откраднаха часовник за 1 милион евро по време на фестивала

Любопитно Преди 3 часа

Всяка година в Кан, в периода около кинофестивала, високоспециализирани и много организирани крадци се опитват да отнемат бижутата от богати чуждестранни туристи

Снимката е илюстративна

Тийнейджър попадна на мистериозна монета от легендарния град Троя и озадачи археолозите

Свят Преди 3 часа

Бронзовата монета датира от III в. пр.н.е. Тя е открита в берлинския район Шпандау от момче, което просто си играело навън

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

НС обсъжда орязване на правомощията на особения търговски управител на „Лукойл" у нас

България Преди 3 часа

Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025 г.

,

Километричен капан: Над 15 км опашка от камиони на АМ „Марица“ към „Капитан Андреево“

България Преди 3 часа

От Агенция „Митници“ посочват, че трафикът през граничния пункт е изключително интензивен

