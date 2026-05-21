Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

У смихнати дечица с флагчета в ръце - има ги. Военен почетен караул - налице е. Оръдейни салюти и маршируващ духов оркестър - пълна програма. В сряда, 20 май 2026 г., официалното посрещане на руския президент Владимир Путин пред Великата зала на народа в Пекин изглеждаше като пълно огледално копие на бляскавия прием, организиран за американския президент Доналд Тръмп само седмица по-рано.

Две ключови визити на върха в рамките на броени дни. Точно това е образът, който китайският лидер Си Дзинпин иска да прожектира пред света: Китай разговаря с всеки, но не е обвързан с никого. За Пекин тези визити са триумфално доказателство, че заради мащабната си икономика и новото си дипломатическо влияние, днес всички световни пътища водят към Китай.

Политическият театър обаче не може да скрие усложнената реалност. Докато Тръмп си тръгна от Пекин след преговори като с равен, Путин пристигна на своето 25-о посещение в Китай в позицията на силно притиснат партньор, който отчаяно се нуждае от спасителен пояс.

Стратегическият баланс на Си: Излизане от изолацията

Преди пет години Китай изглеждаше на ръба на пълна дипломатическа изолация – със затворени граници заради пандемията, нападателна „вълча дипломация“ и тежки западни санкции заради човешките права в Синцзян и Хонконг.

Днес ситуацията е коренно променена. Вместо проблем за изолиране, Китай се превърна в незаобиколим център на световната търговия и геополитика. Притиснат от вътрешно икономическо забавяне, Си Дзинпин смекчи тона и успя да възстанови връзките си с ключови съюзници на САЩ като Австралия, Канада и Великобритания. За вътрешната публика в Китай изминалата седмица беше перфектната пропаганда: Си изглеждаше като лидера, с когото целият свят умолява да се срещне.

Контрастът в кулоарите: Тръмп срещу Путин

Зад еднаквия дипломатически протокол и тържествения блясък в Пекин се скри коренно различна политическа и икономическа реалност за двамата гости на Си Дзинпин.

При преговорите с американския президент Доналд Тръмп, китайският лидер се изправи срещу равнопоставена глобална суперсила. Диалогът между Вашингтон и Пекин беше воден в търсене на стратегически баланс при управлението на една традиционно непредвидима американска администрация. Основните теми на срещата бяха спешни глобални кризи – войната в Иран, блокирането на Ормузкия пролив, трафикът на фентанил и ангажиментът на Китай да увеличи покупките на американски селскостопански продукти. Си Дзинпин обаче използва момента и да отправи строго, директно предупреждение към Тръмп относно казуса с Тайван.

В съвсем различна позиция броени дни по-късно пристигна руският президент Владимир Путин. Неговото 25-о посещение в Китай премина под знака на растяща икономическа и политическа зависимост от Пекин, породена от тежките международни санкции срещу Москва. Макар преговорите да завършиха с подписването на над 20 нови споразумения в сферата на търговията и технологиите, Путин не успя да постигне най-важното. Китай така и не даде зелена светлина за блокирания газов мегапроект, за чието стартиране руският лидер настоява безуспешно от години.

Параноя в Кремъл: Парадоксът на една затягаща се война

Путин кацна в Пекин, посрещнат на летището от външния министър Ван И, в изключително критичен за него момент. Изтощителната война в Украйна, навлязла в своята пета година, вече изсмуква ресурсите на Русия и за първи път пропуква вътрешната стабилност на режима.

През изминалия уикенд украински дронове нанесоха удари в самото сърце на Москва. На тазгодишния военен парад в Русия липсваха традиционните тежки танкови колони и балистични ракети – ясен знак, че цялата техника е прикована на фронта. Проучване на държавния институт ВЦИОМ показва, че одобрението за Путин е спаднало до 65.6% - най-ниското му ниво от февруари 2022 г. Мобилните блокади на интернета и икономическият натиск засилват общественото недоволство.

„Путин е изключително нервен, параноичен и тревожен в момента“, коментира Майкъл Боцюркив, експерт от Атлантическия съвет и добавя:

„Той е в капана на мисленето, че ако загуби тази война, с него е свършено“.

В тази ситуация Русия зависи изцяло от Пекин, който купува петрола ѝ (с ръст от 35% за първото тримесечие на 2026 г.) и доставя компоненти с двойна употреба за руската индустрия. Анализаторите отбелязват, че една от скритите цели на Путин е била да разбере „какво е най-новото мислене на Тръмп за Украйна“, споделено по време на американската визита седмица по-рано.

Дипломатическото въже: Избирателната тишина на Пекин

Въпреки демонстрацията на близост, Си Дзинпин внимателно избягваше да навлиза в минното поле на руските военни амбиции. В официалните си изявления китайският лидер спомена само една война - тази в Близкия изток, определяйки спирането на конфликта в Иран като въпрос от „крайна спешност“. Кризата там засяга пряко Китай, тъй като блокирането на Ормузкия пролив застрашава петролните му запаси.

В същото време Си запази пълно мълчание за Украйна. В дългата си съвместна декларация Си и Путин остро атакуваха САЩ, осъждайки:

„...вероломните военни удари срещу други страни, лицемерието в преговорите, убийствата на лидери на суверенни държави и провокациите за смяна на режими“.

Тази избирателна позиция - силен глас за Иран и пълно мълчание за Украйна - поставя под сериозен риск отношенията на Китай с Европа. Пекин се опитва да балансира: той не може да изостави Русия, защото се страхува от дестабилизация на огромния си съсед и загуба на ключов геополитически съюзник, но тихата му подкрепа за руската инвазия подкопава доверието в него като „неутрален посредник“ на световната сцена.

Микрофонът на истината

Зад кулисите обаче стана ясно кой всъщност държи картите. По време на визитата на Тръмп миналата седмица, Си Дзинпин му организира ексклузивна персонална разходка в „Джуннанхай“ – строго охранявания затворен комплекс на комунистическото ръководство. Поласкан от рядката чест, Тръмп изрази възхищението си, на което Си, уловен от включен микрофон (hot mic), отвърна с хладна прагматичност:

„Изключително рядко е. Но например, Путин също е бил тук“.

Реплика, която перфектно илюстрира новия световен ред на Си Дзинпин: в Пекин протоколът може да изглежда еднакъв за всички, но всеки гост е просто фигура в голямата китайска игра за глобално надмощие.