Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по финансите на Столичната община

Г еорги Клисурски се завръща като заместник-кмет по направление „Финанси“ в Столичната община, съобщиха от общинската администрация. От 26 май той отново ще бъде част от екипа на кмета Васил Терзиев.

Клисурски беше заместник-кмет по финансите от септември 2025 г., след което стана служебен министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров.

Той е икономист с образование по финанси и държавно управление, придобито в САЩ и професионален опит в Министерството на финансите.

На 19 февруари т.г., когато Клисурски прие поста на служебен министър на финансите, той посочи, че трите основни приоритета на министерството в рамките на служебното правителство са обезпечаване финансово на изборите, удължаване на закона за бюджета и справедливо разпределяне на средствата, предвидени за общините.