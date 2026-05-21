Свят

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

Вероятни са блокади на пътни участъци както в столицата, така и на други места в страната, включително международния път Е-75

21 май 2026, 12:27
Източник: БТА, Министерство на външните работи

М инистерството на външните работи (МВнР) информира, че за 23 май, събота, е планиран мащабен протест на сръбските студенти на централния площад „Славия“ в Белград. Вероятни са блокади на пътни участъци както в столицата, така и на други места в страната, включително международния път Е-75, без предварително оповестяване или очаквано времетраене. Това съобщиха от МВнР на сайта си и на официалната си Facebook страница.

МВнР с важна информация за българите в Белград

Външното министерство съветва българските граждани, пребиваващи в Сърбия или планиращи пътуване до страната, да избягват централните части на Белград, където се очаква голямо струпване на хора. Водачите на тежкотоварни автомобили да избягват преминаване през вътрешноградската белградска магистрала и да използват околовръстния път на Белград, с подход откъм пътен възел „Бубин поток“, казаха още от МВнР.

МВнР с важна информация за пътуващите през Сърбия

При необходимост от консулско или кризисно съдействие българските граждани могат да се обръщат към:
Посолството на Република България в Сърбия с контакти: +381 11 36 13 980; +381 11 36 13 990. Те могат да звънят и на дежурните телефони в извънработно време - + 381 11 3613980; + 381 11 36 13990; електронни адреси - Embassy.Belgrade@mfa.bg; consulate.belgrade@mfa.bg.

Генералното консулство на Република България в Ниш на следните контакти: + 381 18 516 800; 381 668 408 066; +381 66 840 80 62 и дежурните телефони в извънработно време - + 381 668 408 066; + 381 66 840 80 62; електронен адрес: Consulate.Nish@mfa.bg.  

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция „Ситуационен център“ на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

Най-мащабният протест в Сърбия от началото на демонстрациите

Препоръчва се на българските граждани при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката „Пътувам за…”  или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“. Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникване на спешна необходимост, добавят от МВнР. 

В края на април студентите в Сърбия обявиха нов голям протест през май  с публикация в профила им в социалната мрежа Екс, който носи името "Студентите побеждават!".

Източник: БТА/Борислава Бабиновска    
Енергийният министър обяви одит в БЕХ и предупреди за риск от загуба на над 1 млрд. евро

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

