Свят

Украйна да стане "асоцииран член" на ЕС: какво предлага Мерц

21 май 2026, 12:27

Ф ридрих Мерц предлага Украйна да стане “асоцииран член” на ЕС засега, а преговорите за пълноправно членство да продължат. Така Киев ще може да участва в срещите, но не и да има право на глас, съобщи Deutsche Welle.

Реалистично ли е?

Германският канцлер Фридрих Мерц предложи Украйна да стане "асоцииран член” на Европейския съюз, за да може да бъде в по-близки взаимоотношения с Брюксел, докато постигне пълноправното членство в блока. Украйна се надява да стане част от ЕС, за да подсигури безопасността си, докато войната продължава, а САЩ за момента са негативно настроени към идеята Киев да се присъедини към НАТО.

Какво предлага Мерц?
Германският канцлер е изпратил писмо до Урсула фон дер Лайерн и Антонио Коща, в което предлага украински представители да участват в европейските срещи на върха и министерски срещи, но да нямат право на глас. "Очевидно няма да успеем бързо да приключим процеса по присъединяване на Украйна към ЕС, предвид многобройните препятствия и комплексните политически процеси по ратификация”, пише Мерц. "Това, което си представям, е политическо решение, което приближава Украйна значително до Европейския съюз и институциите му веднага”. 

Ако предложението на Мерц бъде прието, Украйна ще бъде част от клаузата за взаимна помощ на ЕС и ще може да кандидатства за определено финансиране от блока. Мерц настоява, че иска Украйна да стане пълноправен член и преговорите в тази посока да продължат да се водят. "Това няма да е просто мека версия на членство”, пише той.

Механизъм за контрол
Мерц обяснява също, че такава договорка с Украйна трябва да включва и механизъм за контрол, който да анулира асоциираното членство в Евросъюза, ако се установят проблеми с върховенството на правото. "Предложението ми отразява настоящата ситуация в Украйна, която е във война. То ще допринесе за улесняването на текущите мирни преговори като част от договорено мирно решение”. Според германския канцлер тези стъпки са "ключови не само за Украйна, но и за сигурността на целия континент”.

Германският канцлер очаква да обсъди предложението с лидерите на Европейския съюз. Предложението може да бъде посрещнато с известен скептицизъм както от партньорите на Германия в ЕС, така и от самата Украйна, която се опасява, че подобни временни решения биха могли да я оставят в състояние на несигурност без предвидим край.

Дълъг процес по присъединяването към ЕС
Въпреки че 2027 г. беше предложена като възможна дата за присъединяването на Украйна към ЕС в 20-точков мирен план, обсъден от САЩ, Украйна и Русия, европейските официални лица считат, че пълноправното членство на страната е малко вероятно през следващите няколко години.

Процедурите по присъединяване обикновено са продължителни и свързани с голяма бюрокрация, като от страните кандидатки се изисква да отговарят на редица демократични и икономически стандарти. Всяка от 27-те държави членки на блока трябва също да одобри и ратифицира всяко присъединяване, което добавя допълнителни възможни пречки. Напредъкът на Киев по отношение на присъединяването към ЕС беше значително затруднен от бившия министър-председател на Унгария Виктор Орбан, но неговият наследник, Петер Мадяр, даде известна надежда, че процесът ще може да бъде задвижен.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Фридрих Мерц Асоциирано членство Европейски съюз Украйна Пълноправно членство Преговори за присъединяване Право на глас Върховенство на закона Война в Украйна Сигурност
Последвайте ни

По темата

Енергийният министър обяви одит в БЕХ и предупреди за риск от загуба на над 1 млрд. евро

Енергийният министър обяви одит в БЕХ и предупреди за риск от загуба на над 1 млрд. евро

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Прокуратурата поиска 14 г. затвор за Петьо Еврото

Прокуратурата поиска 14 г. затвор за Петьо Еврото

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Войната в Иран промени пазара драматично, вдигайки рязко продажбите на ЕV

Войната в Иран промени пазара драматично, вдигайки рязко продажбите на ЕV

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Мощни бури и наводнения удариха Ню Йорк: Паднали дървета блокираха булеварди

Свят Преди 17 минути

Националната метеорологична служба издаде спешно предупреждение към жителите на Бруклин, Статен Айлънд, Куинс и Манхатън да не излизат по улиците

48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

Любопитно Преди 22 минути

Лекари, психолози, акушерки и юристи се срещнаха със стотици семейства в едно от най-големите събития за родители в България

НСИ отчете спад на безработицата у нас

НСИ отчете спад на безработицата у нас

България Преди 45 минути

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 0,1 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2025 г.

Влакче на ужасите по кралски: Емоциите на принц Уилям, които взривиха социалните мрежи

Влакче на ужасите по кралски: Емоциите на принц Уилям, които взривиха социалните мрежи

Любопитно Преди 48 минути

Принцът на Уелс изгледа на живо в Истанбул историческата победа на Астън Вила с 3:0 над Фрайбург. Уилям преживя истински емоционален разпад на трибуните, а след триумфа лично поздрави отбора за първата голяма европейска купа от 44 години насам

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

Свят Преди 48 минути

Вероятни са блокади на пътни участъци както в столицата, така и на други места в страната, включително международния път Е-75

SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

Любопитно Преди 50 минути

Ако SpaceX постигне целта си за пазарна капитализация от 2 трилиона долара, тя ще влезе в топ 10 на най-скъпите компании в света.

МВнР: България няма да допусне предоговаряне на преговорната рамка за РСМ

МВнР: България няма да допусне предоговаряне на преговорната рамка за РСМ

България Преди 58 минути

Министерството на външните работи мобилизира всички дипломатически канали за защита на националния интерес, обяви Велислава Петрова-Чамова

Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по финансите на Столичната община

Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по финансите на Столичната община

България Преди 1 час

Той беше служебен министър на финансите в кабинета "Гюров"

Мистериозни сини проблясъци от Космоса озадачават астрономите

Мистериозни сини проблясъци от Космоса озадачават астрономите

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване предлага хипотезата, че те са резултат от катастрофален сблъсък между звезди и свръхплътни космически обекти

Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче

Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче

България Преди 1 час

Президентът подкрепи подхода за широк дебат и коментира очакванията за напредък по визовия режим между България и САЩ

<p>Неизвестен наркотик уби трима в САЩ</p>

Трима загинали и над 10 пострадали след досег с неизвестен наркотик в САЩ

Свят Преди 1 час

Първите екипи, пристигнали на място, са открили телата на жертвите в частна къща в малкия град Маунтинеър

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

България Преди 1 час

19-годишният шофьор не се съобразил с релефа на пътя на кръстовището между „Околовръстна“ и „П. Р. Славейков“, двама 18-годишни спътници са невредими

Епицентър на страха: Опасният вид ебола покоси лекари, ваксината ще отнеме месеци

Епицентър на страха: Опасният вид ебола покоси лекари, ваксината ще отнеме месеци

Свят Преди 1 час

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че може да отнеме до девет месеца, преди ваксината срещу този конкретен вид ебола да бъде готова. В момента се разработват две възможни „ваксини кандидати“ срещу вида Бундибугио

,

Етнопевицата Диа възражда една от най-красивите български думи с новата си песен „Нишан“

Любопитно Преди 2 часа

Изпълнителката представя дълбоката символика на традиционния годежен дар в нов проект с модерен звук и визия. С изцяло нов творчески екип и въздействаща хореография, песента възпява тихата и силна женска преданост

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

България Преди 2 часа

Санда Стратулат-Протич ни напусна на 89-годишна възраст

<p>Големият театър на Си: Как Тръмп и Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба</p>

Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Свят Преди 2 часа

Докато Тръмп преговаря със Си от позицията на равна суперсила, закъсалият на фронта Путин остана без одобрение за мечтания си газов мегапроект

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

48 часа, в които майчинството беше чуто: Над 30 специалисти и стотици семейства на „Ох, на мама!" 2026 в НДК

Edna.bg

Роналдо и годеницата му с къща за 60 млн. евро - с кино салон и гледка към океана

Edna.bg

Спортни новини на NOVA (21.05.2026) - обедна емисия

Gong.bg

В Италия: Бернардо Силва има нов отбор

Gong.bg

Правителството смени изпълнителния директор на БАБХ

Nova.bg

Министърът на енергетиката: Освобождавам Съвета на директорите на БЕХ

Nova.bg