България

Прокуратурата поиска 14 г. затвор за Петьо Еврото

Тъй като той е в неизвестност от три години, делото срещу него за измама в особено големи размери се гледа задочно

Обновена преди 49 минути / 21 май 2026, 11:59
Източник: Булфото

С офийският градски съд заседава по делото срещу бившия следовател Петьо Петров, известен с прякора Еврото. По-късно се очаква съдът да се произнесе с присъда.

Петров е обвинен за документна измама в особено големи размери. Делото срещу него се гледа задочно, тъй като той все още се издирва с Европейска заповед за арест. То бе образувано на 28 юли 2021 г. Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и сума в размер на 550 хил. евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.

Прокурорът по делото прочете част от обвинителния акт пред съда. Тя пледира, че Петров е виновен за това, за което е обвинен и призова съдът да му наложи наказание "лишаване от свобода" за 14 години, както и да бъде лишен от адвокатски права за 17 години.

Адвокат Минчо Спасов, защитник на част от пострадалите по случая, каза пред съда, че разказът на Явор Златанов пред медиите преди години се е доказал по време на заседанията по делото. "По тази причина, тъй като има разминаване в неговите показания и тези на прокурор Димитър Франтишек, съдът следва да вземе предвид показанията на Златанов", допълни Спасов.

Според него доказателствата сочат, че на практика става въпрос за две престъпни групи.

Спасов призова съда да приеме Петров за виновен и да вземе предвид утежняващи вината обстоятелства, че Петров е използвал влиянието си в магистратските среди, за да извърши престъплението, като е компрометира цялата магистратура.

Адвокат Николай Манчев, служебният защитник на Петров, посочи, че той не е осъзнавал, че извършва престъпление. Петров е получил златните монетни от бившата си съпруга Любена Павлова. Манчев допълни, че обвинението не е доказано.

По-рано съдът разпита Орхан Хасанов, в момента следовател към Софийска градска прокуратура, а преди е бил младши следовател, към закритата вече Специализирана прокуратура от 2021 г., по-рано пък е бил разследващ полицай.

Пред съда Хасанов разказа, че като разследващ е участвал в претърсвания на къщата на Илия Златанов. Преди претърсването е трябвало заедно с негови колеги да се срещнат с прокурор Димитър Франтишек Петров. Те са го чакали в съда на ул. "Черковна", но Франтишек не се появил. Срещнали се с прокурор Ангел Кънев, който им е казал, че Франтишек е на адреса на Златанов и им е поръчал служебна кола, която да ги закара при него.

Вече на адреса Хасанов попитал Франтишек защо са там и какво трябва да изземат, а прокурорът отговорил, че трябва да се търсят монети. Пред съда Хасанов каза, че не си спомня дали Франтишек им е дал детайли какви точно монети. Хасанов е установил, че в имота е било влизано преди те да пристигнат, защото входната врата е била разбита.

След акцията, когато Хасанов е докладвал на Франтишек какво и къде са открили, прокурорът го е попитал дали в спалня, вдясно от стъпалата на втория етаж зад вратата, е имало шкафче с огледало. Хасанов отговорил, че не е обърнал внимание и Франтишек му е казал да се върне и да провери отново щателно. В едно от чекмеджетата, под дрехите, Хасанов открил документи на чужд език и жълти моменти в плик. Той допълни, че е питал прокурора откъде знае за този шкаф, а той му е отговорил, че има оперативна информация.

По-късно през съда Хасанов каза още, че по време на разследването и на други места в къщата са били открити моменти.

Източник: Марин Колев, БТА    
Националната метеорологична служба издаде спешно предупреждение към жителите на Бруклин, Статен Айлънд, Куинс и Манхатън да не излизат по улиците

48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

Лекари, психолози, акушерки и юристи се срещнаха със стотици семейства в едно от най-големите събития за родители в България

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 0,1 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2025 г.

Принцът на Уелс изгледа на живо в Истанбул историческата победа на Астън Вила с 3:0 над Фрайбург. Уилям преживя истински емоционален разпад на трибуните, а след триумфа лично поздрави отбора за първата голяма европейска купа от 44 години насам

Вероятни са блокади на пътни участъци както в столицата, така и на други места в страната, включително международния път Е-75

Ако SpaceX постигне целта си за пазарна капитализация от 2 трилиона долара, тя ще влезе в топ 10 на най-скъпите компании в света.

Министерството на външните работи мобилизира всички дипломатически канали за защита на националния интерес, обяви Велислава Петрова-Чамова

Той беше служебен министър на финансите в кабинета "Гюров"

Ново изследване предлага хипотезата, че те са резултат от катастрофален сблъсък между звезди и свръхплътни космически обекти

Президентът подкрепи подхода за широк дебат и коментира очакванията за напредък по визовия режим между България и САЩ

Първите екипи, пристигнали на място, са открили телата на жертвите в частна къща в малкия град Маунтинеър

19-годишният шофьор не се съобразил с релефа на пътя на кръстовището между „Околовръстна“ и „П. Р. Славейков“, двама 18-годишни спътници са невредими

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че може да отнеме до девет месеца, преди ваксината срещу този конкретен вид ебола да бъде готова. В момента се разработват две възможни „ваксини кандидати“ срещу вида Бундибугио

Изпълнителката представя дълбоката символика на традиционния годежен дар в нов проект с модерен звук и визия. С изцяло нов творчески екип и въздействаща хореография, песента възпява тихата и силна женска преданост

Санда Стратулат-Протич ни напусна на 89-годишна възраст

Докато Тръмп преговаря със Си от позицията на равна суперсила, закъсалият на фронта Путин остана без одобрение за мечтания си газов мегапроект

