Влакче на ужасите по кралски: Емоциите на принц Уилям, които взривиха социалните мрежи

Л юбимият футболен отбор на принц Уилям, Астън Вила, се изправи срещу германския тим ШК Фрайбург в сряда, 20 май, като и двата отбора имаха за цел да спечелят Лига Европа. Уилям остана изключително щастлив, след като неговите фаворити постигнаха категорична победа с 3:0 в турския град Истанбул.

Това бе първият голям трофей за отбора от 30 години насам и първата им титла в Лига Европа от раждането на Принца на Уелс насам.

Източник: БГНЕС/EPA

Като истински лоялен фен, Уилям придружи отбора в Турция заедно с приятели, за да изгледа мача на живо, а веднага след победата сподели радостта си в социалните мрежи.

„Невероятна нощ!! Огромни поздравления за всички играчи, отбора, щаба и всеки, свързан с клуба! Изминаха 44 години от последния ни вкус на европейско отличие! Специални поздрави за Бубакар Камара, който отсъстваше поради контузия, но е изключително важна част от нашия състав и помогна за полагането на основите на този успех. UTV! VTID, W“, написа той, подписвайки се с буквата „W“, за да покаже, че съобщението е лично от него.

Акронимът „UTV“ означава „Up The Villa“ (Напред, Вила), а „VTID“ е съкращение за „Villa 'Til I Die“ (Вила до гроб).

Преди началото на срещата Уилям сподели публикация от официалния профил на Астън Вила, отбелязваща финала, и написа: „Хайде, Вила! Успех на финала в Лига Европа тази вечер! UTV!“, като отново завърши посланието с подпис „W“.

Още преди първия съдийски сигнал Уилям можеше да бъде забелязан със сериозно изражение на лицето, докато гледаше към терена. Последният път, когато Астън Вила спечели Лига Европа, беше чак през 1982 г. – същата година, в която е роден самият Уилям. Така че, съвсем разбираемо, кралската особа изпитваше предмачова треска. Но не всичко беше само нерви за Принца на Уелс, тъй като в началото на мача той беше забелязан и да се смее. С приближаването на всяка чиста голова възможност за Астън Вила, Уилям бурно аплодираше и подкрепяше своя отбор.

Източник: БГНЕС/EPA

Обратно, когато Фрайбург имаше шанс за гол, принцът едва сдържаше напрежението си. Футболистите на Астън Вила накараха Уилям да почака, но отбелязаха първия си гол със стил в 40-ата минута, последван бързо от второ попадение само шест минути по-късно. Когато Астън Вила поведе с категоричното 3:0, Уилям вече не можеше да скрие задоволството си и на лицето му грейна широка усмивка.

Футболни срещи

Кралската особа подкрепи Астън Вила и в началото на месеца, когато викаше за отбора от трибуните по време на полуфиналния мач от Лига Европа срещу Нотингам Форест на стадион „Вила Парк“ в Бирмингам. Клубът от Бирмингам разгроми съперника си с 4:0 при тази среща.

Сред ентусиазираните му реакции Уилям беше забелязан да вдига победоносно юмрук във въздуха, когато Астън Вила поведе рано в резултата. По-късно той не успя да сдържи емоциите си при празнуването на поредния гол и прегърна хората около себе си на трибуните.

Източник: БГНЕС/EPA

Обяснявайки защо е избрал да подкрепя точно този отбор, той сподели пред Гари Линекер през 2015 г.: „Преди много години, още в училище, се запалих сериозно по футбола. Оглеждах се за клубове. Всички мои приятели в училище бяха фенове или на Манчестър Юнайтед, или на Челси, а аз не исках да следвам най-обикновените и популярни отбори“.

„Исках да имам отбор, който е по-скоро в средата на таблицата, за да може да ми донесе повече моменти на емоционално влакче в увеселителен парк. Астън Вила винаги е имал страхотна история“.