Любопитно

Влакче на ужасите по кралски: Емоциите на принц Уилям, които взривиха социалните мрежи

Принцът на Уелс изгледа на живо в Истанбул историческата победа на Астън Вила с 3:0 над Фрайбург. Уилям преживя истински емоционален разпад на трибуните, а след триумфа лично поздрави отбора за първата голяма европейска купа от 44 години насам

21 май 2026, 12:27
Влакче на ужасите по кралски: Емоциите на принц Уилям, които взривиха социалните мрежи
Източник: Getty Images

Л юбимият футболен отбор на принц Уилям, Астън Вила, се изправи срещу германския тим ШК Фрайбург в сряда, 20 май, като и двата отбора имаха за цел да спечелят Лига Европа. Уилям остана изключително щастлив, след като неговите фаворити постигнаха категорична победа с 3:0 в турския град Истанбул.

Това бе първият голям трофей за отбора от 30 години насам и първата им титла в Лига Европа от раждането на Принца на Уелс насам.

Източник: БГНЕС/EPA

Като истински лоялен фен, Уилям придружи отбора в Турция заедно с приятели, за да изгледа мача на живо, а веднага след победата сподели радостта си в социалните мрежи.

„Невероятна нощ!! Огромни поздравления за всички играчи, отбора, щаба и всеки, свързан с клуба! Изминаха 44 години от последния ни вкус на европейско отличие! Специални поздрави за Бубакар Камара, който отсъстваше поради контузия, но е изключително важна част от нашия състав и помогна за полагането на основите на този успех. UTV! VTID, W“, написа той, подписвайки се с буквата „W“, за да покаже, че съобщението е лично от него.

Акронимът „UTV“ означава „Up The Villa“ (Напред, Вила), а „VTID“ е съкращение за „Villa 'Til I Die“ (Вила до гроб).

Преди началото на срещата Уилям сподели публикация от официалния профил на Астън Вила, отбелязваща финала, и написа: „Хайде, Вила! Успех на финала в Лига Европа тази вечер! UTV!“, като отново завърши посланието с подпис „W“.

Още преди първия съдийски сигнал Уилям можеше да бъде забелязан със сериозно изражение на лицето, докато гледаше към терена. Последният път, когато Астън Вила спечели Лига Европа, беше чак през 1982 г. – същата година, в която е роден самият Уилям. Така че, съвсем разбираемо, кралската особа изпитваше предмачова треска. Но не всичко беше само нерви за Принца на Уелс, тъй като в началото на мача той беше забелязан и да се смее. С приближаването на всяка чиста голова възможност за Астън Вила, Уилям бурно аплодираше и подкрепяше своя отбор.

Източник: БГНЕС/EPA

Обратно, когато Фрайбург имаше шанс за гол, принцът едва сдържаше напрежението си. Футболистите на Астън Вила накараха Уилям да почака, но отбелязаха първия си гол със стил в 40-ата минута, последван бързо от второ попадение само шест минути по-късно. Когато Астън Вила поведе с категоричното 3:0, Уилям вече не можеше да скрие задоволството си и на лицето му грейна широка усмивка.

Футболни срещи

Кралската особа подкрепи Астън Вила и в началото на месеца, когато викаше за отбора от трибуните по време на полуфиналния мач от Лига Европа срещу Нотингам Форест на стадион „Вила Парк“ в Бирмингам. Клубът от Бирмингам разгроми съперника си с 4:0 при тази среща.

Сред ентусиазираните му реакции Уилям беше забелязан да вдига победоносно юмрук във въздуха, когато Астън Вила поведе рано в резултата. По-късно той не успя да сдържи емоциите си при празнуването на поредния гол и прегърна хората около себе си на трибуните.

Източник: БГНЕС/EPA

Обяснявайки защо е избрал да подкрепя точно този отбор, той сподели пред Гари Линекер през 2015 г.: „Преди много години, още в училище, се запалих сериозно по футбола. Оглеждах се за клубове. Всички мои приятели в училище бяха фенове или на Манчестър Юнайтед, или на Челси, а аз не исках да следвам най-обикновените и популярни отбори“.

„Исках да имам отбор, който е по-скоро в средата на таблицата, за да може да ми донесе повече моменти на емоционално влакче в увеселителен парк. Астън Вила винаги е имал страхотна история“.

Кралски емоции под лупа: Лицата на принц Уилям по време на инфарктния финал в Истанбул
21 снимки
Уилям Астън Вила
Уилям Астън Вила
Уилям Астън Вила
Уилям Астън Вила

 

Принц Уилям Астън Вила Лига Европа Футбол Победа Истанбул Фен на Астън Вила Трофей Финал Кралска особа
Последвайте ни
Енергийният министър обяви одит в БЕХ и предупреди за риск от загуба на над 1 млрд. евро

Енергийният министър обяви одит в БЕХ и предупреди за риск от загуба на над 1 млрд. евро

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Прокуратурата поиска 14 г. затвор за Петьо Еврото

Прокуратурата поиска 14 г. затвор за Петьо Еврото

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

pariteni.bg
Войната в Иран промени пазара драматично, вдигайки рязко продажбите на ЕV

Войната в Иран промени пазара драматично, вдигайки рязко продажбите на ЕV

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осъден на смърт изрече четири пронизващи думи секунди преди екзекуцията

Осъден на смърт изрече четири пронизващи думи секунди преди екзекуцията

Свят Преди 5 минути

Макгил се усмихна и каза „Скоро си отивам у дома“, преди да получи смъртоносна инжекция в държавния затвор във Флорънс

48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

Любопитно Преди 22 минути

Лекари, психолози, акушерки и юристи се срещнаха със стотици семейства в едно от най-големите събития за родители в България

НСИ отчете спад на безработицата у нас

НСИ отчете спад на безработицата у нас

България Преди 45 минути

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 0,1 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2025 г.

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

Свят Преди 48 минути

Вероятни са блокади на пътни участъци както в столицата, така и на други места в страната, включително международния път Е-75

SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

Любопитно Преди 50 минути

Ако SpaceX постигне целта си за пазарна капитализация от 2 трилиона долара, тя ще влезе в топ 10 на най-скъпите компании в света.

МВнР: България няма да допусне предоговаряне на преговорната рамка за РСМ

МВнР: България няма да допусне предоговаряне на преговорната рамка за РСМ

България Преди 58 минути

Министерството на външните работи мобилизира всички дипломатически канали за защита на националния интерес, обяви Велислава Петрова-Чамова

Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по финансите на Столичната община

Георги Клисурски се връща като заместник-кмет по финансите на Столичната община

България Преди 1 час

Той беше служебен министър на финансите в кабинета "Гюров"

Мистериозни сини проблясъци от Космоса озадачават астрономите

Мистериозни сини проблясъци от Космоса озадачават астрономите

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване предлага хипотезата, че те са резултат от катастрофален сблъсък между звезди и свръхплътни космически обекти

Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче

Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче

България Преди 1 час

Президентът подкрепи подхода за широк дебат и коментира очакванията за напредък по визовия режим между България и САЩ

<p>Неизвестен наркотик уби трима в САЩ</p>

Трима загинали и над 10 пострадали след досег с неизвестен наркотик в САЩ

Свят Преди 1 час

Първите екипи, пристигнали на място, са открили телата на жертвите в частна къща в малкия град Маунтинеър

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

България Преди 1 час

19-годишният шофьор не се съобразил с релефа на пътя на кръстовището между „Околовръстна“ и „П. Р. Славейков“, двама 18-годишни спътници са невредими

Епицентър на страха: Опасният вид ебола покоси лекари, ваксината ще отнеме месеци

Епицентър на страха: Опасният вид ебола покоси лекари, ваксината ще отнеме месеци

Свят Преди 1 час

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че може да отнеме до девет месеца, преди ваксината срещу този конкретен вид ебола да бъде готова. В момента се разработват две възможни „ваксини кандидати“ срещу вида Бундибугио

,

Етнопевицата Диа възражда една от най-красивите български думи с новата си песен „Нишан“

Любопитно Преди 2 часа

Изпълнителката представя дълбоката символика на традиционния годежен дар в нов проект с модерен звук и визия. С изцяло нов творчески екип и въздействаща хореография, песента възпява тихата и силна женска преданост

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

България Преди 2 часа

Санда Стратулат-Протич ни напусна на 89-годишна възраст

<p>Големият театър на Си: Как Тръмп и Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба</p>

Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Свят Преди 2 часа

Докато Тръмп преговаря със Си от позицията на равна суперсила, закъсалият на фронта Путин остана без одобрение за мечтания си газов мегапроект

Ванеса Тръмп

Ванеса Тръмп с лична изповед: Обяви, че е диагностицирана с рак

Свят Преди 2 часа

Ванеса обяви диагнозата си в „лична актуализация за здравето“, която сподели в Instagram в сряда, 20 май

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

48 часа, в които майчинството беше чуто: Над 30 специалисти и стотици семейства на „Ох, на мама!" 2026 в НДК

Edna.bg

Роналдо и годеницата му с къща за 60 млн. евро - с кино салон и гледка към океана

Edna.bg

Спортни новини на NOVA (21.05.2026) - обедна емисия

Gong.bg

В Италия: Бернардо Силва има нов отбор

Gong.bg

Правителството смени изпълнителния директор на БАБХ

Nova.bg

Министърът на енергетиката: Освобождавам Съвета на директорите на БЕХ

Nova.bg