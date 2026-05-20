ЦСКА ликува с Купата на България в драматичен финал

Ц СКА спечели Купата на България в изключителна драма във финала срещу "Локомотив" Пловдив. "Червените" спечелиха с 5:4 след изпълнения на дузпи. Редовното време и продълженията завършиха без победител - 1:1. Драмата на "Васил Левски" бе огромна, тъй като реферът Мариан Гребенчарски отмени гол на "червените" в последната минута на редовното време. След дълго преглеждане от ВАР той посочи фаул за Локо. Хаосът настъпи, защото нарушението бе много близко до централния кръг. Съдията посочи с ръка към централния кръг и играчи, и фенове на ЦСКА избухнаха в неистова радост. Оказа се обаче, че арбитърът е посочил фаул за игра с ръка на Перейра.

Двубоят се игра пред 30 000 на "Васил Левски", които гледаха бърз, напрегнат и много динамичен мач, в който интригата се запази до края. В 11-ата минута ЦСКА поведе в резултата с гол пак на Леандро Годой. Джеймс Ето'о центрира от статично положение, а аржентинският стрелец се измъкна от противниковата опека и прониза Боян Милосавлйевич с глава - 0:1.

Няколко минути по-късно "червените" имаха нов шанс - отново след статично положение, но корнер. Удар от дъгата на Теодор Иванов мина с около метър-два над целта. Отговорът на Локомотив Пловдив не закъсня - пред Йоел Цварц се освободи място да стреля от позиция малко извън наказателното поле. Нидерландецът шутира мощно, но извлече само корнер след рикошет в Теодор Иванов. От произлезлия ъглов удар Лукас Риян скочи най-високо и стреля с глава, а Фьодор Лапоухов изби с феноменален рефлекс от голлинията.

Следващата ситуация бе за ЦСКА в 22-ата минута. Центриране от Анхело Мартино от фал бе върнато от втора греда на първа, където Мохамед Брахими опита акробатично изпълнение, като малко не му достигна за истински красив гол.

Отново "армейците" бяха близо до гол на прага на 28-ата минута. Неразбирателство между Андрей Киндриш и Милосавлйевич едва не позволи на Годой да остане на празна врата. От произлезлия корнер топката също стигна до Годой, но нападателят не успя да нанесе хубав удар с глава.

В самото начало на втората част Локомотив Пловдив изравни резултата. Опитният Умарбаев центрира от статично положение, а Лукас Риян надскочи отбраната на домакините за 1:1.

"Червените" бързо можеха да вземат преднина за втори път доста скоро. Анхело Мартино от добра позиция шутира покрай вратата на Милосавлйевич. Локо Пд също имаше шанс за гол - хубав удар на Цварц мина агонизиращо близо до гредата на Лапоухов.

В 57-ата минута ЦСКА пак бе близо до гол след хубава комбинация, минала през центъра, и стигнала до Мартино. В крайна сметка Пастор остана в позиция да стреля от само 5-6 метра разстояние и намери тялото на Милосавлйевич.

След по-монотонен около четвърт час, ЦСКА можеше да вкара копие на първия си гол. Ето'о отново центрира от свободен удар, а Годой засече - около метър го раздели от ново попадение. Две минути по-късно "червените" изпълниха и заучено положение, след като Брахими беше фаулиран. Жордао имаше възможност да стреля от фронтална позиция, пращайки топката покрай вратата на Милосавлйевич и "смърфовете".

В 89-ата минута Каталин Иту направи смел опит да прехвърли Фьодор Лапоухов зад центъра, като не бе никак далеч от желание резултат. Беларуският вратар спря топката на голлинията. Така дойде 95-та минута, при която Годой отбеляза своя гол, който обаче предизвика истиски хаос на терена.

В продълженията Етоо удари греда, а пловдивчани на два пъти пропуснаха да пробият отличният в този мач Фьодор Лапоухов.

При дузпите ЦСКА направи един пропуск - първият удар на Бруно Жордао. "Локомотив" обаче два пъти не успя да преодолее Лапоухов и така се прости с надеждите да играе в Европа.