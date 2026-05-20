Свят

ЦСКА ликува с Купата на България в драматичен финал

Двубоят се игра пред 30 000 на "Васил Левски", които гледаха бърз, напрегнат и много динамичен мач

20 май 2026, 22:28
Ескалация, САЩ повдигнаха обвинения срещу Раул Кастро

Ескалация, САЩ повдигнаха обвинения срещу Раул Кастро
Тръмп: Не бързам да сложа край на войната с Иран

Тръмп: Не бързам да сложа край на войната с Иран
След 26 години: Путин се срещна в Пекин с момчето от култова архивна снимка

След 26 години: Путин се срещна в Пекин с момчето от култова архивна снимка
„Силата на Сибир 2“ е факт: Путин получи спасителен пояс от Си Дзинпин след години застой

„Силата на Сибир 2“ е факт: Путин получи спасителен пояс от Си Дзинпин след години застой
Удар срещу правомощията на Тръмп: Сенатът на САЩ подкрепи ключова резолюция по отношение на Иран

Удар срещу правомощията на Тръмп: Сенатът на САЩ подкрепи ключова резолюция по отношение на Иран
Нов световен ред? Какво си казаха Путин и Си на историческата среща в Пекин

Нов световен ред? Какво си казаха Путин и Си на историческата среща в Пекин
Доналд Тръмп бил

Доналд Тръмп бил "на час" от вземането на решение за атака срещу Иран
Проучване: Размерът на талията се оказа ключов за това колко тежко протича менопаузата

Проучване: Размерът на талията се оказа ключов за това колко тежко протича менопаузата

Ц СКА спечели Купата на България в изключителна драма във финала срещу "Локомотив" Пловдив. "Червените" спечелиха с 5:4 след изпълнения на дузпи. Редовното време и продълженията завършиха без победител - 1:1.  Драмата на "Васил Левски" бе огромна, тъй като реферът Мариан Гребенчарски отмени гол на "червените" в последната минута на редовното време. След дълго преглеждане от ВАР той посочи фаул за Локо. Хаосът настъпи, защото нарушението бе много близко до централния кръг. Съдията посочи с ръка към централния кръг и играчи, и фенове на ЦСКА избухнаха в неистова радост. Оказа се обаче, че арбитърът е посочил фаул за игра с ръка на Перейра. 

Двубоят се игра пред 30 000 на "Васил Левски", които гледаха бърз, напрегнат и много динамичен мач, в който интригата се запази до края. В 11-ата минута ЦСКА поведе в резултата с гол пак на Леандро Годой. Джеймс Ето'о центрира от статично положение, а аржентинският стрелец се измъкна от противниковата опека и прониза Боян Милосавлйевич с глава - 0:1.

Няколко минути по-късно "червените" имаха нов шанс - отново след статично положение, но корнер. Удар от дъгата на Теодор Иванов мина с около метър-два над целта. Отговорът на Локомотив Пловдив не закъсня - пред Йоел Цварц се освободи място да стреля от позиция малко извън наказателното поле. Нидерландецът шутира мощно, но извлече само корнер след рикошет в Теодор Иванов. От произлезлия ъглов удар Лукас Риян скочи най-високо и стреля с глава, а Фьодор Лапоухов изби с феноменален рефлекс от голлинията.

Следващата ситуация бе за ЦСКА в 22-ата минута. Центриране от Анхело Мартино от фал бе върнато от втора греда на първа, където Мохамед Брахими опита акробатично изпълнение, като малко не му достигна за истински красив гол.

Отново "армейците" бяха близо до гол на прага на 28-ата минута. Неразбирателство между Андрей Киндриш и Милосавлйевич едва не позволи на Годой да остане на празна врата. От произлезлия корнер топката също стигна до Годой, но нападателят не успя да нанесе хубав удар с глава.

В самото начало на втората част Локомотив Пловдив изравни резултата. Опитният Умарбаев центрира от статично положение, а Лукас Риян надскочи отбраната на домакините за 1:1.

"Червените" бързо можеха да вземат преднина за втори път доста скоро. Анхело Мартино от добра позиция шутира покрай вратата на Милосавлйевич. Локо Пд също имаше шанс за гол - хубав удар на Цварц мина агонизиращо близо до гредата на Лапоухов.

В 57-ата минута ЦСКА пак бе близо до гол след хубава комбинация, минала през центъра, и стигнала до Мартино. В крайна сметка Пастор остана в позиция да стреля от само 5-6 метра разстояние и намери тялото на Милосавлйевич.

След по-монотонен около четвърт час, ЦСКА можеше да вкара копие на първия си гол. Ето'о отново центрира от свободен удар, а Годой засече - около метър го раздели от ново попадение. Две минути по-късно "червените" изпълниха и заучено положение, след като Брахими беше фаулиран. Жордао имаше възможност да стреля от фронтална позиция, пращайки топката покрай вратата на Милосавлйевич и "смърфовете".

В 89-ата минута Каталин Иту направи смел опит да прехвърли Фьодор Лапоухов зад центъра, като не бе никак далеч от желание резултат. Беларуският вратар спря топката на голлинията. Така дойде 95-та минута, при която Годой отбеляза своя гол, който обаче предизвика истиски хаос на терена.

В продълженията Етоо удари греда, а пловдивчани на два пъти пропуснаха да пробият отличният в този мач Фьодор Лапоухов.

При дузпите ЦСКА направи един пропуск - първият удар на Бруно Жордао. "Локомотив" обаче два пъти не успя да преодолее Лапоухов и така се прости с надеждите да играе в Европа.

Източник: БГНЕС    
ЦСКА Купа на България
Последвайте ни
Ето кога България ще има нови ядрени блокове

Ето кога България ще има нови ядрени блокове

Уволнение в 7:00 ч. сутринта: Meta блокира лаптопите на хиляди служители, преди да разберат, че са съкратени

Уволнение в 7:00 ч. сутринта: Meta блокира лаптопите на хиляди служители, преди да разберат, че са съкратени

В Северна Македония внесоха искане за референдум за конституционните промени

В Северна Македония внесоха искане за референдум за конституционните промени

НАТО постави червена линия пред Путин и Лукашенко

НАТО постави червена линия пред Путин и Лукашенко

Имате стар, скъп кредит: Ето как да си свалите вноската

Имате стар, скъп кредит: Ето как да си свалите вноската

pariteni.bg
Volvo: комбито е предопределено да се завърне

Volvo: комбито е предопределено да се завърне

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 1 ден
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Министър Евтим Милошев връчи наградите „Златен век“

Министър Евтим Милошев връчи наградите „Златен век“

България Преди 1 час

САЩ предложиха "нов път" на кубинците

САЩ предложиха "нов път" на кубинците

Свят Преди 3 часа

Посланието граничи с призив за бунт

Руски изтребители прехванаха британски самолет над Черно море

Руски изтребители прехванаха британски самолет над Черно море

Свят Преди 3 часа

В един момент Су-27 се е приближил на едва шест метра от носа на британския самолет

"Бангаранга" покори класациите в Европа

"Бангаранга" покори класациите в Европа

Любопитно Преди 3 часа

По груби сметки "Бангаранга" звучи по около 2 млн. пъти на ден

СГС даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних

СГС даде ход на делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних

България Преди 4 часа

По делото ще бъдат разпитани всички свидетели и ще се гледа по общия ред

Радев назначи нов зам.-министър на отбраната

Радев назначи нов зам.-министър на отбраната

България Преди 4 часа

Днес премиерът Радев назначи нови заместник-министри и в няколко други министерства

Бившата полицайка Симона Радева помоли да бъде оправдана

Бившата полицайка Симона Радева помоли да бъде оправдана

България Преди 5 часа

Тя беше осъдена от Софийския районен съд на пет години затвор

Уиз Калифа е на седмо място със сумата от 28 млн. долара

Полицията в Румъния търси Уиз Калифа

Свят Преди 5 часа

Той беше осъден в Румъния на девет месеца затвор за притежание на наркотици

Хванаха крадец на мотори в София

Хванаха крадец на мотори в София

България Преди 5 часа

Задържаният е на 43 години, криминално проявен за множество кражби

Иран пусна 26 кораба през Ормузкия проток

Иран пусна 26 кораба през Ормузкия проток

Свят Преди 6 часа

Южна Корея потвърди, че неин петролен танкер е преминал през протока

Снимката е илюстративна

Първокласник откри 1300-годишен викингски меч по време на училищна екскурзия

Свят Преди 6 часа

Първокласник по време на училищна екскурзия в Норвегия направи уникална находка в забележително състояние

Генетика, бременност и проследяване: Мащабният форум на „Ох, на мама!“ събра на едно място бременни, майки и татковци в НДК

Генетика, бременност и проследяване: Мащабният форум на „Ох, на мама!“ събра на едно място бременни, майки и татковци в НДК

Любопитно Преди 7 часа

Форумът предизвика огромен интерес, а залата се оказа тясна за всички желаещи

Това са верните отговори на матурата по БЕЛ

Това са верните отговори на матурата по БЕЛ

България Преди 7 часа

Близо 50 000 зрелостници се явиха на днешния държавен зрелостен изпит

Вучич: Това с MOL не върви добре

Вучич: Това с MOL не върви добре

Свят Преди 7 часа

Срокът, определен от американските власти за продажбата на руския дял в NIS, изтича на 22 май

Обявиха компенсациите за тока за битови клиенти

Обявиха компенсациите за тока за битови клиенти

България Преди 7 часа

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран

Замръзнала във времето: Жената, чиято смърт остана незабелязана 42 години

Замръзнала във времето: Жената, чиято смърт остана незабелязана 42 години

Свят Преди 8 часа

През 2008 г. в Загреб е открито мумифицираното тяло на Хедвига Голик. Оказва се, че бившата медицинска сестра е починала пред телевизора си още през 1966 г. Как една трагедия остана скрита от света в продължение на повече от четири десетилетия?

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Цветът на косата, който подмладява жената с 15 години  

Edna.bg

Шер на 80: Легендата, която никога не спря да преоткрива себе си

Edna.bg

Бруно Жордао: Това усещане просто е различно

Gong.bg

Христо Янев: ЦСКА е всичко за мен, финали не се играят - те се печелят

Gong.bg

ЦСКА спечели Купата на България (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

"Бангаранга" покори класациите за най-слушана песен в Европа

Nova.bg