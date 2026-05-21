SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

К осмическата компания официално потвърди плановете си за първично публично предлагане (IPO), което обещава да бъде най-голямото в историята, засенчвайки дори петролния гигант Saudi Aramco, съобщава NBC News.

SpaceX потвърди плановете си да продаде свои акции на широката публика за първи първи път. Това стана ясно от документите, подадени до Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) в сряда, които разкриват фундаменталните финансови показатели на компанията.

Първичното публично предлагане (IPO) може да превърне главния изпълнителен директор Илон Мъск в първия трилионер в света – крайъгълен камък, който подчертава изключителното богатство, натрупано от технологичната индустрия през последните три десетилетия.

Очаква се IPO-то на SpaceX да предизвика огромен интерес сред инвеститорите поради успеха на компанията в областта на ракетните технологии и сателитния интернет – две сфери, в които тя има огромна преднина пред потенциалните си конкуренти. Дебютът на борсата се предвижда за следващия месец, след маркетинг период, в който Мъск ще се опита да засили интереса към акциите.

Това вероятно ще бъде най-голямото IPO в историята, изпреварвайки дебюта на Saudi Aramco през 2020 г., когато близкият източен петролен гигант набра 29,4 милиарда долара от инвеститори.

Документите от сряда не уточняват каква сума възнамерява да събере компанията. Данните обаче показват, че за тримесечието, приключило на 31 март, SpaceX отчита нетна загуба от 4,3 милиарда долара. От друга страна, приходите за 2025 г. възлизат на 18,6 милиарда долара, което е ръст от 33% спрямо предходната година.

Компанията, чието официално име е Space Exploration Technologies Corp., ще се търгува на борсата Nasdaq под борсовия код SPCX.

Рискове, политика и бизнес империя

Излизането на борсата ще бъде тест за апетита на инвеститорите към Мъск след годините, в които той се опитваше да балансира своята бизнес империя с крайнодясна политика и конспиративни теории. Само преди година Мъск, който е и шеф на Tesla, беше обект на общонационални протести пред представителствата на автомобилната компания заради радикалните му съкращения като ръководител на Департамента за правителствена ефективност в администрацията на президента Доналд Тръмп.

В същото време бизнесът на Tesla преминава през труден период с намаляващи приходи, нарастващи капиталови разходи и липса на нови продукти. Мъск обаче запазва ядро от верни фенове, много от които са наляли пари в Tesla, купувайки продуктите и акциите ѝ. Като най-богатия човек в света, към вторник Мъск притежава състояние от 667 милиарда долара по данни на Bloomberg.

Като част от IPO-то, SpaceX планира да даде възможност и на обикновените дребни инвеститори да купят акции при дебюта им чрез платформите за търговия Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi и E*Trade.

Компанията се възползва сериозно и от множество ценни правителствени договори с агенции като НАСА и Министерството на отбраната на САЩ за предоставяне на ракетни услуги и комуникационни системи. След борсовия дебют Мъск ще запази 85% от контрола върху гласовете и ще остане изпълнителен директор, председател на борда и главен технологичен директор.

Основните стълбове на SpaceX: От Starship до Starlink

SpaceX има няколко основни бизнес направления:

Ракетни услуги: Компанията извежда сателити, оборудване и хора в космоса за широк кръг от клиенти, включително НАСА. Мъск твърди, че в крайна сметка иска тези услуги да доведат до колонизирането на Луната и Марс, въпреки че наскоро ограничи амбициите си за Червената планета. Обновена версия на мегаракетата Starship се очаква да излети тази седмица. Проектът обаче не е безрисков: миналата седмица работник в базата в Тексас загина след падане от скеле, а Reuters по-рано документира стотици недекларирани наранявания на служители. Според документите до SEC, компанията е похарчила 15 милиарда долара за разработването на ракетата.

Сателитен интернет (Starlink): Услугата се оказа изключително популярна в селските и изолираните райони. Докато Мъск заемаше държавен пост миналата година, Starlink сключи сделки с няколко чужди правителства и телекомуникационни компании за разширяване в чужбина. В момента услугата има 10,3 милиона абонати (спрямо 5 милиона година по-рано), но SpaceX отбелязва, че средният приход от потребител намалява заради по-евтините планове извън Северна Америка.

Изкуствен интелект и съдебни битки

SpaceX служи и като дом за амбициите на Мъск в сферата на изкуствения интелект. През февруари тя придоби неговия стартъп xAI, а по-рано този месец милиардерът обяви, че планира напълно да разпусне xAI като отделно дружество и да прехвърли всички AI продукти под шапката на SpaceX.

В секцията за рисковите фактори се отбелязва, че чатботът Grok на xAI е обект на множество разследвания и запитвания, свързани с генерирането на нецензурни дийпфейкове без съгласието на потърпевшите – проблем, който ескалира през януари. Осем правоохранителни и регулаторни агенции са потвърдили, че разследванията срещу възможностите на Grok продължават.

По собствените признания на Мъск обаче, xAI е далеч зад пазарните лидери Anthropic, Google и OpenAI. Този месец SpaceX подписа договор за продажба на капацитет от центрове за данни на Anthropic, а по-рано тази седмица Мъск загуби съдебно дело срещу главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман. Журито реши, че Мъск е изчакал твърде дълго, преди да заведе дело с претенции, че OpenAI се е отклонила от първоначалната си нетърговска цел.

Приложението за всичко „X“

SpaceX притежава и социалното приложение X (бившия Twitter). Към март компанията отчита 6,3 милиарда активни платени абонати за различните си потребителски услуги, включително X Premium и SuperGrok.

„Целта ни е да развием X в „Приложение за всичко“, интегрирайки информация в реално време, комуникации, медии, плащания, банково дело, търговия и други в рамките на едно потребителско преживяване“, се посочва в документите, което повтаря дългогодишната амбиция на Мъск.

Ако SpaceX постигне целта си за пазарна капитализация от 2 трилиона долара, тя ще влезе в топ 10 на най-скъпите компании в света. За сравнение, в сряда пазарната капитализация на Tesla беше около 1,3 трилиона долара.

Мащабът на публичното предлагане е толкова необичайно голям, че 23 от най-големите банки и инвестиционни фирми в света организират сделката. Goldman Sachs е водещ мениджър, следван от Morgan Stanley – банката, която има дългогодишни отношения с Мъск и помогна за IPO-то на Tesla през 2010 г.