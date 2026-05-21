Любопитно

SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света

Ако SpaceX постигне целта си за пазарна капитализация от 2 трилиона долара, тя ще влезе в топ 10 на най-скъпите компании в света.

21 май 2026, 12:25
SpaceX излиза на борсата, Илон Мъск може да стане първият трилионер в света
Източник: БТА/AP

К осмическата компания официално потвърди плановете си за първично публично предлагане (IPO), което обещава да бъде най-голямото в историята, засенчвайки дори петролния гигант Saudi Aramco, съобщава NBC News.

SpaceX потвърди плановете си да продаде свои акции на широката публика за първи първи път. Това стана ясно от документите, подадени до Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) в сряда, които разкриват фундаменталните финансови показатели на компанията.

Първичното публично предлагане (IPO) може да превърне главния изпълнителен директор Илон Мъск в първия трилионер в света – крайъгълен камък, който подчертава изключителното богатство, натрупано от технологичната индустрия през последните три десетилетия.

Очаква се IPO-то на SpaceX да предизвика огромен интерес сред инвеститорите поради успеха на компанията в областта на ракетните технологии и сателитния интернет – две сфери, в които тя има огромна преднина пред потенциалните си конкуренти. Дебютът на борсата се предвижда за следващия месец, след маркетинг период, в който Мъск ще се опита да засили интереса към акциите.

Това вероятно ще бъде най-голямото IPO в историята, изпреварвайки дебюта на Saudi Aramco през 2020 г., когато близкият източен петролен гигант набра 29,4 милиарда долара от инвеститори.

Документите от сряда не уточняват каква сума възнамерява да събере компанията. Данните обаче показват, че за тримесечието, приключило на 31 март, SpaceX отчита нетна загуба от 4,3 милиарда долара. От друга страна, приходите за 2025 г. възлизат на 18,6 милиарда долара, което е ръст от 33% спрямо предходната година.

Компанията, чието официално име е Space Exploration Technologies Corp., ще се търгува на борсата Nasdaq под борсовия код SPCX.

Рискове, политика и бизнес империя

Излизането на борсата ще бъде тест за апетита на инвеститорите към Мъск след годините, в които той се опитваше да балансира своята бизнес империя с крайнодясна политика и конспиративни теории. Само преди година Мъск, който е и шеф на Tesla, беше обект на общонационални протести пред представителствата на автомобилната компания заради радикалните му съкращения като ръководител на Департамента за правителствена ефективност в администрацията на президента Доналд Тръмп.

В същото време бизнесът на Tesla преминава през труден период с намаляващи приходи, нарастващи капиталови разходи и липса на нови продукти. Мъск обаче запазва ядро от верни фенове, много от които са наляли пари в Tesla, купувайки продуктите и акциите ѝ. Като най-богатия човек в света, към вторник Мъск притежава състояние от 667 милиарда долара по данни на Bloomberg.

Като част от IPO-то, SpaceX планира да даде възможност и на обикновените дребни инвеститори да купят акции при дебюта им чрез платформите за търговия Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi и E*Trade.

Компанията се възползва сериозно и от множество ценни правителствени договори с агенции като НАСА и Министерството на отбраната на САЩ за предоставяне на ракетни услуги и комуникационни системи. След борсовия дебют Мъск ще запази 85% от контрола върху гласовете и ще остане изпълнителен директор, председател на борда и главен технологичен директор.

Основните стълбове на SpaceX: От Starship до Starlink

SpaceX има няколко основни бизнес направления:

  • Ракетни услуги: Компанията извежда сателити, оборудване и хора в космоса за широк кръг от клиенти, включително НАСА. Мъск твърди, че в крайна сметка иска тези услуги да доведат до колонизирането на Луната и Марс, въпреки че наскоро ограничи амбициите си за Червената планета. Обновена версия на мегаракетата Starship се очаква да излети тази седмица. Проектът обаче не е безрисков: миналата седмица работник в базата в Тексас загина след падане от скеле, а Reuters по-рано документира стотици недекларирани наранявания на служители. Според документите до SEC, компанията е похарчила 15 милиарда долара за разработването на ракетата.
  • Сателитен интернет (Starlink): Услугата се оказа изключително популярна в селските и изолираните райони. Докато Мъск заемаше държавен пост миналата година, Starlink сключи сделки с няколко чужди правителства и телекомуникационни компании за разширяване в чужбина. В момента услугата има 10,3 милиона абонати (спрямо 5 милиона година по-рано), но SpaceX отбелязва, че средният приход от потребител намалява заради по-евтините планове извън Северна Америка.

Изкуствен интелект и съдебни битки

SpaceX служи и като дом за амбициите на Мъск в сферата на изкуствения интелект. През февруари тя придоби неговия стартъп xAI, а по-рано този месец милиардерът обяви, че планира напълно да разпусне xAI като отделно дружество и да прехвърли всички AI продукти под шапката на SpaceX.

В секцията за рисковите фактори се отбелязва, че чатботът Grok на xAI е обект на множество разследвания и запитвания, свързани с генерирането на нецензурни дийпфейкове без съгласието на потърпевшите – проблем, който ескалира през януари. Осем правоохранителни и регулаторни агенции са потвърдили, че разследванията срещу възможностите на Grok продължават.

По собствените признания на Мъск обаче, xAI е далеч зад пазарните лидери Anthropic, Google и OpenAI. Този месец SpaceX подписа договор за продажба на капацитет от центрове за данни на Anthropic, а по-рано тази седмица Мъск загуби съдебно дело срещу главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман. Журито реши, че Мъск е изчакал твърде дълго, преди да заведе дело с претенции, че OpenAI се е отклонила от първоначалната си нетърговска цел.

Приложението за всичко „X“

SpaceX притежава и социалното приложение X (бившия Twitter). Към март компанията отчита 6,3 милиарда активни платени абонати за различните си потребителски услуги, включително X Premium и SuperGrok.

„Целта ни е да развием X в „Приложение за всичко“, интегрирайки информация в реално време, комуникации, медии, плащания, банково дело, търговия и други в рамките на едно потребителско преживяване“, се посочва в документите, което повтаря дългогодишната амбиция на Мъск.

Ако SpaceX постигне целта си за пазарна капитализация от 2 трилиона долара, тя ще влезе в топ 10 на най-скъпите компании в света. За сравнение, в сряда пазарната капитализация на Tesla беше около 1,3 трилиона долара.

Мащабът на публичното предлагане е толкова необичайно голям, че 23 от най-големите банки и инвестиционни фирми в света организират сделката. Goldman Sachs е водещ мениджър, следван от Morgan Stanley – банката, която има дългогодишни отношения с Мъск и помогна за IPO-то на Tesla през 2010 г.

Източник: NBC News    
SpaceX Първично публично предлагане Илон Мъск Сателитен интернет Ракетни услуги Изкуствен интелект Nasdaq Най-голямо IPO Финансови показатели Приложение X
Последвайте ни

По темата

Енергийният министър обяви одит в БЕХ и предупреди за риск от загуба на над 1 млрд. евро

Енергийният министър обяви одит в БЕХ и предупреди за риск от загуба на над 1 млрд. евро

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Прокуратурата поиска 14 г. затвор за Петьо Еврото

Прокуратурата поиска 14 г. затвор за Петьо Еврото

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

pariteni.bg
8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 2 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 2 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 2 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Мощни бури и наводнения удариха Ню Йорк: Паднали дървета блокираха булеварди

Свят Преди 17 минути

Националната метеорологична служба издаде спешно предупреждение към жителите на Бруклин, Статен Айлънд, Куинс и Манхатън да не излизат по улиците

Само 5 зодии ще подобрят живота си в сезона на Близнаците

Само 5 зодии ще подобрят живота си в сезона на Близнаците

Любопитно Преди 25 минути

Сезонът на Близнаците, който ще продължи до 20 юни, обещава период на промяна и трансформация за зодиакалните знаци. Само малцина ще имат особен късмет – те ще могат да подобрят всички области на живота си и да получат нови възможности

Влакче на ужасите по кралски: Емоциите на принц Уилям, които взривиха социалните мрежи

Влакче на ужасите по кралски: Емоциите на принц Уилям, които взривиха социалните мрежи

Любопитно Преди 48 минути

Принцът на Уелс изгледа на живо в Истанбул историческата победа на Астън Вила с 3:0 над Фрайбург. Уилям преживя истински емоционален разпад на трибуните, а след триумфа лично поздрави отбора за първата голяма европейска купа от 44 години насам

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

МВнР предупреждава за мащабен протест в Белград на 23 май

Свят Преди 48 минути

Вероятни са блокади на пътни участъци както в столицата, така и на други места в страната, включително международния път Е-75

МВнР: България няма да допусне предоговаряне на преговорната рамка за РСМ

МВнР: България няма да допусне предоговаряне на преговорната рамка за РСМ

България Преди 58 минути

Министерството на външните работи мобилизира всички дипломатически канали за защита на националния интерес, обяви Велислава Петрова-Чамова

Мистериозни сини проблясъци от Космоса озадачават астрономите

Мистериозни сини проблясъци от Космоса озадачават астрономите

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване предлага хипотезата, че те са резултат от катастрофален сблъсък между звезди и свръхплътни космически обекти

Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче

Йотова: Административната реформа не може да се прави на парче

България Преди 1 час

Президентът подкрепи подхода за широк дебат и коментира очакванията за напредък по визовия режим между България и САЩ

<p>Неизвестен наркотик уби трима в САЩ</p>

Трима загинали и над 10 пострадали след досег с неизвестен наркотик в САЩ

Свят Преди 1 час

Първите екипи, пристигнали на място, са открили телата на жертвите в частна къща в малкия град Маунтинеър

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

Инцидент в полунощ: Кола се преобърна на кръстовище в Смолян, трима младежи се отърваха с уплаха

България Преди 1 час

19-годишният шофьор не се съобразил с релефа на пътя на кръстовището между „Околовръстна“ и „П. Р. Славейков“, двама 18-годишни спътници са невредими

Епицентър на страха: Опасният вид ебола покоси лекари, ваксината ще отнеме месеци

Епицентър на страха: Опасният вид ебола покоси лекари, ваксината ще отнеме месеци

Свят Преди 1 час

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че може да отнеме до девет месеца, преди ваксината срещу този конкретен вид ебола да бъде готова. В момента се разработват две възможни „ваксини кандидати“ срещу вида Бундибугио

,

Етнопевицата Диа възражда една от най-красивите български думи с новата си песен „Нишан“

Любопитно Преди 2 часа

Изпълнителката представя дълбоката символика на традиционния годежен дар в нов проект с модерен звук и визия. С изцяло нов творчески екип и въздействаща хореография, песента възпява тихата и силна женска преданост

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

Почина жената създала опаковките на дъвки "Идеал", шоколадите "Кума Лиса" и на "Зрънчо"

България Преди 2 часа

Санда Стратулат-Протич ни напусна на 89-годишна възраст

<p>Големият театър на Си: Как Тръмп и Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба</p>

Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Свят Преди 2 часа

Докато Тръмп преговаря със Си от позицията на равна суперсила, закъсалият на фронта Путин остана без одобрение за мечтания си газов мегапроект

Ванеса Тръмп

Ванеса Тръмп с лична изповед: Обяви, че е диагностицирана с рак

Свят Преди 2 часа

Ванеса обяви диагнозата си в „лична актуализация за здравето“, която сподели в Instagram в сряда, 20 май

От ДБ отговориха на Пеевски: С любопитство очаквамe резултата

От ДБ отговориха на Пеевски: С любопитство очаквамe резултата

България Преди 2 часа

"Ние сезирахме само ГДБОП, за да могат да бъдат извършени оперативни мероприятия, преди да се намеси прокуратурата и да попречи на разследването", отбеляза Божидар Божанов

Борис Георгиев, директор на Googe Cloud за Централна и Източна Европа (вляво) и Симеон Кърцелянски, мениджър по киберсигурност в „Информационно обслужване“ и ръководител на Националния център за киберсигурност на България

AI позволява на България да засича кибератаки в зародиш

Технологии Преди 3 часа

Изкуственият интелект решава много от предишните слабости и позволява на страната бързо да повиши нивото на своята киберсигурност и да открива атаки още докато се оформят и да подготвя бърз и адекватен отговор

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

48 часа, в които майчинството беше чуто: Над 30 специалисти и стотици семейства на „Ох, на мама!" 2026 в НДК

Edna.bg

Роналдо и годеницата му с къща за 60 млн. евро - с кино салон и гледка към океана

Edna.bg

Спортни новини на NOVA (21.05.2026) - обедна емисия

Gong.bg

В Италия: Бернардо Силва има нов отбор

Gong.bg

Правителството смени изпълнителния директор на БАБХ

Nova.bg

Министърът на енергетиката: Освобождавам Съвета на директорите на БЕХ

Nova.bg