48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

Д ва дни, десетки лекции, стотици семейства и една обща мисия – родителството да бъде по-спокойно и по-информирано. Така премина тазгодишното издание на двудневния форум за бременни и родители, организиран от „Ох, на мама!" и НетИнфо, който се проведе на 16 и 17 май в зала 8 на НДК.

През двата дни залата се оказа тясна за всички желаещи. Бъдещи родители, майки, татковци, специалисти и деца изпълниха пространството с енергия, въпроси и емоция, превръщайки събитието в нещо много по-голямо от форум – в истинска среща на общност, която вярва, че говоренето открито и без табута за родителството е по-важно от всякога.

В ролята на модератори и през двата дни влязоха харизматичните водещи Диляна Георгиева (@dilianadare), чието съдържание в социалните мрежи за живота на майка с три деца вдъхновява хиляди, и Илиян Любомиров – творчески директор и добре познат глас от рубриката „Хвърчащите хора" в „На кафе", който за пореден път влезе в ролята на „Ох, на татко!".

Програмата събра едни от най-утвърдените специалисти в страната – лекари, психолози, акушерки, юристи и експерти от различни области, които споделиха своя опит и отговориха на десетки въпроси от публиката. Темите обхванаха целия път на родителството – от бременността и раждането, през първите месеци и години, до големите житейски моменти като тръгването на ясла, изграждането на здрави навици и съхраняването на връзката в двойката.

Първият ден беше посветен на медицинския напредък, грижата за бременната и първите стъпки в майчинството – с лекции за генетиката в съвременната медицина, рисковата бременност, желязодефицитната анемия, възстановяването след раждането, детския сън, коликите, постродилната депресия и финансовото планиране за децата. Вторият ден продължи естествено там, където свърши първият – с фокус върху практическите аспекти на ежедневието с бебе и порастващо дете.

Тържествено откриване и първа помощ за най-малките

Вторият ден от „Ох, на мама!" 2026 беше официално открит от Румяна Желева – маркетолог по образование, филантроп по душа и представител на „SOS Детски селища България". С много топлота тя говори за каузата за осигуряване на сигурен дом и любяща среда за всяко дете, поставяйки емоционално начало на деня.

Програмата продължи с една изключително важна тема – първа помощ за бебета, представена от експертите на Българския червен кръст. Родителите следяха с притаен дъх практическите демонстрации, които показаха как да се реагира в критични ситуации и какви са правилните стъпки за запазване на самообладание – знания, които буквално спасяват животи.

Захранване, кърмене и грижата за новороденото

Една от най-коментираните теми в родителските форуми – захранването, беше представена от Теодора Артинова, акушерка и старши експерт „Ранна детска интервенция" към фондация „За Нашите Деца". С много спокойствие и личен опит тя помогна на родителите да превърнат захранването от стрес в удоволствие както за детето, така и за себе си, и разби някои от най-устойчивите митове по темата.

Не по-малко интересна беше и лекцията на Ася Демирева – един от най-обичаните и препоръчвани консултанти по кърмене в България. С чувствителност и емпатия тя говори за първите стъпки, трудностите и решенията в този толкова личен процес, около който съществуват може би най-много митове и притеснения.

Възстановяване след раждане и грижа за детското зрение

Темата за диастазата след раждане беше представена от Ваня Висарионова – персонален треньор и специалист по ресторативно движение. По достъпен начин тя обясни как майките да разпознаят състоянието и как да преминат през процеса на възстановяване правилно, без бързане и без излишно натоварване.

Сред акцентите на деня беше и лекцията на доц. д-р Виолета Чернодринска – водещ детски очен лекар, която обърна внимание на грижата за детското зрение в епохата на екраните. Тя разказа как да разпознаем първите сигнали за проблем, кога е точното време за първия преглед и какво трябва да знаят родителите за т.нар. „мързеливо око".

В средата на деня залата се изпълни със смях и детски гласове, докато най-малките гости се забавляваха на специално детско парти. През това време родителите се възползваха от обедната пауза, за да разгледат щандовете на партньорите.

Семейството, домашните любимци и здравето на детето

Следобедната програма продължи с темата „Бременност и домашни любимци: Безопасно и спокойно съжителство", представена от Евгения Джаферович – двукратен носител на титлата „Жена на годината", майка на две деца и стопанин на куче и котка едновременно. Тя сподели лично преживян опит за това как да подготвим дома за първата среща между бебето и четириногия приятел.

С особен интерес беше посрещната лекцията на д-р Пламен Масларски – педиатър и детски ендокринолог, който говори по темата за имунизационния календар. По достъпен и спокоен начин той обясни какво включва календарът, кога точно се правят ваксините и защо са толкова важни за изграждането на детския имунитет.

Темата за атопичния дерматит беше във фокуса на лекцията на д-р Ванеса Коларова. Тя помогна на родителите да разберат как правилно да се грижат за чувствителната бебешка кожа и кои са най-съвременните терапии за справяне с дерматита – тема, която вълнува все повече семейства днес.

Дигитално благосъстояние, развитие на речта и отношенията в двойката

Една от най-актуалните теми на деня беше представена от Александрина Георгиева – сертифициран обучител по дигитално благосъстояние. Тя помогна на родителите да намерят златната среда между ползите и рисковете на екранното време, без да лишават децата си от предимствата на модерния свят.

Залата притихна по време на лекцията на Илиана Ковачева – логопед, детски педагог и автор на курса за родители „Първи думи", която говори за това кога детето трябва да проговори и кога е необходимо родителите да потърсят помощ. С над 20 години опит зад гърба си тя помогна очакването да се превърне в спокойствие.

Една от най-важните, но често премълчавани теми в майчинството – постпарталната депресия – беше представена от д-р Димитър Георгиев и психолога Маргарита Колева. Те разказаха за съвременните възможности за дигитална диагностика и онлайн самопомощ – подадена ръка към майките в труден момент, която показва как технологиите могат да бъдат истински съюзник на психичното здраве.

Особено емоционален момент от програмата беше лекцията на Джорджия Арсова – психолог към фондация „За Нашите Деца", която говори по темата „Любов след бебето: Как да останем двойка?". С много чувствителност тя докосна много от присъстващите двойки, които се разпознаха в думите ѝ.

Безопасност на пътя, тайният език на децата и правата на майките

Темата за безопасността в колата беше представена от Милена и Ради от фондация „Деца на борда" – създателите на първия по рода си Център за детска безопасност на пътя в България. С конкретни примери от практиката си те разказаха какво трябва да знае всеки родител, за да защити най-ценното си на пътя.

С усмивки и топлина бяха посрещнати Лина и Стефани, които представиха темата „Тайният език на децата". С над 15 години опит в създаването на незабравими преживявания за деца, те помогнаха на родителите да разберат защо е толкова важно да съхраним детското въображение и вярата в чудесата.

Финалът на двудневното събитие беше посветен на правата на майките и беше поставен от адв. Величка Костадинова – един от най-големите авторитети в България по медицинско право, с над 15 години опит в защитата на пациентите и член на Световната асоциация по медицинско право. Тя говори за правото на информиран избор, сигурност и уважение – фундаментът на спокойното родителство.

Голяма томбола и трогателен финал

В края на втория ден се проведе и голямата томбола с награди, осигурени от партньорите на събитието. Аплодисменти и възгласи изпратиха всеки от късметлиите на сцената, а атмосферата в залата беше истински празнична.

Във финалните думи на събитието водещите Диляна Георгиева и Илиян Любомиров благодариха на всички присъстващи, лектори и партньори за двата дни, изпълнени с емоция и споделеност.

С всяко свое издание „Ох, на мама!" се утвърждава като едно от най-голямите събития за бременни и родители в България – не просто форум, а пространство, в което родителството намира своя глас, своята общност и своята сила.

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори Pufies, Future, Valentis, НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, нашите основни спонсори Sopharmacy/Nanibell, BioGaia®, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, Нечовешки магазини, BebeMax, BIODERMA, както и на нашите партньори Crazy Kids, Кendy Pharma, ДКЦ Неоклиник, Kaloo, Lilliputiens, One – Eco, NelVA, ASTRATEX, МетЛайф България, Goto jewellery and diamonds, Natur Pharma, BioNino, Little Treasures Kids Yoga, DEVIN Изворна, Термо Смарт ЕООД, Бочко, Матернеа, Ecowell, ECOS3, PartyFox, Huggy Bear, Candy Baby, Bilka, Info DAR, Светулка, издателство „Ентусиаст“, My Toy, Издателство МАМА ЗНАЕ, Престиж Wellness, Pepco , Bio Amica, Biozin Kids, Zepter, Chicco, LLumar Bulgaria, Fashion Days, Детска кухня Юначе, A-Derma, Baci Dolci

Институционални партньори на събитието са "Алианс на българските акушерки", Фондация "Деца на борда", "SOS Детски селища" и Български Червен кръст (БЧК).

