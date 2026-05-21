48 часа отговори за бременността, кърменето и грижата за детето: „Ох, на мама!" 2026 за поредна година изпълни НДК

Д ва дни, десетки лекции, стотици семейства и една обща мисия – родителството да бъде по-спокойно и по-информирано. Така премина тазгодишното издание на двудневния форум за бременни и родители, организиран от „Ох, на мама!" и НетИнфо, който се проведе на 16 и 17 май в зала 8 на НДК.

През двата дни залата се оказа тясна за всички желаещи. Бъдещи родители, майки, татковци, специалисти и деца изпълниха пространството с енергия, въпроси и емоция, превръщайки събитието в нещо много по-голямо от форум – в истинска среща на общност, която вярва, че говоренето открито и без табута за родителството е по-важно от всякога.

В ролята на модератори и през двата дни влязоха харизматичните водещи Диляна Георгиева (@dilianadare), чието съдържание в социалните мрежи за живота на майка с три деца вдъхновява хиляди, и Илиян Любомиров – творчески директор и добре познат глас от рубриката „Хвърчащите хора" в „На кафе", който за пореден път влезе в ролята на „Ох, на татко!".

Програмата събра едни от най-утвърдените специалисти в страната – лекари, психолози, акушерки, юристи и експерти от различни области, които споделиха своя опит и отговориха на десетки въпроси от публиката. Темите обхванаха целия път на родителството – от бременността и раждането, през първите месеци и години, до големите житейски моменти като тръгването на ясла, изграждането на здрави навици и съхраняването на връзката в двойката.

Първият ден беше посветен на медицинския напредък, грижата за бременната и първите стъпки в майчинството – с лекции за генетиката в съвременната медицина, рисковата бременност, желязодефицитната анемия, възстановяването след раждането, детския сън, коликите, постродилната депресия и финансовото планиране за децата. Вторият ден продължи естествено там, където свърши първият – с фокус върху практическите аспекти на ежедневието с бебе и порастващо дете.

Тържествено откриване и първа помощ за най-малките

Вторият ден от „Ох, на мама!" 2026 беше официално открит от Румяна Желева – маркетолог по образование, филантроп по душа и представител на „SOS Детски селища България". С много топлота тя говори за каузата за осигуряване на сигурен дом и любяща среда за всяко дете, поставяйки емоционално начало на деня.

Програмата продължи с една изключително важна тема – първа помощ за бебета, представена от експертите на Българския червен кръст. Родителите следяха с притаен дъх практическите демонстрации, които показаха как да се реагира в критични ситуации и какви са правилните стъпки за запазване на самообладание – знания, които буквално спасяват животи.

Захранване, кърмене и грижата за новороденото

Една от най-коментираните теми в родителските форуми – захранването, беше представена от Теодора Артинова, акушерка и старши експерт „Ранна детска интервенция" към фондация „За Нашите Деца". С много спокойствие и личен опит тя помогна на родителите да превърнат захранването от стрес в удоволствие както за детето, така и за себе си, и разби някои от най-устойчивите митове по темата.

Не по-малко интересна беше и лекцията на Ася Демирева – един от най-обичаните и препоръчвани консултанти по кърмене в България. С чувствителност и емпатия тя говори за първите стъпки, трудностите и решенията в този толкова личен процес, около който съществуват може би най-много митове и притеснения.

Възстановяване след раждане и грижа за детското зрение

Темата за диастазата след раждане беше представена от Ваня Висарионова – персонален треньор и специалист по ресторативно движение. По достъпен начин тя обясни как майките да разпознаят състоянието и как да преминат през процеса на възстановяване правилно, без бързане и без излишно натоварване.

Сред акцентите на деня беше и лекцията на доц. д-р Виолета Чернодринска – водещ детски очен лекар, която обърна внимание на грижата за детското зрение в епохата на екраните. Тя разказа как да разпознаем първите сигнали за проблем, кога е точното време за първия преглед и какво трябва да знаят родителите за т.нар. „мързеливо око".

В средата на деня залата се изпълни със смях и детски гласове, докато най-малките гости се забавляваха на специално детско парти. През това време родителите се възползваха от обедната пауза, за да разгледат щандовете на партньорите.

Семейството, домашните любимци и здравето на детето

Следобедната програма продължи с темата „Бременност и домашни любимци: Безопасно и спокойно съжителство", представена от Евгения Джаферович – двукратен носител на титлата „Жена на годината", майка на две деца и стопанин на куче и котка едновременно. Тя сподели лично преживян опит за това как да подготвим дома за първата среща между бебето и четириногия приятел.

С особен интерес беше посрещната лекцията на д-р Пламен Масларски – педиатър и детски ендокринолог, който говори по темата за имунизационния календар. По достъпен и спокоен начин той обясни какво включва календарът, кога точно се правят ваксините и защо са толкова важни за изграждането на детския имунитет.

Темата за атопичния дерматит беше във фокуса на лекцията на д-р Ванеса Коларова. Тя помогна на родителите да разберат как правилно да се грижат за чувствителната бебешка кожа и кои са най-съвременните терапии за справяне с дерматита – тема, която вълнува все повече семейства днес.

Дигитално благосъстояние, развитие на речта и отношенията в двойката

Една от най-актуалните теми на деня беше представена от Александрина Георгиева – сертифициран обучител по дигитално благосъстояние. Тя помогна на родителите да намерят златната среда между ползите и рисковете на екранното време, без да лишават децата си от предимствата на модерния свят.

Залата притихна по време на лекцията на Илиана Ковачева – логопед, детски педагог и автор на курса за родители „Първи думи", която говори за това кога детето трябва да проговори и кога е необходимо родителите да потърсят помощ. С над 20 години опит зад гърба си тя помогна очакването да се превърне в спокойствие.

Една от най-важните, но често премълчавани теми в майчинството – постпарталната депресия – беше представена от д-р Димитър Георгиев и психолога Маргарита Колева. Те разказаха за съвременните възможности за дигитална диагностика и онлайн самопомощ – подадена ръка към майките в труден момент, която показва как технологиите могат да бъдат истински съюзник на психичното здраве.

Особено емоционален момент от програмата беше лекцията на Джорджия Арсова – психолог към фондация „За Нашите Деца", която говори по темата „Любов след бебето: Как да останем двойка?". С много чувствителност тя докосна много от присъстващите двойки, които се разпознаха в думите ѝ.

Безопасност на пътя, тайният език на децата и правата на майките

Темата за безопасността в колата беше представена от Милена и Ради от фондация „Деца на борда" – създателите на първия по рода си Център за детска безопасност на пътя в България. С конкретни примери от практиката си те разказаха какво трябва да знае всеки родител, за да защити най-ценното си на пътя.

С усмивки и топлина бяха посрещнати Лина и Стефани, които представиха темата „Тайният език на децата". С над 15 години опит в създаването на незабравими преживявания за деца, те помогнаха на родителите да разберат защо е толкова важно да съхраним детското въображение и вярата в чудесата.

Финалът на двудневното събитие беше посветен на правата на майките и беше поставен от адв. Величка Костадинова – един от най-големите авторитети в България по медицинско право, с над 15 години опит в защитата на пациентите и член на Световната асоциация по медицинско право. Тя говори за правото на информиран избор, сигурност и уважение – фундаментът на спокойното родителство.

Голяма томбола и трогателен финал

В края на втория ден се проведе и голямата томбола с награди, осигурени от партньорите на събитието. Аплодисменти и възгласи изпратиха всеки от късметлиите на сцената, а атмосферата в залата беше истински празнична.

Във финалните думи на събитието водещите Диляна Георгиева и Илиян Любомиров благодариха на всички присъстващи, лектори и партньори за двата дни, изпълнени с емоция и споделеност.

С всяко свое издание „Ох, на мама!" се утвърждава като едно от най-голямите събития за бременни и родители в България – не просто форум, а пространство, в което родителството намира своя глас, своята общност и своята сила.

