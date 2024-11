Неразгаданите загадки на Студената война

Ч етирите десетилетия на конфронтация между САЩ и СССР са период на ескалиращо напрежение и постоянни страхове, че човечеството може да бъде унищожено в резултат на ядрен сблъсък между двете световни сили. Студената война преминала и под знака на тайни операции, заговори и всевъзможни конспирации. По тази причина не е особено изненадващо, че тогава се случили някои загадъчни събития, за които все още няма задоволителни обяснения. Ето и няколко примера:

Всеки, който познавал лейтенант Пол Уипки, го описвал като интелигентен, смел и дисциплиниран войник, готов на всичко в името на родината си. Той живеел и работил във Форд Орд, Калифорния, заедно с колегите си от военновъздушните сили на САЩ. Любопитна подробност за него е, че взел участие в цели пет мисии, по време на които били извършени тестове на атомни оръжия. На 10 юли 1958 г. Уипки казал на приятелите си, че отива в заведение в намиращия се наблизо град Монтерей. Никой не подозирал, че това ще е последният път, в който го виждат. Лейтенантът така и не се завърнал, а няколко седмици по-късно автомобилът му бил открит в Долината на смъртта, на около 650 км. от базата. Ключовете още били на таблото на колата, а освен това в нея били открити и документите на Уипки.

30 дни след безследното му изчезване, той бил обявен за дезертьор. Според представители на американската армия, лейтенантът най-вероятно претърпял нервен срив, поради което отишъл в пустинята, където загинал. Тялото му, обаче, така и не било открито. Неговият брат, Карл, започнал собствено разследване и установил, че Пол Уипки най-вероятно бил изложен на изключително високи нива на радиация по време на работата си. Дали това била причината за изчезването – и предполагаемата му смърт? Или всъщност е загинал в хода на секретна операция? През 1977 г. военните унищожили всички документи, свързани със случая, което прави невъзможно провеждането на по-задълбочено разследване. Редица негови близки са убедени, че Уипки всъщност работил за ЦРУ и бил убит по време на мисия, подробностите за която никога няма да бъдат разкрити.

Датата е 28 февруари 1953 г. Съветският диктатор Йосиф Сталин гледа филм, заобиколен от най-близките си съюзници, сред които са Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Никита Хрушчов и Вячеслав Молотов. След това, той устройва пир във вилата си, намираща се близо до Москва. Когато се оттегля в своята стая, Сталин нарежда никой да не го безпокои, за да може да си почине. На следващата сутрин, той не става от леглото си. Опасявайки се, че ще бъдат жестоко наказани, ако нарушат заповедта на диктатора, телохранителите му не влизат в спалнята. В 22 часа на следващия ден един от тях все пак се престрашава да прекрачи прага на стаята и открива Сталин проснат на пода. Никой, обаче, не проверява дали той все още е жив, а Хрушчов подозира, че може да е припаднал заради големите количества алкохол, които е погълнал. Минава още време, преди събралата се група да потърси медицинска помощ. Впоследствие, пристигналите лекари констатират смъртта му, а в попълнения доклад се отбелязва, че причината за кончината на Сталин е мозъчен кръвоизлив. Немалко експерти смятат, че той може да е бил предизвикан от приемането на варфарин – лекарство, което по това време било използвано като отрова за мишки.

Възможно ли е Сталин да е бил отровен? Въпросната теория има много поддръжници, според които неговите приближени умишлено не потърсили медицинска помощ толкова дълго време, надявайки се, че диктаторът ще умре. Самият Сталин имал редица здравословни проблеми, а в същото време се опасявал, че срещу него може да бъде организиран заговор. Именно по тази причина той изпратил личния си лекар в затвора, обвинявайки го, че е шпионин. Историците отбелязват, че ако Сталин действително е бил отровен, най-вероятният извършител е Берия. В мемоарите си Хрушчов твърди, че два месеца след смъртта на диктатора, той заявил: „Ликвидирах го и спасих всички нас“. Освен това, именно Берия повикал лекарите, които се опитали да спасят живота на Сталин и им казал какво да напишат в доклада си. Той също така унищожил всички документи, намиращи се във вилата и освободил от длъжност телохранителите на съветския лидер, двама от които по-късно се самоубили.

