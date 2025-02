Превръща ли се Илон Мъск в повелител на крайната десница

П о-малко от две седмици остават до парламентарните избори в Германия. Вотът, който ще се състои на 23 февруари, се очаква с огромен интерес. Най-голямата икономика в Европа се свива вече две поредни години, а сега е изправена пред сериозни предизвикателства, идващи от Китай и САЩ. От новото правителство ще се очаква да промени ситуацията и даде тласък на индустрията. Последните социологически проучвания сочат, че най-голяма е подкрепата за консервативните християндемократи на Фридрих Мерц, за които се очаква да гласуват близо 30% от избирателите. На второ място се подрежда крайнодясната формация „Алтернатива за Германия“ (АзГ), рейтингът на която е около 21%. Фактът, че все повече жители на страната симпатизират на въпросната партия, обвинявана, че е свързана с неонацистки организации, е повод за много притеснения. В същото време, тя беше подкрепена от най-богатия човек на планетата, който е и близък съветник и основен поддръжник на американския президент Доналд Тръмп – Илон Мъск. Това шокира мнозина, а анализатори повдигат въпроса дали милиардерът не се превръща в новия повелител на крайната десница както в САЩ, така и в Европа?

За пръв път от дълги години настоящият американски президент Доналд Тръмп не е най-често споменаваната личност от онези потребители на социалните мрежи „Фейсбук“ и „Екс“, които симпатизират на крайната десница, коментират експерти. Според анализ на списание „Уайърд“, първото място в тази класация вече принадлежи на Мъск и оглавеното от него Министерство на правителствената ефективност. Той се радва на толкова голяма популярност, че напоследък все повече негови привърженици го призовават да се включи в следващите президентски избори в САЩ – нещо, което конституцията не му позволява да направи (причината е, че не е роден на територията на страната).

„Не гласувах за Илон, но следващия път ще го направя“, пише един от членовете на популярна крайнодясна група във „Фейсбук“. Друг отбелязва, че Мъск е „помогнал за спасяването на света“, като въпросният коментар е под линк към статия, според която евродепутатът от Словения Бранко Гримс е номинирал милиардера за Нобелова награда за мир.

„Американският народ гласува за Илон Мъск, избирайки Доналд Тръмп за президент…демократи, внимавайте“, написа на свой ред крайнодесния коментатор Чарли Кърк в „Екс“. Подобно мнение споделят и много други привърженици на Тръмп, които не крият, че са подкрепили републиканеца на състоялите се през ноември миналата година избори с надеждата, че Мъск ще се присъедини към администрацията на новия президент. Не е особено изненадващо, че същите тези хора приветстват направения от милиардера жест по време на церемонията по встъпването в длъжност на Тръмп, приличащ на нацистки поздрав. И още нещо – по данни на „Гугъл“, през последните няколко седмици името на собственика на „Тесла“ и „Спейс Екс“ е било три пъти по-търсено от това на държавния глава.

„Привържениците на конспиративните теории поставят Мъск на пиедестал, редом до Тръмп…тъй като неговите възгледи направиха остър завой надясно, тези общности започнаха да го възприемат като инструмента, с който президентът ще разбие т. нар. дълбока държава“, отбелязва журналистът и анализатор Майк Ротшилд, който изследва онлайн екстремизма. По думите му, това, че все повече политици определят Мъск като „заплаха за демокрацията“ води до нарастване на неговата популярност сред поддръжниците на крайната десница. В интерес на истината, той се радва и на значителна подкрепа от страна на Републиканската партия. „Има защо някои демократи да квичат като прасета, когато става въпрос за Министерството на правителствената ефективност. Илон Мъск изрязва свинското и това боли“, написа Марк Алфорд, който е член на Камарата на представителите, в „Екс“.

Подкрепата, която Мъск оказва на АзГ, е друга тема, която не спира да е обект на разпалени дебати. Милиардерът участва по видеовръзка на предизборно събитие на формацията, състояло се преди около две седмици в град Хале. Тогава той за пореден път отбелязва, че крайнодясната партия е „най-добрата надежда“ за бъдещето на Германия, а „децата не трябва да носят вината за греховете на своите родители или дори своите прабаби и прадядовци“, визирайки нацисткото минало на страната. Очаквано, думите на Мъск предизвикаха вълна от недоволство. Докато той говореше в подкрепа на АзГ, над 100 000 души излязоха на протести срещу крайната десница в Берлин и Кьолн.

The chairman of Israel's official Holocaust memorial has accused Elon Musk of insulting the victims of Nazism after the billionaire addressed a rally for Germany’s far-right party. https://t.co/2T5h4LsS1c