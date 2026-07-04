В навечерието на Деня на независимостта – празненства на фона на политическа криза

Б роени часове остават до празненствата за 4 юли – деня, в който САЩ ще отбележат 250-ата годишнина от подписването на Декларацията за независимост. По този повод, в страната са планирани мащабни тържества. В същото време, обаче, атмосферата не е особено празнична. Показателни са резултатите от проучвания на общественото мнение, проведени от AP-NORC и „Галъп“, според които гордостта на американците от историята на родината им, както и от начина, по който функционира демокрацията, е намаляла значително през последното десетилетие. На какво се дължи това?

President Trump opened a 16-day celebration of the United States’ 250th anniversary with a political rally, the start of festivities shaped by controversy over his polarizing approach to governing and efforts to remake Washington https://t.co/xDieWSl0jH — Reuters (@Reuters) June 25, 2026

Празненства в сянката на растящо недоволство

Празненства по случай Деня на независимостта ще се състоят в цялата страна, като те се координират от независимата комисия „Америка 250“, сформирана от Конгреса още през 2016 г. Ситуацията се промени в началото на миналата година, със завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Тогава президентът подписа изпълнителна заповед, с която се създаде групата „Свобода 250“. Нейната задача е да организира събитията във Вашингтон. Разбира се, именно столицата ще се превърне в център на официалните държавни чествания. Там ще се проведе най-голямото пиротехническо шоу в историята на града, а над присъстващите ще прелетят десетки самолети. Ще има празничен концерт на Обединения оркестър на въоръжените сили, както и парад. Зрелищни събития са планирани и в Ню Йорк – включително шоу с фойерверки и преминаването на плавателни съдове от цял свят през пристанището на мегаполиса. В Лос Анджелис пък ще се състои America’s Block Party – голям концерт, обвързан с благотворителна кампания за подпомагането на различни каузи.

На пръв поглед, 250-годишният юбилей трябва да бъде празник на националното самочувствие и американските идеали. Споменатите вече социологически проучвания, обаче, показват, че атмосферата в САЩ не е точно такава. Според експертите, американците продължават да са силно привързани към своята родина, но са все по-разделени в оценките си за нея. Според AP-NORC, повечето от тях продължават да възприемат националната си принадлежност като изключително важна част от своята идентичност. В същото време, това е придружено от критичност и засилваща се тревожност за посоката, в която се движи страната. Статистиката е красноречива – едва 53% от пълнолетните американци се чувстват „изключително“ или „много“ горди от факта, че са родени в САЩ. Това е най-ниското равнище от 2001 г. насам. Само 28% пък са доволни от начина, по който функционира демокрацията (за сравнение, през 2017 г. 42% от американците споделяха това мнение).

Trump launches America250 festivities with a rally on the National Mall https://t.co/fx6lMIpM6m — BBC News (UK) (@BBCNews) June 25, 2026

Разделена нация

В навечерието на Деня на независимостта, редица експерти споделят мнението, че празникът е станал твърде политизиран и на практика вече не е на цяла Америка. Според изследване на „Галъп“, резултатите от което бяха публикувани наскоро, цели 34% от американците не планират да отбележат 250-годишния юбилей. Различията по партийна принадлежност са особено показателни – 88% от републиканците възнамеряват да празнуват срещу едва 54% от демократите. Така, Денят на независимостта се превръща в своеобразен тест дали жителите на САЩ са способни да намират общи ценности, загърбвайки политическите си различия.

Очаквано, всички погледи са насочени към Тръмп. Държавният глава полага огромни усилия, за да остави личния си отпечатък върху честванията, което е обект на остри спорове. На фона на всички скандали, породени от политиката на Белия дом по теми като икономиката, имиграцията и военните конфликти в Иран и Украйна, голям брой американци признават, че не могат да разграничат празника от посланията на Тръмп. Критиците на президента са единодушни, че той се опитва да превърне Деня на независимостта в средство за повишаване на силно разклатения си рейтинг. Именно затова няколко щата, управлявани от представители на Демократическата партия, както и редица популярни музиканти, категорично отказват да вземат участие в планираните събития, тъй като, по думите им, са тясно свързани с опитите на Тръмп да защити собствените си интереси. Не бива да се забравя и още една важна подробност - в началото на ноември ще се проведат междинни избори, а всички социологически проучвания сочат, че Републиканската партия ще изгуби мнозинството си в двете камари на Конгреса. По тази причина формацията ще използва всяка възможност да увеличи своята популярност и да привлече на своя страна възможно най-голяма част от избирателите, които все още не са решили кого да подкрепят.

America's 250th birthday or a Trump campaign abroad? 🇺🇸



What was billed as the largest US Independence Day celebration outside America became a showcase of Trump's diplomatic style, complete with corporate sponsors, political symbolism and public protests in the heart of… pic.twitter.com/GancDsuci0 — EUobserver (@euobs) June 30, 2026

Задълбочаваща се поляризация

Празненствата по случай Деня на независимостта ще се проведат в момент, когато отношенията между САЩ и голяма част от техните традиционни партньори на международната сцена са силно обтегнати. Белият дом така и не публикува официален списък с имената на държавните ръководители, които ще присъстват на честванията. На този фон, преди броени дни в Брюксел, в парка "Сенкантенер", разположен в непосредствена близост до институциите на ЕС, се състоя пищно тържество по повод задаващия се празник. Събитието събра близо 10 000 подбрани гости, сред които американски военнослужещи и високопоставени лица като генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателя на Европейския парламент Роберта Мецола. Излъчено беше и видеообръщение на Тръмп. Тържеството беше съпътствано от протест, участниците в който изразиха недоволството си от политиката, водена от САЩ. Те също така обвиниха организаторите, че използват историческата годишнина като начин да подкрепят администрацията на Тръмп.

Организирането на подобни тържества по повод 4 юли няма как да промени факта, че трансатлантическите отношения са изправени пред невиждана криза. Решението на САЩ да намалят военното си присъствие в Европа, постоянните критики на Тръмп по адрес на ЕС и НАТО и спекулациите, че Вашингтон може да реши да се оттегли от Алианса, изправят Запада пред проблеми, на които все още не може да бъде намерено решение. Мнозина припомнят и заплахите на американския държавен глава, че може да използва военна сила срещу Дания, за да присъедини Гренландия към САЩ. Що се отнася до международната търговия, тя е подложена на силен натиск заради протекционистката политика на Белия дом, високите мита и споровете за регулациите в областта на технологиите и енергетиката. С оглед на всичко това, никак не е изненадващо, че празненствата по повод Деня на независимостта тази година не се възприемат като символ на единство и не дават повод за оптимизъм. Точно обратното – те се превръщат в поредния повод за задълбочаване на политическата поляризация не само в САЩ, но и в редица други държави по цял свят.

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