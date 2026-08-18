„Принуждават ни да мълчим“: Защо пилотите в Европа крият срещите си с НЛО

Б рюксел сигнализира, че наблюдава НЛО /НАЯ (неидентифицирани аномални явления) и загатна за подобряване на възможностите си в тази насока, показват документи, с които разполага Euronews.

Европейската комисия изглежда следи неидентифицираните аномални явления от 2023 г., според документ от отдела по отбрана на Комисията относно наблюдения на небето и космоса в Малайзия.

„Подобряваме способностите си да виждаме и идентифицираме тези явления с напредъка на технологичните ни възможности, но трябва да станем още по-добри“, се казва в писмото. Това показва, че висшият изпълнителен орган на ЕС активно следи феномена повече от официално оповестеното и има интерес да го проучи.

Терминът НАЯ бе въведен от Министерството на отбраната на САЩ през август 2020 г., когато Вашингтон създаде специализирана работна група за разследване на необясними инциденти в ограниченото въздушно пространство. Темата придоби по-сериозен характер, след като разследване на New York Times през 2017 г. разкри, че в документите на американското военно министерство има видеозаписи на подобни явления от военни полети, предоставени от Военноморските сили на САЩ.

Euronews идентифицира малайзийски баща и син, любители астрономи, международно признати от космически агенции за техните открития на повърхността и активността на Луната през 2020 г. През октомври 2022 г. те са се свързали с Комисията с писмо относно улавянето на аномални явления във въздушното и дълбокото пространство с помощта на техния ултравиолетов инфрачервен телескоп.

Семейството изпраща 37 изображения, включващи предполагаеми аномални явления, и пита председателя Урсула фон дер Лайен за техния произход. Те отбелязват, че всички правителства нямат официално мнение, когато са изправени пред този въпрос, и посочват, че обектите летят близо до самолети и важни цели като военни и ядрени съоръжения. Те добавят, че са засекли и различни сигнали през локалните Wi-Fi честоти.

Тъй като тези наблюдения са направени над Малайзия, Комисията отговаря, че няма правомощия да разследва случая. Въпреки това тя заявява, че ще предложи на 27-те държави членки да повишат способността си за откриване на обекти в космическата среда около Земята, за да се идентифицират по-добре както тези явления, така и космическите отпадъци.

Малайзийските астрономи са се обърнали също към НАСА, Генералния директор на Малайзийската ядрена агенция, Министерството на науката на Малайзия и Канадското министерство на отбраната. Всички институции са отхвърлили апела. Бившият канадски депутат Лари Магуайър обаче подкрепя двойката, заявявайки в имейл, че все повече хора ще насочват вниманието си към небето и че събирането на повече данни ще доведе до по-голяма обществена информираност.

Ключово изслушване в Конгреса на САЩ се проведе на 26 юли 2023 г. То се фокусира върху последиците за националната сигурност и твърденията за засекретени правителствени програми за прихващане и изследване на такива обекти. В ЕС дискусиите по темата остават ограничени и съпътствани от стигма, за разлика от САЩ, където през последните години бяха разсекретени редица досиета и беше създаден Научен съвет за аномални явления, оглавяван от астрофизика Ави Лоб от Харвард.

Франция е единствената страна в ЕС със специализиран държавен център за наблюдение и изследване на тези явления, известен като GEIPAN. От създаването си през 1977 г. центърът е анализирал над 3300 случая, като 106 са класифицирани като напълно необясними след задълбочен анализ, а 1014 са останали неразрешени поради липса на достатъчно данни.

На 29 юни във френския парламент беше проведена сериозна дискусия по темата. Дебатът се фокусира върху изследванията на GEIPAN и военновъздушните сили на Франция и потенциалното сътрудничество със САЩ. Френският депутат Арно Сен-Мартен заяви пред Le Parisien, че целта е да се престъпи отвъд сензациите и да се подходи рационално към тема с голям обществен интерес.

През последните десетилетия няколко евродепутати са поставяли въпроси към Комисията относно феномена, най-вече заради опасения за безопасността на полетите след зачестилите съобщения от пилоти. Тези притеснения нараснаха след изслушванията в САЩ, където военни пилоти описаха необяснимо поведение на обекти във въздуха, нарушаващо познатите физични закони.

През 2025 г. и 2026 г. евродепутатът Фабио Де Маси отправя запитвания към Комисията с искане за актуализиране на системата за докладване в авиацията на ЕС и въвеждане на специализирана категория за подобни инциденти. Това би осигурило последователност и по-високи стандарти за безопасност. Пилотите също настояват за това, като изтъкват, че липсата на стандартизирани протоколи пречи на събирането на данни и усложнява управлението на риска. Те се опасяват, че внезапната поява на такива обекти може да доведе до загуба на ориентация, извънредни маневри или временни смущения в сензорите и комуникациите на самолетите.

Нидерландският търговски пилот Роб Акерманс споделя пред Euronews за своите преживявания през последните 35 години. Един от случаите е от 2023 г. по време на полет от Близкия изток за Нидерландия. Екипажът е наблюдавал над два часа силни светлинни пулсации на голяма височина над Кипър и Балканите, които са извършвали сложни маневри с изключителна скорост. Акерманс допълва, че най-притеснителната част е свързана с фрустрацията от стигмата и страха от професионални последици при споделяне на видяното.

Кристиан ван Хейст, капитан на Boeing 747 с над 20 години опит, разказва за четири свои наблюдения между 2005 г. и 2010 г. Един от случаите е над Гърция през 2005 г., а друг е от 2010 г. по време на полет от Амстердам за Малага, когато екипажът вижда неподвижен правоъгълен обект на около 12 500 метра височина. Ръководството на въздушното движение и военните контрольори потвърждават, че в района няма никакъв друг трафик или метеорологични балони. Ван Хейст подчертава, че ако в пространството има неидентифицирани обекти, това е въпрос на безопасност, а не научна фантастика.

Йоахим Декерс, председател на нидерландска фондация в подкрепа на професионалисти, срещали такива явления, заявява, че най-голямата заплаха за европейската авиационна безопасност е мълчанието, причинено от табуто, поради което 90% от наблюденията на пилоти остават недокладвани.

Въпреки липсата на категорични доказателства за връзка с чужди държави, не се изключва възможността част от обектите да са шпионски технологии като дронове. Евродепутатът Де Маси обаче отбелязва, че ако институциите нямат данни за произхода на тези навлизания, това показва или уязвимост на въздушното пространство, или заблуждаване на обществеността.

Въпреки призивите, Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) заявява, че съществуващата рамка позволява докладване на всякакви събития с потенциален ефект върху сигурността. Агенцията допълва, че към момента няма доказателства тези явления да представляват системен риск, изискващ извънредни мерки. В Нидерландия и Германия местните органи вече са предприели стъпки за приемане и изследване на такива доклади.

Наблюдава се и връзка между тези явления и ядрените съоръжения. Френско проучване от 2015 г. потвърждава, че наблюденията на необясними явления във Франция съвпадат с близостта до атомни централи и преработвателни цикли. Подобни случаи са регистрирани през десетилетията в Обединеното кралство и в САЩ, където бивши военни съобщават за обекти близо до ракетни шахти и складове за оръжие.

В момента ЕС призовава държавите членки да увеличат разходите си за отбрана и да инвестират съвместно във военни способности. Относно аномалните явления обаче Брюксел поддържа позицията, че това е отговорност на отделните държави според техните приоритети за национална сигурност. Пилотите и експертите настояват за премахване на стигмата и официално актуализиране на рамките за безопасност, особено на фона на зачестилите навлизания на дронове в европейското въздушно пространство.