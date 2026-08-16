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Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Военнослужещ от звеното за извънредни ситуации загина в региона Арагон, след като пожарният камион се обърна по време на акция край Пеняс де Риглос. Властите изразиха съболезнования за трагичния инцидент по време на гасенето на пожара

16 август 2026, 22:21
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Източник: БТА

И спански военнослужещ е загинал днес, докато е участвал в операциите по гасенето на голям горски пожар в Арагон в Испания, съобщи ръководителят на този регион в североизточната част на страната, предаде Франс прес.

„Изразих искрените си съболезнования на генерал-лейтенант от военното звено за извънредни ситуации във връзка със смъртта на войник по време на пожара край Пеняс де Риглос“, каза Хорхе Аскон в социалната мрежа Екс.

Местни медии съобщават, че камионът, с който е пътувал военнослужещият по време на операцията за гасене на пожара, се е обърнал.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
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