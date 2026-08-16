Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

И спански военнослужещ е загинал днес, докато е участвал в операциите по гасенето на голям горски пожар в Арагон в Испания, съобщи ръководителят на този регион в североизточната част на страната, предаде Франс прес.

„Изразих искрените си съболезнования на генерал-лейтенант от военното звено за извънредни ситуации във връзка със смъртта на войник по време на пожара край Пеняс де Риглос“, каза Хорхе Аскон в социалната мрежа Екс.

Местни медии съобщават, че камионът, с който е пътувал военнослужещият по време на операцията за гасене на пожара, се е обърнал.