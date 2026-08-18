Самотен край: Какво се случи в последните дни на Хейдън Пенетиър

К огато Хейдън Пенетиър даде двучасово интервю за подкастъра Джей Шети по-рано тази година, стана ясно, че актрисата е имала изключително тежък живот. По време на предаването, в което популяризираше автобиографичната си книга, тя разкри с сълзи на очи за годините на болезнена травма.

От загубата на попечителството над дъщеря си, през смъртта на нейния брат, до скорошното, но изглежда окончателно прекъсване на връзката с майка ѝ – животът ѝ беше белязан от непрестанни разочарования.

И все пак изглеждаше, че нещата най-накрая се подобряват. „Най-накрая чувствам, че съм се отърсила от цялата тази тъмнина и негативизъм, а това означава, че съм затворила една врата и друга е отворена. Чувствам как се отваря и виждам всички вълнуващи възможности. Чувствам, че ми предстои още много да живея“, каза тя на уелнес гуруто и водещ на подкаста On Purpose. „Чувствам, че ми предстои още много да живея.

Тези думи днес звучат изключително трогателно – последната болезнена трагедия в един живот, белязан от страдание. В неделя, едва три месеца по-късно, Пенетиър беше намерена в безсъзнание в апартамент в град Грийнвил, Южна Каролина, за който се смята, че е нает през Airbnb, а по-късно беше констатирана смъртта ѝ на място. Тя беше едва на 36 години.

Детективи потвърдиха пред Daily Mail, че са се отзовали на сигнал на телефон 911 от неизвестен „познат“ на актрисата в жилищния комплекс около 13:50 ч. местно време. Познатият я описал като „неконтактна“ и заявил, че е в „сърдечен арест“ след предполагаема свръхдоза, според запис от обаждането.

„Наркан“, назален спрей, използван за неутрализиране на ефекта от свръхдоза опиоиди, е бил намерен върху матрак в апартамента в Judson Mill Lofts, според сайта TMZ, но не е ясно дали е бил използван в опит Пенетиър да бъде съживена.

Парамедиците се опитали да я реанимират чрез сърдечен масаж, но смъртта ѝ е била констатирана малко повече от 40 минути след първото обаждане на 911. В петък тя щеше да навърши 37 години.

Полицията и местните съдебни лекари разследват случая, но заявиха, че „първоначалното разследване не показва следи от насилие или съмнителни обстоятелства“. В понеделник от службата на съдебния лекат в окръг Грийнвил съобщиха, че аутопсията е приключила и „не са открити следи от травми, които да са допринесли за смъртта“. Официaлна причина за смъртта все още не е оповестена.

Баща ѝ Алън Лий „Скип“ Пенетиър обяви смъртта ѝ в изявление: „С дълбока скръб съобщаваме за трагичната загуба на нашата любима Хейдън. Тя беше невероятна светлина и сила на природата, която донесе неограничена любов и радост на всички, които я познаваха и на милионите, които я гледаха на екрана“.Той поиска уединение, докато семейството „си даде време да осмисли тази невъобразима загуба“.

Новината шокира мнозина в Холивуд. На повърхността изглеждаше, че Пенетиър се намира в добър период. Автобиографията ѝ This Is Me: A Reckoning, издадена през май тази година, достигна номер четири в списъка с бестселъри на New York Times, а тя празнуваше успеха ѝ, пътувайки из САЩ за промоционално турне и документирайки процеса в Instagram.

Последният ѝ пост, черно-бяла снимка, на която позира с известния фотограф Рандал Славин, беше публикуван на 27 юли с текст: „Хубави времена и добри приятели“.

Но усмивките и скорошните успехи днес изглеждат като маска, криеща продължаваща болка. TMZ съобщи, че през последната година Пенетиър се е оплаквала от болки в гърба, а източник, близък до семейството, сподели, че е имала „проблеми с нерви, които са причинили травма в крака ѝ“. „Но това беше преди време“, добави източникът, изразявайки съмнение, че проблемът се е върнал, и допълни, че „от това не се умира“.

През март Пенетиър беше заснета на международното летище в Лос Анджелис да куца с патерици заедно с бившия си приятел Брайън Хикърсън. Във видеоматериал тя обяснява, че страда от „прищипани нерви в долната част на гърба“.

Болката ѝ изглежда е произтичала от инцидент през 2005 г., когато по време на снимките на филма Racing Stripes в Южна Африка пада от зебра. През май тази година тя разкри пред списание Women's Health, че инцидентът я е оставил временно парализирана, след като два прешлена са били изместени.

Междувременно на 10 юли тя отмени планирано участие на конвенция за филми на ужасите „поради извънредна семейна ситуация“, но повече подробности така и не се появиха.

Майка ѝ Лесли Вогел също е била актриса, а Пенетиър се появява в първата си реклама едва на 11 месеца. Следват участия като дете-актьор в американски сапунени опера като One Life to Live и Guiding Light, както и епизодични роли в хит сериала Malcolm in the Middle, преди да получи първата си главна роля във филма на Дисни Tiger Cruise.

Големият ѝ пробив идва със сериала Heroes през 2006 г., където играе мажоретка с лечебни способности. След това получава ролята на кънтри певицата Джулиет Барнс в музикалната драма Nashville, както и роля във франчайза Scream.

За съжаление, тя не успява да се възползва напълно от застигналата я слава. „Хейдън имаше проблеми с психичното здраве и зависимостите, които изиграха роля за това кариерата ѝ да не потръгне отново след Nashville. По време на снимките имаше търкания с продуцентите и колегите си. Понякога идваше на работа във вид, сякаш е празнувала цяла нощ. Често се налагаше допълнително време за грим, за да бъде готова за камера, и понякога закъсняваше.“, споделя вътрешен източник от индустрията.

„Тя отчаяно искаше да получи роля в нов сериал след края на Nashville, но в Холивуд вече се знаеше, че с нея се работи трудно. Въпреки че беше смятана за телевизионна звезда, пак трябваше да се явява на кастинги, където често не преминаваше етапа на прослушване. Напоследък Хейдън беше в низходяща спирала поради липсата на добри роли“, добавя източникът.

Последната ѝ роля беше в психологическия трилър Sleepwalker, излязъл през януари тази година, където играе майка, преследвана от трагичната загуба на дъщеря си. Това е загуба, която тя познаваше твърде добре. През 2018 г. тя предаде попечителството над собствената си дъщеря Кая, днес на 11 години, на бившия си годеник, боксьора Владимиp Кличко.

В автобиографията си тя си припомня тежкото раждане на Кая през 2014 г. и последвалата операционна интервенция след инфекция. Привързването към новороденото се оказва изключително трудно за нея, като признава, че е изпитвала „пълно липса на емоции“.

Хейдън се обръща към алкохола, за да се справи със ситуацията. Когато Кая е на четири месеца, тя влиза в клиника за лечение и е диагностицирана със следродилна депресия. Медикаментите помагат, но я правят сънлива, и тя бързо се връща към алкохола. От този момент животът ѝ започва да се срива.

Тя губи доходоносен договор с козметична марка, а връзката ѝ с Кличко се разпада. Въпреки че се бори за попечителството, украинският боксьор в крайна сметка го получава, а Хейдън подписва документите, вярвайки първоначално, че това е временно решение. „Спомням си всяка секунда от този ден. Никоя майка не може да забрави деня, в който се е откачила от детето си. Да не живея под един покрив с нея е най-мъчителното преживяване в живота ми“, пише тя.

Проблематичните ѝ отношения с майка ѝ Лесли Вогел също заемат централно място в книгата ѝ. Пенетиър споделя за натиска, оказван върху нея от ранна възраст, за да издържа финансово семейството. Когато на 19 години решава да освободи майка си като свой мениджър, отношенията им окончателно се влошават. Миналата година Вогел реши да прекъсне всякакви контакти с дъщеря си след десетилетия на трудности и конфликти.

Друга трагедия, с която Пенетиър така и не успя да се справи, беше внезапната смърт на нейния брат Дженсън през 2023 г., едва на 28 години. Неговата смърт, причинена от сърдечни усложнения, донесе огромно чувство за вина у актрисата, която беше изключително близка с него.

Сега и тя си отиде след живот, преминал през поредица от изпитания. Натискът от ранната слава и разпадането на семейството ѝ вероятно са се оказали товар, който тя повече не е могла да носи.