Р уската Служба за външно разузнаване (СВР) съобщи, че разузнавателната служба на западна държава, в координация с "украински марионетки“, ще обвинят Русия в незаконно снабдяване с оръжия наркокартели и други престъпни групи в Южна Америка, предава ТАСС.

"Според информация, получена от СВР, разузнавателната служба на западна държава, в координация със своите украински послушници, възнамерява да инсценира пореден антируски спектакъл. Този път събитията се развиват на латиноамериканска сцена, а самият сюжет наподобява откъс от третокласен криминален роман за наркотици“, пише в доклада, цитиран от "Фокус".

Оттам твърдят, че за целта на териториите на страни като Мексико, Венецуела и Колумбия, вече се внасят оръжия, произведени в Русия и пленени от Украйна.

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Подготвят се аудио- и видеоматериали, които да потвърдят твърденията за трансфери на руски оръжия към латиноамериканци чрез посредници.

"За да бъде този "масив“ по-убедителен, се предвижда той да бъде подкрепен с фалшива документация, показваща предполагаемото участие на представители на руските въоръжени сили в схемата“, обяви СВР.

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СВР добавя, че "режисьорите“ на тази провокация срещу Москва се надяват да подкопаят конструктивните отношения с Латинска Америка.