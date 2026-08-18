Честваме успението на св. Йоан Рилски: Защо днес трябва да се подстрижем

Н а 18 август честваме Успението на преподобни Йоан Рилски Чудотворец – великият духовен подвижник на Българската православна църква и покровителят на българския народ.

Свети Йоан Рилски, наричан още Иван Рилски, е най-почитаният български светец. Роден близо до днешна Дупница, вероятно в село Скрино, в пределите на Първата българска държава. Той посвещава живота си на молитва, пост и отшелничество високо в Рила планина.

Смирението, чудотворството и нравственото му завещание го превръщат в символ на духовна чистота и в небесен покровител на българския народ. Паметта му се почита както у нас, така и в други православни страни.

Още от ранни години се отличава с дълбока вяра и стремеж към смирен живот. Йоан раздава наследеното имущество на бедните и се посвещава на монашеско служение. Първите си стъпки в духовния живот прави в манастира „Св. Димитър“ в близост до град Дупница, но скоро усеща, че трябва да търси още по-голямо усамотение и духовна дисциплина.

Йоан Рилски избира пътя на отшелничеството в Рила планина и напуска манастирската среда. Той живее в пещери и скални ниши, където посвещава живота си на молитва, пост и смирение.

Постепенно около него започват да се стичат хора, както обикновени селяни, търсещи духовна подкрепа и изцеление, така и негови ученици, привлечени от чистотата на вярата му. Макар самият той да е търсел усамотение, Йоан се превръща в духовен водач, чиито съвети и наставления оформят цяло поколение монаси.

Легенди за св. Йоан Рилски

Промушването през пещерата: Една от най-известните народни легенди е свързана с пещерата край Рилския манастир, където отшелникът е прекарал години в молитви. Вярва се, че през тесния процеп на скалата в пещерата може да премине само безгрешен човек или този, който искрено се е покаял за греховете си.

Една от най-известните народни легенди е свързана с пещерата край Рилския манастир, където отшелникът е прекарал години в молитви. Вярва се, че през тесния процеп на скалата в пещерата може да премине само безгрешен човек или този, който искрено се е покаял за греховете си. Чудото с хляба и ловците: Когато цар Петър изпраща девет ловци в Рилската пустиня, за да издирят светеца, те го намират след дълго търсене. Светецът ги нагостява с половин пита хляб, донесена му от ангел. Въпреки че всички се насищат, хлябът така и не намалява.

Когато цар Петър изпраща девет ловци в Рилската пустиня, за да издирят светеца, те го намират след дълго търсене. Светецът ги нагостява с половин пита хляб, донесена му от ангел. Въпреки че всички се насищат, хлябът така и не намалява. Отказът от златото на цар Петър: Според преданието цар Петър изминава целия път от Велики Преслав до Рила, за да се срещне с пустинника, но той отказва да се срещне лично с владетеля, за да запази смирението си. Приема само храната за овчарите си, но връща златото и даровете, като изпраща писмо с мъдри съвети към царя.

Според преданието цар Петър изминава целия път от Велики Преслав до Рила, за да се срещне с пустинника, но той отказва да се срещне лично с владетеля, за да запази смирението си. Приема само храната за овчарите си, но връща златото и даровете, като изпраща писмо с мъдри съвети към царя. Празните шушулки на овчарите: Легендата разказва, че когато пастири тайничко си откраднали сланутък (нахут) от градината на светеца, когато се опитали да го изядат по-късно, намерили шушулките напълно празни. След като се върнали и поискали прошка, градината отново им дала плод.

Поверия, народни обичаи и забрани

Празникът се отбелязва с тържествени литургии и всенощни бдения. Вярващите посещават Рилския манастир или храмовете, посветени на светеца, за да се поклонят пред мощите му и да се помолят за здраве, изцеление и духовна подкрепа. В редица населени места в България на този ден се приготвя общ курбан за здраве и благополучие на семейството и общността.

Вярва се, че водата от извора край пещерата на светеца притежава особена изцелителна сила на този ден. Човек трябва да се умие за здраве и да отпие с вяра. Според народния обичай вярващите оставят малки листчета с написано желание или молитва в цепнатините на скалите около пещерата, вярвайки, че свети Йоан чува молбите им.

Според поверията, ако ръжта не се засади преди празника, следващата година ще има лоша реколта. Ако денят е горещ - септември ще е дъждовен.

На 18 август се забранява жигосване на добитъка и впрягане на каруцата. Поверието гласи, че на този празник трябва да подстрижете косата си, в противен случай може да загубите сила. Забранени са мързелът и злословенето.