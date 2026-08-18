Бури, градушки и силен вятър: Рязък обрат във времето във вторник

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О чаква ни динамично време във вторник, когато студен фронт от запад ще донесе краткотрайни, но интензивни валежи, гръмотевични бури и риск от градушки в Западна и Централна България.

Предупреждение от първа степен, жълт код за потенциално опасно време поради силен и бурен вятър в шест области на страната: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Пазарджик.

Там се очаква средната скорост на вятъра да е между 14 и 19 m/s (50–69 km/h) и пориви, достигащи до 24 m/s (около 90 km/h).

При жълт код за вятър от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Областите с жълт код за опасно време според НИМХ Източник: НИМХ

През нощта ще бъде ясно, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Вятърът ще е от югоизток – слаб. Атмосферното налягане през нощта ще се понижава. През деня ще започне да се повишава, но ще остане по-ниско от средната стойност.

Във вторник от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област.

Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина – силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток – слаб до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски в Северозападна България, а в района на София – около 29°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от северозапад, по най-високите и открити части – до силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 18 август Източник: НИМХ

В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Северозападният вятър чувствително ще отслабне, а до вечерта в повечето райони и ще стихне. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32° и 37°.

В четвъртък ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен вятър от югоизток. Температурите ще започнат да се повишават.