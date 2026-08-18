От автомобилни гуми до антилопи: Странното меню на тигровите акули

О т антилопи и котки до автомобилни гуми и телевизори - тигровите акули съвсем не са придирчиви към храната. Те са готови дори да останат в района на мощен ураган, ако това им осигури достатъчно плячка. Необичайният им апетит обаче има и важна роля за здравето на морските екосистеми.

Тигровата акула е един от най-големите хищни видове акули в света. Тя може да достигне размерите на малък автобус, има обтекаемо тяло и изключително мощна захапка. Морският биолог Нийл Хамершлаг от американската мрежа за наблюдение на морското биоразнообразие ги определя като „танковете на морето“, пише Би Би Си.

Тигровите акули имат и най-разнообразното меню сред акулите, заради което понякога са наричани „кофите за боклук на океана“. Хранят се с мекотели, скатове, морски змии, тюлени, калмари, китове и морски птици, но в стомасите им са откривани и сухоземни животни като слепи плъхове, антилопи, кучета, кози и котки.

Една тигрова акула в Австралия дори повърнала ехидна - животно, покрито с остри бодли.

Човешките отпадъци също попадат в менюто им. В стомасите на тигрови акули са намирани опаковки от чипс, презервативи, цигари, регистрационни табели, автомобилни гуми и телевизори. Има дори сведения за открит цял рицарски доспех.

Тигровите акули са сред видовете, свързвани с най-много сериозни нападения срещу хора, заедно с голямата бяла и биковата акула. Въпреки страховитата им репутация обаче вероятността човек да загине вследствие на нападение от акула е изключително малка и значително по-ниска от риска да стане жертва на силно морско течение или мълния.

Способността им да се хранят с почти всичко има важно екологично значение. Като изяждат мъртви и умиращи животни, тигровите акули почистват морската среда и могат да ограничават разпространението на болести.

Особено впечатляващо е поведението им при тропически бури. Когато приближава ураган, много видове акули усещат промяната в атмосферното налягане и се насочват към по-дълбоки и спокойни води. Тигровите акули обаче могат да постъпят точно обратното.

Това става ясно през октомври 2016 г., когато ураганът „Матю“ преминава през Бахамите. Хамершлаг и екипът му вече наблюдават с акустични предаватели тигрови акули в района на Тигър Бийч край остров Гранд Бахама.

Учените очаквали животните да напуснат плитките води преди бурята. Вместо това акулите останали дори когато районът бил ударен директно от урагана. В деня на стихията пристигнали още тигрови акули, а след преминаването ѝ броят им в района се удвоил.

Според учените причината вероятно е храната. Бурята убила множество костенурки, риби, омари, раци и птици и превърнала района в огромен източник на леснодостъпна храна.

„Смятаме, че тигровите акули са възприели приближаващата буря като възможност да се нахранят с мъртви и умиращи животни“, обяснява Хамершлаг.

Тигровите акули са студенокръвни и температурата на околната вода има голямо значение за движенията им. Те често следват водни маси с температура около 26°C - приблизително същата температура, при която могат да започнат да се формират тропически циклони.

Акулите са се научили да използват и други периодично появяващи се източници на храна. Те например пристигат край австралийския остров Рейн по време на размножителния сезон на зелените морски костенурки, а край Хаваите се появяват през лятото, когато малките албатроси започват да летят.

Понякога животните се връщат на едно и също място почти по едно и също време в последователни години. За да достигнат до богатите на храна райони, тигровите акули могат да изминават огромни разстояния. При годишните си миграции някои преминават над 7500 километра между тропическите коралови рифове и откритите води на Северния Атлантик. Една проследена акула е изминала около 44 000 километра за три години.

Дори когато разполагат с изобилие от плячка, те се стремят да пестят енергия. Край остров Рейн например предпочитат да се хранят с мъртви или отслабени костенурки, вместо да преследват здрави животни.

Това поведение има важни последици за цялата екосистема. Премахването на болни и умиращи животни може да ограничи разпространението на заболявания, а контролът върху броя на морските костенурки предпазва подводните ливади от прекомерно изпасване.

Въпреки репутацията им на безразборни хищници, изследователите установяват и значителни различия в поведението на отделните тигрови акули. Наташа Мароси от Университета в Ексетър, която изучава акулите край Фиджи, разказва, че всяко от наблюдаваните животни има различно поведение. Някои са смели и любопитни, други са по-предпазливи.

Наблюденията на тигрови акули на Бахамите също показват подобни различия, а изследвания сочат, че животните могат да имат сложни социални отношения и дори предпочитани партньори, с които прекарват повече време.

Така зад образа на почти неунищожимия хищник, способен да погълне всичко от котка до автомобилна гума, се крие животно с важна функция в океана. Като върхови хищници тигровите акули влияят върху числеността, поведението и разпространението на множество други видове и по този начин помагат за поддържането на баланса в морските екосистеми.