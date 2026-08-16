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Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

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З асилено полицейско присъствие на автомагистралите "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни. Причината - интензивният трафик към столицата и опасността от възникване на катастрофи, съобщи NOVA.

Най-важната мярка е свързана със спирането от движение на тировете над 12 тона в посока София. Тя ще е в сила още около час за "Струма" и "Тракия". Освен това полицейски патрули ще има по цялото протежение на аутобана, ще има и немаркирани коли в трафика, които да извеждат опасните шофьори.

Униформените ще следят дали водачите спазват скоростните режими, нужната за магистрала дистанция между колите, дали предприемат рискови маневри при изпреварване и дали управляват след употреба на алкохол и наркотици. 

"Не може да се конкретизира точно една определена точка като най-неврологична. В днешния ден от София до територията на област Пазарджик са установени трима водачи, които управляват автомобили без включена задължителна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите". Заловен е един водач на автобус, който превозва 19 пътници и използваше мобилен телефон по време на управление", каза инспектор Богдан Цветков от Отдел “Пътна полиция”.

 

Източник: NOVA    
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