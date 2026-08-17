Норвежкият крал е приет в болница

К ралят на Норвегия Харалд Пети бе приет в болница днес, предаде "Франс прес", като се позова на норвежкия кралски двор.

Най-дълго управляващият монарх в Европа, който е на 89 години, ще бъде в болнични две седмици, уточни дворецът.

Кралският двор обяви, че Харалд Пети страда от хемолитична анемия - състояние, причинено от преждевременното разрушаване на червените кръвни телца, чиито отличителни симптоми са умора, бледост и задух.

Норвежкият крал Харалд Пети е изписан от болница

По-рано тази година - през февруари, кралят на Норвегия бе хоспитализиран в болница на испанския остров Тенерифе заради инфекция и дехидратация.

През юни снахата на краля - принцеса Мете-Марит, съпруга на престолонаследника принц Хокон, претърпя белодробна трансплантация.