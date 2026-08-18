Технологии

Грешки, които влошават домашната аудио система

Домашното кино може да бъде впечатляващо добро изживяване, но и много разочароващо. И причината често е много лесна за решаване. А именно правилното разположение на говорителите в помещението, което да е съобразено с мебелите

Мартин Дешев Мартин Дешев

18 август 2026, 07:49
Грешки, които влошават домашната аудио система
Източник: iStock/GettyImages

М ожете да похарчите много пари за високоговорители, усилвател и висококачествени аудио източници, но въпреки това да останете разочаровани, че вашата система не звучи толкова добре, колкото искате. Виновникът може изобщо да не е оборудването, отбелязва MakeUseOf.

Разположението на високоговорителите има огромно влияние върху това, което чувате и дори малки промени могат драстично да променят басовия диапазон, стерео качеството и яснотата на звука. Като избягвате често срещани грешки при поставянето на високоговорителите, може да се насладите на значително по-добро качество на звука без допълнително оборудване.

Тонколоните са твърде близо до стените

Една от най-често срещаните грешки е притискането на високоговорители към стената, защото това изглежда като най-ефективното използване на пространството. За съжаление, стените отразяват звука и поставянето на високоговорители твърде близо до тях може значително да промени честотната характеристика. Ефектът е особено забележим при баса. Близостта до стена може да подсили ниските честоти, докато поставянето на високоговорител в ъгъл може да направи ефекта още по-силен.

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Резултатът не е непременно „повече бас“ в добрия смисъл. Вместо това, определени честоти могат да станат непропорционално силни, докато други изчезват. Преместването на високоговорителите дори на няколко сантиметра понякога може да направи изненадващо забележима разлика.

Поставяне на високочестотните говорители над или под нивото на ушите 

Високите честоти са далеч по-насочени от нискочестотните баси. Високочестотният говорител, т.е. най-малкият в тонколоната, често наричан "пищялка", отговорен за високите честоти, вокалите и високочестотните детайли, се нуждае от директна посока към ушите.

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Ако са разположени твърде ниско на пода или са монтирани твърде високо на стената, губите важни детайли и яснота. Позиционирайте ги на стойки или мебели така, че да са на нивото на ушите ви, когато седите в основната си позиция за слушане.

Пренебрегване на позицията на слушане

Разположението на високоговорителите и позицията на слушане са две половини на едно и също уравнение. Може да позиционирате високоговорителите перфектно и все пак да получите лоши резултати, ако диванът е на акустично проблемно място. В правоъгълна стая, седенето точно по средата между предната и задната стена може да преувеличи режимите и да създаде неравномерен бас.

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Полезна отправна точка е да позиционирате мястото за слушане на около 40% от дължината на стаята от единия край. Струва си да експериментирате, вместо да приемате това като абсолютно правило, тъй като количеството и разпределението на останалите мебели също има роля в движението на звуковите вълни. Преместването на позицията на слушане напред или назад може значително да промени баланса.

Погрешно схващане за стереото

При конвенционална стерео система слушателят и двата високоговорителя трябва да образуват приблизително равностранен триъгълник. Това означава, че разстоянието между колоните трябва да е приблизително същото като разстоянието от всеки високоговорител до позицията ви на слушане.

Високочестотните говорители трябва да са на нивото на ушите, както споменахме. Това създава по-убедителен стерео образ и по-широка, по-последователна идеална зона за слушане. Настройката също трябва да бъде възможно най-симетрична. Ако единият високоговорител е близо до стена, докато другият има значително повече отворено пространство около него, двата канала няма да се държат по един и същи начин.

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Насочване на високоговорителите право напред

Много хора подравняват високоговорителите си наравно с поставката за телевизор или стената за чист, успореден вид. Насочването на високоговорителите право напред кара звуковите вълни да преминават покрай главата ви, а не директно в ушите ви, което нарушава стерео изображението и отслабва ефекта на „фантомния център“ (където вокалите звучат сякаш идват от средата на екрана). Поставете високоговорителите под ъгъл леко навътре, така че да са насочени директно към раменете или ушите ви на основното място за слушане.

Поставяне на високоговорители върху нестабилни, силно резонансни повърхности

Поставянето на колоните директно върху бюро, етажерка за книги или кух шкаф за телевизор води до нежелани вибрации на мебелите. Тъй като високоговорителите вибрират, за да произведат звук, тези механични сили се прехвърлят върху твърдата повърхност под тях, създавайки акустичен резонанс, който често води до нежелани звуци, тракане и др. Изолирайте колоните с помощта на разделителни подложки от пяна, гумени крачета. Това предотвратява предаването на голяма част от механичната енергия в близките мебели.

Скриването на колоните в шкаф

Скриването на високоговорители в развлекателни центрове или тесни рафтове за книги може да изглежда визуално спретнато, но сериозно влошава качеството на звука. Затвореният рафт действа като акустична камера. Звукът се отразява от вътрешните страни и горната част на шкафа, създавайки приглушени вокали и изкривен звук.

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Отделете малко време и търпение да експериментирате с разположенията, за да намерите това, което има най-добър баланс между качеството на звука, което ви харесва, заедно с практичната им позиция в пространството. Също така обърнете внимание и на настройките на системата, нивото на басите, средните и високите честоти и различните режими. Стандартна музика (т.е. студиен запис) обикновено звучи най-добре в стерео режим, докато ефектите на филмите са най-впечатляващи с използването на повече говорители.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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