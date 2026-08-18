18 август: Без гробове, без следи от борба – мистерията Роанок

К огато капитан Джон Уайт най-накрая стъпва отново на пясъчните брегове на остров Роанок на 18 август 1590 г., той очаква да чуе детски гласове, да види дим от комини и да бъде посрещнат от прегръдката на дъщеря си.

Втората му внучка е първото английско дете, родено в Северна Америка, а самият той носи със себе си дълго чакани провизии. Вместо това губернаторът се изправя пред пълно, оглушително мълчание. Всичките 116 мъже, жени и деца са изчезнали без следа, оставяйки зад себе си една от най-големите загадки в историята.

Три години закъснение за един изгубен свят

Планът на Джон Уайт е съвсем различен, когато отплава за Англия през есента на 1587 г. Той възнамерява да се върне на острова едва след няколко месеца с необходимите оръжия, храна и инструменти. Съдбата обаче се намесва жестоко.

Избухналата война между Англия и Испания и заплахата от Великата армада принуждават кралица Елизабет I да реквизира всеки наличен кораб за отбраната на острова. Конфликтът блокира губернатора в Европа за цели три години, докато заселниците от другата страна на океана остават в пълна изолация сред непознатата дива природа.

Дървото с мистериозния надпис

Пристигането през август 1590 г. бързо превръща надеждата в ужас. Островът е напълно опустял, но няма никакви белези от нападение, пожар или борба. Къщите са внимателно разглобени, което подсказва, че хората са си заминали организирано, а не са били изненадани от враг.

Единствената следа, оставена от заселниците, е думата „CROATOAN“, издълбана върху дървен стълб от защитната палисада, както и буквите „CRO“, посечени в кората на близко дърво. Предварително било уговорено, че ако колонистите се преместят принудително поради опасност, те ще оставят след себе си изрязан кръст, но такъв знак липсва.

Хипотези между спасението и трагедията

В продължение на векове историците се опитват да подредят пъзела на това изчезване. Най-вероятната теория е, че изправени пред глад и безпомощност, заселниците са потърсили подслон при близкия приятелски настроен род Кроатоан на съседния остров Кинкеет.

Други изследователи допускат, че хората са се разделили на по-малки групи и са се интегрирали в различни местни племена навътре в континента, където постепенно са били асимилирани.

Търсенето на губернатора Джон Уайт така и не продължава заради наближаващата буря и повреда в кораба му, което го принуждава да се завърне в Англия, без да разбере съдбата на собственото си семейство. Такъв трагичен край бележи първия опит за англоезично заселване, оставяйки острова Роанок да носи завинаги прозвището „Изгубената колония“.

Опасната сянка на една топола

През лятото на 1976 г. напрежението в корейската демилитаризирана зона достига точка на кипене. Едно обикновено дърво се превръща в детонатор за мощен международен конфликт, който за броени часове изправя две ядрени сили на ръба на открит военен сблъсък.

Известният „Инцидент с брадвата“ показва колко крехък е мирът по разделителната линия на Корейския полуостров и как една рутинна мисия може да завърши с трагедия.

Няколко клона, които спират погледа

На 18 август 1976 г. малка група от американски и южнокорейски войници, придружавани от работници, отива в зоната за съвместна сигурност в Пханмунджом.

Задачата им е съвсем елементарна. Те трябва да подкастрят висока, 30-метрова топола, чиято гъста корона блокира пряката видимост между два наблюдателни поста на ООН. Мисията е планирана предварително и напълно рутинна. Никой не подозира, че севернокорейската страна ще реагира с неочаквана агресия.

Сблъсък за минути и фатален край

Скоро след като подрязването започва, на мястото пристига севернокорейски отряд, предвождан от старши лейтенант Пак Чол. Той с агресивен тон нарежда работата да спре незабавно. Мотивът зад това искане е необичаен.

Лейтенантът твърди, че тополата е засадена лично от севернокорейския лидер Ким Ил Сун и се намира под негова закрила. Американските офицери капитан Артър Бонифас и поручик Марк Бартет отказват да се подчинят на ултиматума, считайки действията си за напълно закони.

Ситуацията бързо излиза извън контрол. Лейтенант Пак изпраща сигнал и на мястото пристигат камиони с допълнителни севернокорейски войници. По негова заповед те атакуват невъоръжените американци с брадвите и секачите, взети от самите работници.

Кратката, но брутална атака коства живота на капитан Бонифас и поручик Бартет, а няколко други войници са ранени.

Операция „Пол Бънян“ и демонстрация на сила

Реакцията на САЩ е незабавна и решителна. Президентът Джералд Форд дава зелена светлина за демонстрация на сила, която да показва ясно, че подобни действия няма да бъдат толерирани. Три дни по-късно стартира операция, кръстена на гиганта дървар от американския фолклор Пол Бънян. На мястото пристига конвой от над двадесет превозни средства, пълни с инженерни войски, тежко въоръжени пехотинци и специални части.

Във въздуха кръжат бойни хеликоптери и изтребители F-4, подпомагани от стратегически бомбардировачи B-52, излетели от Гуам. Край бреговете на Корея спира американски самолетоносач. Под този огромен военен щит инженерите слизат и за броени минути отрязват изцяло оспорваната топола, оставяйки от нея само нисък пън.

Севернокорейските войски наблюдават операцията в пълна готовност, но не предприемат действия. Скоро след това Ким Ил Сун изразява съжаление за случилото се, което се приема като рядък знак за отстъпление от страна на Пхенян.

Кървавият инцидент променя завинаги правилата за сигурност в граничната зона, принуждавайки двете страни да въведат по-строги мерки за разделение на войските си.

Още събития на 18 август:

1940 г. – Битката за Британия: Провежда се въздушната битка, известна като „Най-трудният ден“; Луфтвафе губи приблизително 69 самолета, а Кралските военновъздушни сили (RAF) — 68, в един от най-големите въздушни сблъсъци в историята

1958 г. – Владимир Набоков публикува противоречивия си роман „Лолита“

Родени:

1750 г. – роден е Антонио Салиери, италиански композитор

1932 г. – роден е Люк Монтание, френски вирусолог, Нобелов лауреат

1933 г. – роден е Роман Полански, полски режисьор

1936 г. – роден е Робърт Редфорд, американски актьор

1952 г. – роден е Патрик Суейзи, американски актьор

1969 г. – роден е Едуард Нортън, американски актьор

1969 г. – роден е Крисчън Слейтър, американски актьор

Починали: