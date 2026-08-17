Свят

Ескалация, Русия: Япония прекрачи границата!

Между Русия и Япония все още няма подписан мирен договор след Втората световна война

Николай Киров Николай Киров

17 август 2026, 19:09
Ескалация, Русия: Япония прекрачи границата!
Източник: Getty Images

М инистърът на външните работи на Русия Сергей Лавров обвини Япония, че е прекрачила "границите на благоприличието" с протеста си срещу посещението на руския президент Владимир Путин на най-големия от Курилските острови, предаде ТАСС.

Японският посланик в Москва трябва да се яви в руското външно министерство за разяснение относно протеста на Токио срещу посещението на президента на Русия в Итуруп, така и относно тактиката за организиране на работата на посолството, заяви Лавров на брифинг.

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"Във всеки случай, призовахме посланика. Той трябва да дойде в Министерството на външните работи и ще обсъдим както поведението на японското ръководство във връзка с посещението на президента Путин на руския остров Итуруп, така и как един посланик трябва да извършва работата си в приемащата страна – спазвайки както законите ѝ, така и процедурите, които съществуват за чуждестранните дипломати в тази страна, в този случай Русия", подчерта руският външен министър.

"Нашите японски колеги, нашите съседи, със сигурност прекрачиха границата на благоприличието с напълно неприемливите си изявления, че президентът на Руската федерация не може да посети част от Руската федерация", посочи Лавров.

"Когато научихме как г-жа Санае Такаичи (премиерът на Япония - бел ред.) и нейният външен министър характеризират посещението на нашия президент в собствената му земя и при собствените му съграждани, веднага привикахме японския посланик. Посолството не ни даде много ясен отговор, поколеба се и след това обясни, че той няма да може да дойде в петък, 14-ти, или понеделник, 17 август - тоест днес и че или не е в Москва, или не се чувства добре. Все още разбираме", обясни Лавров.

Японският посланик в Москва Акира Муто ще пристигне в руското МВнР на 18 август, съобщи по-късно пред ТАСС говорителят на външното министерство на Русия Мария Захарова.

На фона на дългогодишен териториален спор, който все още пречи на подписването на официален мирен договор между двете страни, посещението на президента Путин на остров Итуруп на 13 август 2026 г. предизвика остра реакция от страна на Япония и беше възприето като силен политически сигнал в Токио.

Спорът се води за четири острова от южната част на Курилската верига – Итуруп, Кунашир, Шикотан и групата Хабомаи. В Русия те са известни като Южни Курили, а в Япония, като Северни територии. Тези острови са завзети от Съветския съюз в последните дни на Втората световна война през 1945 г., след като Япония вече е обявила капитулация. Русия счита суверенитета си над тях за законен резултат от войната, докато Япония ги смята за свои "изконни територии", които са "незаконно окупирани". Това фундаментално разминаване в позициите е основната причина между двете страни все още да няма подписан мирен договор 81 години след края на войната.

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Посещението на Путин през август 2026 г. е първото му лично посещение на спорните територии, откакто заема президентския пост. Той пристига на Итуруп след знакова инспекция в учения на руския Тихоокеански флот.

Японският премиер Санае Такаичи определи визитата като "абсолютно неприемлива" и заяви, че тя оскърбява чувствата на японския народ и ще затрудни възстановяването на двустранните отношения с Русия. Японското правителство призова руския посланик и му връчи протестна нота.

Редактор: Николай Киров
Източник: ТАСС    
Русия Япония
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