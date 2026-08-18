Извънредни мерки за сигурност и удължено метро за мач на „Левски“

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С толичната полиция предприема засилени мерки за сигурност във връзка с футболната среща между ПФК „Левски“ и ПФК „АЕК“, която ще се изиграе на 18 август от 22:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Двубоят е първи мач от плейофите за влизане в основната фаза на престижния турнир Шампионска лига и се очаква да привлече голям брой зрители.

За опазването на обществения ред СДВР ще получи подкрепа от Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, Главна дирекция „Национална полиция“ и съседни областни дирекции на МВР. Около стадиона се обособяват буферни зони за разделяне на привържениците.

Охраната на самото спортно събитие е поета от частна охранителна фирма, която ще контролира пропускателния режим за домакините. Полицейските служители отговарят за сигурността на гостуващата агитка и остават в готовност за намеса при необходимост.

Входовете на съоръжението отварят в 20:00 ч., като от МВР призовават за по-ранно пристигане с цел избягване на струпвания. На контролните пунктове се извършват проверки за лица с наложени забрани за посещение на спортни събития, както и за пренасяне на забранени предмети като оръжия, пиротехника, ножове, палки, боксове и бутилки. Малолетните фенове се допускат само с пълнолетен придружител и при представена попълнена декларация.

Поради засиления зрителски интерес са възможни временни затруднения и ограничения на движението в централната градска част. За улеснение на феновете столичното метро ще работи с удължено работно време до 01:00 ч. след полунощ. Допълнителният час ще осигури възможност за придвижване с подземния транспорт след приключването на мача, като най-близката спирка до съоръжението е метростанция „Стадион Васил Левски“.