Борисов: Дадоха "Евровизия" на Бургас, за да отстранят Николов от президентската надпревара

"Като разбраха, че кметът на Бургас Димитър Николов ще ги бие на президентските избори, те дадоха "Евровизия" на Бургас, за да отстранят кмета от президентската надпревара. Знаят, че той и ГЕРБ като са отговорни, и ще се представят брилянтно. Затова и г-жа Йотова първо го поздрави за "Евровизия".

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Варна.

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"До септември ГЕРБ ще извади правителство в сянка, за да може да е ясно кой ще изпълнява функциите на министри, ако хората ни се доверят при следващите избори", подчерта Борисов.

"Варна днес е мръсен, задръстен град, няма туристи. Уж "Баба Алино" е незаконен град, пък има пътища направени до него, и има и сметоизвозване, и кметът си има свой бизнес", обяви Борисов.

Припомняме, че по-рано днес кметът на Бургас Димитър Николов публично отрече да има намерение да се кандидатира за президент на предстоящите избори за държавен глава.

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"Аз за себе си съм дал обет до 15 май с политика да не се занимавам", каза Николов, визирайки датата на следващото издание на песенния конкурс "Евровизия", който ще се проведе в Бургас.