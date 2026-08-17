България

Борисов: Дадоха "Евровизия" на Бургас, за да отстранят Николов от президентската надпревара

Борисов: До септември ГЕРБ ще извади правителство в сянка

Николай Киров Николай Киров

17 август 2026, 19:42
Борисов: Дадоха "Евровизия" на Бургас, за да отстранят Николов от президентската надпревара
Източник: БТА

"Като разбраха, че кметът на Бургас Димитър Николов ще ги бие на президентските избори, те дадоха "Евровизия" на Бургас, за да отстранят кмета от президентската надпревара. Знаят, че той и ГЕРБ като  са отговорни, и ще се представят брилянтно. Затова и г-жа Йотова първо го поздрави за "Евровизия".

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Варна.

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"До септември ГЕРБ ще извади правителство в сянка, за да може да е ясно кой ще изпълнява функциите на министри, ако хората ни се доверят при следващите избори", подчерта Борисов.

"Варна днес е мръсен, задръстен град, няма туристи. Уж "Баба Алино" е незаконен град, пък има пътища направени до него, и има и сметоизвозване, и кметът си има свой бизнес", обяви Борисов. 

Припомняме, че по-рано днес кметът на Бургас Димитър Николов публично отрече да има намерение да се кандидатира за президент на предстоящите избори за държавен глава.

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"Аз за себе си съм дал обет до 15 май с политика да не се занимавам", каза Николов, визирайки датата на следващото издание на песенния конкурс "Евровизия", който ще се проведе в Бургас.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Бойко Борисов ГЕРБ Димитър Николов Бургас Евровизия
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