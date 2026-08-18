Свастики и затворени чатове: Какво разкри акцията срещу „Кръв и чест“

А кцията на полицията и ДАНС в Пловдив срещу радикалната организация „Кръв и чест” повдигна въпроси за дейността на неонацистките групи у нас и тяхното влияние.

„През всичките тези години те са наблюдавани под една или друга форма”, това коментира бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA.

„Действително това не е нова организация и не би трябвало да е новина за службите за сигурност”, посочи от своя страна изследователят от Центъра за изследване на демокрацията Росица Джекова.

След действията на властите в Пловдив трима души получиха обвинения, като в ареста остана единствено мъжът, сочен за лидер на местния клон. Според разследващите активните членове на групата са около 30, а още 50 души гравитират около нея. Те са превърнали бивш ресторант в клуб със свастики и нацистки символи, макар защитата в съдебната зала да твърди, че няма доказателства и годно формулирано обвинение за проповядване на омраза.

„Съществуват онлайн форуми и затворени чат групи, като въпросът е как ще се интерпретират техните действия и кога може да се каже, че това не са просто сбирки, а форми на подбудителство”, обясни Филип Гунев. Той определи като пресилени твърденията за военизирани групи, които тренират шпицкоманди за превземане на властта.

„Какво друго да правят, освен да четат литература и да веят знамена, единият вариант е да пият алкохол, другият вариант е да се занимават с физическа активност”, допълни бившият заместник-министър. Според него основната трудност е къде се спазва балансът между свободата на словото и разпространението на подобни идеологии.

По думите на Росица Джекова рисковете от подобни групи са картографирани при мащабно изследване още през 2015 г. „Има множество данни, че през 2013 г. се направи опит за регистрация на националистическа партия от десет различни организации, сред които беше и „Кръв и чест”, припомни тя.

Според нея дебатът не трябва да се фокусира само върху една структура, а вниманието да се насочи към натрупването на предупредителни знаци през годините. Тя отбеляза, че престъпленията от омраза с такъв мотив са фактор, който се следи от повече от десетилетие, и е важно да се оцени колко голяма е тази заплаха в действителност.