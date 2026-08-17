България

Разбраха се за механизъм за минималната работна заплата

Промяната в четири индикатора с равна процентна тежест ще определя доколко може да нарасне минималното възнаграждение

Николай Киров Николай Киров

17 август 2026, 20:54
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П равителството и социалните партньори се обединиха около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, съобщиха от министерството на финансите.

Промяната в четири индикатора с равна процентна тежест ще определя доколко може да нарасне минималното възнаграждение. 

Как ще се определя минималната заплата от 2027 г.

Индекс на цените на малката потребителска кошница - за определяне на покупателната способност на минималната работна заплата, като се вземе предвид издръжката на живот;

Брутна медианна работна заплата - за определяне на общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

Брутна средна работна заплата - за определяне на темпа на растеж на работните заплати;

Брутна добавена стойност на един зает за последните 10 години - за определяне на дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. 

Mинималната заплата за 2027 г. ще бъде определена до края на септември

Минималната работна заплата за всяка следваща година ще бъде в диапазон от долна и горна граница. Долната граница е минималната работна заплата за последната година. Горната граница се определя от среднопретеглената стойност на посочените четири индикатора, като данните ще бъдат предоставяни от Националния статистически институт за завършена година. 

Процедурата по формиране на минималната работна заплата ще включва няколко етапа. 

До 1 април министърът на труда и социалната политика ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следва да определят минималната работна заплата, включително информацията, въз основа на която е получена горната граница. Работодателите и синдикатите имат срок до 15 май да договарят размера на минималната работна заплата, до 31 май да изготвят доклад.

Като вземе предвид доклада на социалните партньори, Министерският съвет трябва да определи окончателния размер на минималната работна заплата за следващата година. 

Адекватността на минималната работна заплата ще се оценява на всеки 3 години.

Редактор: Николай Киров
Източник: МФ    
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