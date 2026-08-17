Етна отново изригна - ограничения на полетите в Катания

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Н ово изригване на вулканична пепел от Етна предизвика частични ограничения на въздушния трафик на международното летище в Катания на италианския остров Сицилия, съобщи днес операторът на аеропорта "Сочиета аеропорто Катания", цитиран от ДПА.

Заради изхвърляне на вулканична пепел част от въздушното пространство е затворена, което ограничава броя на възможните кацания. До 12:00 ч. българско време във вторник на летището ще могат да кацат най-много 10 самолета на всеки час, като за излитащите полети ограничения няма.

Вулканът Етна парализира Сицилия - летището в Катания е затворено

Пътниците са призовани да проверяват актуалната информация за полетите си при съответните авиокомпании.

Въздушният трафик на летището се върна към нормалния си режим през събота и неделя, след като полетите бяха сериозно нарушени в продължение на над седмица.

След изригването Етна неколкократно е изхвърлял пепел, причинявайки сериозни проблеми за въздушния транспорт. Множество полети бяха отменени или пренасочени, което засегна хиляди туристи.

Мощно изригване на вулкана Етна спря полетите до Сицилия

В събота нивото на опасност за вулкана бе понижено и полетите се нормализираха. Новите изхвърляния на вулканична пепел обаче отново доведоха до ограничения на въздушния трафик.