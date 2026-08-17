Свят

Над 100 дрона са засечени край Румъния

Руските атаки срещу пристанищната инфраструктура на Украйна по река Дунав са достигнали своеобразен максимум

Николай Киров Николай Киров

17 август 2026, 22:47
Над 100 дрона са засечени край Румъния
Източник: iStock

Р адарите на Министерството на отбраната на Румъния са засекли през последните дни над 100 дрона в близост до румънското въздушно пространство, по границата с Украйна, заяви днес временният министър на отбраната Раду Мируца.

До момента Румъния е свалила четири дрона, които са влезли на румънска територия, посочи още министърът и допълни, че тези операции са изключително скъпи. Пред телевизия "Диджи 24" той коментира мерките, които предприема румънската армия в контекста на зачестилите нападения с дронове срещу украински пристанища по река Дунав.

Тревога в Румъния, вдигнаха италиански изтребители заради дронове

Мируца каза, че едва след две години и половина румънската армия ще бъде оборудвана с всички средства за борба с дронове чрез европейската програма SAFЕ.

Чрез тази програма на Европейската комисия Румъния получава достъп до 16,68 милиарда евро за отбранителна и стратегическа инфраструктура, като това е вторият по големина кредит след този на Полша.

Министърът на отбраната заяви, че чрез програмата SAFE румънската държава е сключила договори за нови способности в борбата с дронове, изхождайки от развитието на ситуацията по границата с Украйна.

Системите включват радари, които са в състояние да засичат обекти на много ниска височина, както и наземни системи, които ще позволят унищожаване на дронове без задължително участие на изтребители.

Според Мируца руските атаки срещу пристанищната инфраструктура на Украйна по река Дунав са достигнали своеобразен максимум в последните седмици, като повечето дронове са били унищожени от украинската армия. По думите му свалянето на дроновете на няколко десетки метра от румънското въздушно пространство води до това останки от тези летателни апарати да попаднат след това във водите на Дунав и по черноморското крайбрежие.

Руска атака в Украйна, Румъния вдигна изтребители

През последните дни на няколко пъти бе съобщено за открити останки от подозрителни обекти, вероятно дронове, във водите на румънски черноморски курорти.

Министърът коментира действията на Инспектората за извънредни ситуации в тези случаи, като подчерта, че на първо място се поставя сигурността на хората.

"Това са някои мерки, които служителите на Инспектората за извънредни ситуации предприемат, за да ограничат евентуални експлозии, които биха могли да възникнат, ако тези останки от дронове съдържат взривно вещество. Това са мерки, които се прилагат, докато специалистите установят дали тези останки от дронове са опасни или не. Веднага щом специалистите потвърдят, че не съдържат взривно вещество, а са просто пасивни елементи от пластмаса, пяна или други компоненти на дроновете, тези мерки незабавно се отменят", поясни Мируца и допълни, че разбира недоволството на гражданите, когато "понякога им се струва, че мерките са малко прекалено строги".

Той каза още, че няма признаци за увеличен риск за сигурността на Румъния, но армията продължава да бъде в състояние на повишена бдителност.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, София Георгиева    
Румъния Дронове Граница с Украйна
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Евровизия“ поиска черен таван в Бургас

„Евровизия“ поиска черен таван в Бургас

Ескалация, Русия: Япония прекрачи границата!

Ескалация, Русия: Япония прекрачи границата!

Борисов: Дадоха

Борисов: Дадоха "Евровизия" на Бургас, за да отстранят Николов от президентската надпревара

Обаждане до 911 разкрива вероятната причина за смъртта на Хейдън Панетиър

Обаждане до 911 разкрива вероятната причина за смъртта на Хейдън Панетиър

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 1 ден
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 1 ден
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 1 ден
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Норвежкият крал е приет в болница

Норвежкият крал е приет в болница

Свят Преди 4 часа

Кралският двор обяви, че Харалд Пети страда от хемолитична анемия

Трима загинаха при катастрофа с хеликоптер на Сифнос

Трима загинаха при катастрофа с хеликоптер на Сифнос

Свят Преди 4 часа

От остров Сирос е изпратено подкрепление с бързоходен катер заради възникналия пожар

Лидерът на "Кръв и чест" в Пловдив остава в ареста

Лидерът на "Кръв и чест" в Пловдив остава в ареста

България Преди 8 часа

Колев е сочен от прокуратурата за извършител, а другите двама задържани за помагачи

Капибара срещу еврогларус за талисман на „Евровизия“ в Бургас

Капибара срещу еврогларус за талисман на „Евровизия“ в Бургас

Любопитно Преди 8 часа

Данните на НОИ и НСИ показват големи разлики между регионите

Пенсионерите вече са над 40% от населението в шест области у нас

Парите ни Преди 8 часа

Кърджали, Видин и Габрово са начело, докато София остава с най-нисък дял

Голям пожар над Белоградчик заплаши къщите в града

Голям пожар над Белоградчик заплаши къщите в града

България Преди 8 часа

Предполага се, че пламъците са възникнали, докато хора в плевня са варили зимнина

84-годишният Харисън Форд се завръща към ролята на Индиана Джоунс

84-годишният Харисън Форд се завръща към ролята на Индиана Джоунс

Любопитно Преди 8 часа

Холивудската легенда Харисън Форд обяви изненадващото си завръщане към ролята на известния археолог Индиана Джоунс, след като стана ясно, че ще бъде пряк модел за нова атракция в увеселителния парк на Walt Disney World

Полша връща временния таван на цените на бензина и дизела и намалява ДДС върху горивата до 8% до края на август.

По-евтини горива в Полша

БезГранично Преди 8 часа

ДДС пада, държавата слага таван на цените

Кой е най-щастливият ден за зодията ви между 17 и 23 август

Кой е най-щастливият ден за зодията ви между 17 и 23 август

Любопитно Преди 9 часа

Макар предстоящата енергия да изглежда предимно спокойна, не се заблуждавайте – нещата все пак се развиват във ваша полза

Общата фактура за сезона показва разликата между прогнозно начисленото през годината и реално отчетеното потребление на топлинна енергия.

Излязоха изравнителните сметки за парното в София

Парите ни Преди 9 часа

Клиентите вече могат да проверят дали имат да доплащат или да получават пари обратно

Снимката е илюстративна

Внимание, пориви до 90 км/ч и градушки връхлитат България на 18 август

България Преди 9 часа

Прогноза за България за 18.08.2026 г.

Кметът на Бургас не се интересува от президентския пост

Кметът на Бургас не се интересува от президентския пост

България Преди 9 часа

Николов: С политика до "Евровизия" аз няма да се занимавам

Част от електронните услуги на НАП ще бъдат временно ограничени, но декларации и заявления ще продължат да се приемат.

НАП ограничава част от услугите си за няколко дни

Парите ни Преди 9 часа

Плащанията с карти и някои електронни услуги няма да работят от вечерта на 26 август до края на месеца

Кание Уест

Кание Уест планира два концерта в Русия през есента

Любопитно Преди 9 часа

Музикалният промоутър SAY Agency съобщи, че американският рапър Кание Уест планира два мащабни концерта на стадион „Газпром Арена“ в Санкт Петербург през октомври, пренебрегвайки международния бойкот на западните изпълнители срещу Русия

Застреляха бременна жена, майка ѝ и дете в Испания

Застреляха бременна жена, майка ѝ и дете в Испания

Свят Преди 9 часа

Двама маскирани мъже, придвижващи се с мотоциклет, са открили огън по жертвите

Подготвяните промени трябва да уредят нови модели на заетост, при които една длъжност или един служител могат да бъдат споделяни по начин, който сегашният Кодекс на труда не регламентира изрично.

Един служител за няколко работодатели: Готвят нови трудови договори

Парите ни Преди 9 часа

Предвиждат се и споделено работно място и нови правила за работа през дигитални платформи

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките облизват собствените си дупета

dogsandcats.bg

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg
1

Жега с риск от пожари до края на август

sinoptik.bg
1

Регата с вани в Белгия

sinoptik.bg

Майчино сърце: Деми Мур с думи към Талула, които трогнаха хиляди

Edna.bg

Принцеса Даяна и нейните емблематични червени ботуши: Урок по вечен стил за есента

Edna.bg

Огромна новина за Левски преди мачовете с АЕК Атина

Gong.bg

Пиза на Росен Божинов победи за Купата на Италия, уреди си среща с Фиорентина

Gong.bg

Жълт код за силен вятър в 6 области във вторник

Nova.bg

Държавата, синдикатите и работодателите с напредък в разговорите за МРЗ

Nova.bg