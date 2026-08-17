Над 100 дрона са засечени край Румъния

Р адарите на Министерството на отбраната на Румъния са засекли през последните дни над 100 дрона в близост до румънското въздушно пространство, по границата с Украйна, заяви днес временният министър на отбраната Раду Мируца.

До момента Румъния е свалила четири дрона, които са влезли на румънска територия, посочи още министърът и допълни, че тези операции са изключително скъпи. Пред телевизия "Диджи 24" той коментира мерките, които предприема румънската армия в контекста на зачестилите нападения с дронове срещу украински пристанища по река Дунав.

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Мируца каза, че едва след две години и половина румънската армия ще бъде оборудвана с всички средства за борба с дронове чрез европейската програма SAFЕ.

Чрез тази програма на Европейската комисия Румъния получава достъп до 16,68 милиарда евро за отбранителна и стратегическа инфраструктура, като това е вторият по големина кредит след този на Полша.

Министърът на отбраната заяви, че чрез програмата SAFE румънската държава е сключила договори за нови способности в борбата с дронове, изхождайки от развитието на ситуацията по границата с Украйна.

Системите включват радари, които са в състояние да засичат обекти на много ниска височина, както и наземни системи, които ще позволят унищожаване на дронове без задължително участие на изтребители.

Според Мируца руските атаки срещу пристанищната инфраструктура на Украйна по река Дунав са достигнали своеобразен максимум в последните седмици, като повечето дронове са били унищожени от украинската армия. По думите му свалянето на дроновете на няколко десетки метра от румънското въздушно пространство води до това останки от тези летателни апарати да попаднат след това във водите на Дунав и по черноморското крайбрежие.

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През последните дни на няколко пъти бе съобщено за открити останки от подозрителни обекти, вероятно дронове, във водите на румънски черноморски курорти.

Министърът коментира действията на Инспектората за извънредни ситуации в тези случаи, като подчерта, че на първо място се поставя сигурността на хората.

"Това са някои мерки, които служителите на Инспектората за извънредни ситуации предприемат, за да ограничат евентуални експлозии, които биха могли да възникнат, ако тези останки от дронове съдържат взривно вещество. Това са мерки, които се прилагат, докато специалистите установят дали тези останки от дронове са опасни или не. Веднага щом специалистите потвърдят, че не съдържат взривно вещество, а са просто пасивни елементи от пластмаса, пяна или други компоненти на дроновете, тези мерки незабавно се отменят", поясни Мируца и допълни, че разбира недоволството на гражданите, когато "понякога им се струва, че мерките са малко прекалено строги".

Той каза още, че няма признаци за увеличен риск за сигурността на Румъния, но армията продължава да бъде в състояние на повишена бдителност.