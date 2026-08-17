България

Лидерът на "Кръв и чест" в Пловдив остава в ареста

Колев е сочен от прокуратурата за извършител, а другите двама задържани за помагачи

17 август 2026, 17:30
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С оченият за лидер на пловдивския клон на организацията "Кръв и чест" остава в ареста, реши Районният съд в Пловдив.

Ивайло Колев е бил и наемател на клуба, където бяха арестувани 18 души. Другите двама, за които прокуратурата поиска задържане, са баща и син - Ивелин и Теодор Велеви. Бащата Ивелин Велев, беше освободен под парична гаранция от 1000 евро, а синът му беше освободен, защото съдът не намери, че има достатъчно доказателства спрямо него. 

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Тримата са обвинени, че в съучастие чрез слово и по друг начин са проповядвали дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност или етническа принадлежност, или сексуална ориентация. Колев е сочен от прокуратурата за извършител, а другите двама за помагачи. 

Според събраните до момента доказателства в клуба са били провеждани сбирки, на които са обсъждани неонацистка идеология, нетърпимост към различните хора, като освен беседи са били и прожектирани такива филми.

Прокуратурата ще обжалва определението на съда, каза прокурор Димитър Костов. 

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Според адвокат Стоян Мемцов обвиненията са неясни и няма конкретика в тях. 

Припомняме, че осемнайсетгодишният Теодор Велев беше задържан заедно с непълнолетно момче за нападение над непалски граждани. По това досъдебно производство той беше освободен от Районния съд под парична гаранция от 700 евро. За последния месец младежът е задържан три пъти от полицията. 

Източник: БТА, Ирина Шопова    
Кръв и чест Пловдив арест
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