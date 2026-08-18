Р усия обвини Обединеното кралство, че „нарочно избира ескалация на украинската криза“ след потвърждението, че произведени във Великобритания дронове са били използвани при удари по цели в Русия.

„С това си действие Обединеното кралство действа като съучастник и съизвършител на кървавите престъпления и терористични атаки“, написа посолството на Русия в Обединеното кралство в свое изявление.

„Действията на Лондон неизбежно ще доведат до последствия, за които той ще трябва да отговаря“, се казва още в съобщението, като се добавя, че колкото по-дълбоко е участието му в конфликта, „толкова по-висока цена ще плати“.

В отговор говорител на Министерството на отбраната заяви пред BBC News, че Великобритания стои „рамо до рамо“ с Украйна. „Русия не бива да се съмнява в решимостта на това правителство да се противопостави на руската агресия в Украйна, както и срещу Обединеното кралство и нашите съюзници“, заяви говорителят.

Те добавиха, че Обединеното кралство е „поело ангажимент да осигури оборудването, от което Украйна се нуждае, за да се защити от незаконната инвазия на руския президент Владимир Путин“.

Въпросните безпилотни апарати, произведени от две отделни британски компании, са били използвани във вътрешността на Русия при широкомащабни и успешни атаки срещу военни и промишлени обекти, включително рафинерии и складове на онлайн търговеца Wildberries.

Украйна неколкократно е атакувала компанията, известна като руския аналог на Amazon, и твърди, че седем от десетте най-големи логистични центъра на Wildberries са били „изведени от строя“.

Военен източник потвърди пред BBC, че британски дронове са били използвани при атаките, за които се твърди, че са нанесели икономически щети за над 35 милиарда паунда.

Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. и в момента контролира приблизително една пета от украинската територия.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че дронове с британски компоненти и конфигурации са били използвани за атаки срещу руска територия, включително срещу горивен склад в Каменски район на Ростовска област.

Предупреждението на Москва към Обединеното кралство идва след вълна от украински удари срещу Русия, най-скорошният от които беше в понеделник, когато бяха убити девет души, а 23 бяха ранени, включително едно дете.

През нощта срещу събота Украйна е изстреляла около 822 дрона към Русия, като 600 от тях са били насочени към Москва, според областния управител, който заяви, че руската столица е претърпяла „една от най-масираните атаки с дронове в последно време“. Съобщено беше за седем смъртни случая на територията на Русия.

През същата нощ при руски атаки срещу Украйна загинаха най-малко седем души, а повече от 39 бяха ранени.

През април Министерството на отбраната обяви, че ще предостави на Украйна десетки хиляди дронове, включително устройства за удари на далечни разстояния, в рамките на най-големия си пакет от военна помощ досега.