Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

И ранската армия днес обяви награда от 30 000 долара за всеки, който убие или вземе за заложник американски войни, като наградата ще бъде удвоена, ако това бъде извършено от жена, предаде Франс прес.

Началникът на Генералния щаб на армията Амир Хатами заяви, че тази програма е създадена в отговор на “големия брой запитвания” от хора, желаещи да допринесат финансово, съобщи държавната агенция ИРНА.

“Всеки който убие или плени и предаде на Въоръжените сили на Ислямската република на Иран американски войник нашественик ще получи награда равна на 30 000 долара или пет млрд. томана”, посочи той, използвайки неофициалната валута, равняваща се на 10 000 ирански риала.

Използвайки термина “нашественик” Амир Хатами показва, че това ще се отнася в случай на нарушение на територията на Иран, отбелязва АФП.

До момента няма информация за разполагане на американски сухопътни войски в Иран по време на войната в Близкия изток, с изключение на спасителната операция, извършена през април за спасяване на американски пилот, чийто самолет се разби.

“Смелите ирански жени, които извършат такова действие, ще получат двойна награда”, добави той.

Войната между Техеран и Вашингтон започна на 28 февруари със съвместни удари на САЩ и Израел срещу Ислямската република, която отговори с удари срещу съюзниците на Вашингтон в Залива.

Примирие беше постигнато през април, последвано от рамково споразумение за мирни преговори през юни, което след това се провали.

Иран и САЩ оттогава си нанасят отделни удари, съсредоточено основно около Ормузкия проток.