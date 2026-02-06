Мистерията "Петрохан": Спелеолог твърди, че синът му е заедно с издирвания Ивайло Калушев

Д етето на спелеолога Яни Макулев е в неизвестност и се предполага, че се намира заедно с издирвания след тройното убийство в района на прохода „Петрохан“ Ивайло Калушев. Информацията беше потвърдена от самия Макулев в ефира на NOVA, като той уточни, че не разполага с данни за точното местонахождение на сина си.

По думите му последният контакт между тях е бил на 29 януари, когато момчето е било на морето. Детето е на 15 години, а оттогава телефонът му е изключен и връзка не е осъществявана. Макулев обясни, че не използва приложение за проследяване, но се надява всичко да е наред.

Спелеологът посочи, че не знае къде се намира синът му в момента, но допълни, че ориентировъчната им база е била в района на село Българене. След престоя си на морето момчето и Калушев не са се върнали там, а посоката им на движение остава неизвестна.

„Калушев по никакъв начин, пряко или косвено, не се е свързал с мен, за да каже, че са добре“, заяви Макулев.

Той разказа още, че веднага след като е научил за трагичния инцидент край Петрохан, е направил опит да се свърже с всички замесени, но телефоните им са били изключени.

Въпреки липсата на контакт, бащата изрази увереност, че синът му е в безопасност. По думите му няма данни за инцидент или непосредствена опасност, а той се надява в следващите дни да има развитие по случая и издирваните да се появят.