Между война и дипломация: Иран е най-опасното изпитание за Тръмп

Т ова е един шок, който Доналд Тръмп вероятно би предпочел да не нанася на американците. Ако в близките дни те се събудят с нова война с Иран, президентът ще поеме огромен риск в страна, която започва да изглежда изтощена от неговите крайности.

Проучванията показват, че избирателите в преобладаващата си част са обезпокоени от икономиката и от трудностите си да си позволят храна и жилище.

И все пак Тръмп започна годината, концентрирайки се върху почти всичко друго. Той свали венецуелски диктатор, изпрати федерални агенти в кампания по депортиране в Минесота, при която загинаха двама граждани и отново се върна към очернянето на изборната система, пише Си Ен Ен (CNN) в свой анализ.

И той придобива вкус към използването на военния чук – нанасял е удари по обекти в Иран, Ирак, Йемен, Сирия, Нигерия, Венецуела и по предполагаеми наркокораби в Тихия океан и Карибите през първата си година от завръщането си на власт.

Това е една от причините, поради които заплахите му да накаже Иран за потушаването на протестите и да му попречи някога да възстанови ядрената си програма имат тежест, тъй като днес (6 февруари) в Оман започват преговори между представители на Вашингтон и Техеран.

Но при спад на одобрението му под 40% и в година на междинни избори, която вече изглежда мрачна за републиканците, Тръмп трябва да отчита нестабилното си вътрешнополитическо положение наред с изключително трудните военни въпроси, пред които е изправен по отношение на Иран.

Тръмп вярва, че неговата непредсказуемост разширява полето му за преговори. Но на фона на нова иранска криза става все по-трудно да се види как той излиза с онази ясна, лесна победа, за която жадува.

Президентът е убеден, че духовните лидери на Иран искат да сключат „сделка“, за да избегнат възможността за война със Съединените щати. Той е струпал значителни военноморски сили в региона и разполага с военни опции за нанасяне на тежък удар. Това натрупване е добавило твърдост към настъпателната дипломация.

А иранците може да не могат да разчитат на момент TACO (Trump Always Chickens Out – Тръмп винаги се отказва). Глобалната войнственост на Тръмп наложи червени линии. Той предприе смели действия, като нареди убийството на иранския военен и разузнавателен ръководител Касем Солеймани в Ирак по време на първия си мандат. През втория той изпрати американски стелт бомбардировачи на дръзка обиколка около света, за да унищожат ядрените обекти на Иран.

Тръмп също така се намеси във вътрешната политика на Иран повече от всеки друг президент на САЩ през XXI в., като предупреди духовния режим за ответни мерки заради продължаващите атаки срещу собствените му граждани след брутално потушаване на протестите миналия месец, при което очевидно са били убити хиляди хора хладнокръвно.

Накратко, Тръмп е заложил огромен личен и геополитически престиж в най-новото си изпитание на волята с лидерите в Техеран.

Защо Иран е особено уязвим

Може би за Тръмп има смисъл да се възползва от рядко отварящ се прозорец: Иран никога не е бил по-слаб в своята 45-годишна конфронтация със Съединените щати:

Бъдещето на революционния режим е помрачено от криза на наследяването, която подкопава ореола му на постоянство. Възрастният аятолах Али Хаменей не може да управлява вечно.

Кризата на политическата му легитимност никога не е била по-остра. Крайното отчаяние и безнадеждност изкараха протестиращите по улиците на фона на недостиг на храна и вода и тежки икономически условия.

А регионалните проксита на Иран – включително „Хамас“ в Газа и „Хизбула“ в Ливан, които някога предлагаха застраховка срещу външна атака – бяха опустошени от войните с Израел.

Тази комбинация от фактори създава логична обосновка за военни действия на САЩ срещу Иран. Може би няма по-подходящ момент Вашингтон да свали режим, който преследва близкоизточната му политика, заплашва съюзниците му и е убил много американци както при терористични атаки, така и чрез милиции по време на войната в Ирак.

Този прозорец може да не остане отворен дълго. И ако Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху не действат сега, те може да съжаляват за пропуснатата възможност в идните години.

Ако Тръмп постигне нещо, което не успяха да направят президентите Картър, Рейгън, Буш, Клинтън, Буш, Обама и Байдън, като победи един от най-яростните врагове на Америка, той ще си осигури място в историята, което не може да бъде оспорено. Предвид обсебеността на настоящия президент от наследството му, това със сигурност е изключително изкушаваща перспектива.

В администрация, в която всички ограничения върху президентските действия са премахнати, всичко може да се сведе до инстинктите на Тръмп. „Най-важните обсъждания са тези, които се случват в главата на президента Тръмп“, каза в понеделник пред Беки Андерсън от CNN Карим Саджадпур, експерт по Иран от Института „Карнеги“ за международен мир.

„Мисля, че ако погледнете собствените му прецеденти в три ключови момента, той хвърли зара с Иран през 2018 г. - напусна ядреното споразумение. През 2020 г. той уби най-високопоставения военен командир на Иран, Касем Солеймани. И разбира се, миналия юни той бомбардира ядрените им обекти и вярва, че всички тези решения са били оправдани и че сега Иран е по-слаб, отколкото е бил в миналото, защото няма никаква противовъздушна отбрана“, заяви той.

Саджадпур продължи: „Мисля, че този контекст, в съчетание с факта, че ръководството на Иран продължава да го предизвиква, и добавено към това, че няма голяма сделка, която да бъде сключена – няма момент „Никсън в Китай“, при който да получиш страхотно споразумение и да нормализираш отношенията. И след като той вече е заявил, че е унищожил ядрената програма на Иран миналия юни, за мен не е ясно как сключването на ново ядрено споразумение ще бъде резултатът, който той търси тук“.

Рисковете от военни действия са по-високи, отколкото във Венецуела

Но продължаването с военни удари би донесло огромни рискове както при тяхното изпълнение, така и в несигурните политически условия, които могат да последват. Сериозен опит за обезглавяване на иранския режим или за унищожаване на военния капацитет на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и паравоенната милиция „Басидж“ вероятно би изисквал многодневна въздушна кампания.

Опитът да се намали способността на Иран да потушава нови протести носи висок риск от цивилни жертви, тъй като голяма част от репресивния апарат е разположен в цивилни зони. Без немислимата перспектива за мащабна сухопътна инвазия, доколко ефективни биха били подобни усилия, при положение че неотдавнашното потушаване беше извършено с брутално улично насилие от близко разстояние?

Иран, люлката на древната персийска цивилизация, е по-компактен и по-малко раздиран от сектантски разделения в сравнение с Ирак, който се разпадна след американската инвазия през 2003 г. Но никой не иска да тества последиците от вакуум на властта, ако правителството падне, при липсата на ясен път към възстановяване на демокрацията.

А краткият, остър гръмотевичен удар от типа, който Тръмп предпочита и който не противоречи на мантрата на неговото движение MAGA за избягване на чуждестранни затъвания, може да не е достатъчен, за да свали духовния режим в Техеран.

Но по-дълга военна ангажираност с несигурни последици би поставила под тежко изпитание доверието на американците в техния президент. Война, която се обърка, може да опустоши републиканците на и без това неблагоприятните междинни избори през ноември.

Чувство на самонадеяност се е настанило около Белия дом след свалянето на венецуелския лидер Николас Мадуро миналия месец. Но значителни американски бойни жертви във война с Иран биха могли на практика да източат цялата сила и легитимност от втория мандат на Тръмп.

През последните седмици се появиха и признаци, че съюзниците на Америка в Персийския залив, с които Тръмп е близък, се страхуват от последиците от американска атака срещу Иран. Възможни са краткосрочни ракетни удари от страна на Иран. Техеран може да се опита да парализира регионалната петролна инфраструктура. А дългосрочна нестабилност може да разтърси регион, който сега преминава към доходоносни нови хоризонти като изкуствения интелект и туризма.

Някои от съседите на Иран също се опасяват, че може да настъпи хаос, ако Хаменей бъде убит, защото страната му не е познавала нищо друго освен желязна власт повече от 40 години. Друга възможност е духовниците да бъдат наследени от също толкова брутален, но по-светски режим, който би се стремял да възстанови регионалната си заплаха.

Защо и дипломацията може да не проработи

Всичко това е аргумент за отстъпване от ръба. Но след седмиците на заплашителна реторика от страна на Тръмп, решение да не се нанасят удари по Иран може да източи международната достоверност, която президентът натрупа с ударите по ядрените обекти миналата година и със зашеметяващия рейд във Венецуела.

И няма ли той и задължение към народа на Иран, докато хората мечтаят за свобода?

Предшествениците на Тръмп избягваха да насърчават контрареволюция в Иран, защото се страхуваха, че това ще даде претекст за още по-жестоки репресии срещу демонстрантите, възприемани като американски проксита. Тръмп нямаше такива угризения и неговият обет, че САЩ са „заредени и готови“ да накажат Техеран за репресиите, вероятно изкара още повече хора по улиците.

Ако президентът не доведе това докрай, лидерите на Иран може да станат още по-малко сдържани в прилагането на ужасяващо насилие срещу собствените си граждани при следващо въстание.

Предвид сложността на военното уравнение е очевидно защо администрацията не е затворила дипломатическия авариен изход. Но е трудно да се види каквато и да е сделка, която президентът би предложил на Иран и която той би бил готов да приеме и обратното.

Държавният секретар Марко Рубио очерта целите на САЩ преди разговорите в Оман. „Не съм сигурен, че може да се постигне сделка с тези хора, но ще разберем“, каза Рубио. Той даде ясно да се разбере, че администрацията иска да се фокусира върху ядрената програма на Иран, но също и върху обхвата на балистичните ракети на Техеран и неговото „спонсорство“ на терористични организации и отношението му към собствения народ.

CNN съобщи, че Иран е заинтересован единствено от обсъждане на ядрената си програма, в какъвто и вид да се намира тя след американските атаки миналата година. Това едва ли е изненадващо, тъй като сделка, която ограничава ракетната му заплаха, би подкопала способността му да възпира бъдещи атаки от страна на САЩ и Израел. В замяна на ограничения върху обогатяването на уран, Техеран би търсил облекчаване на санкциите, което оставя екипа на Тръмп пред неприятния избор да влезе в същия тип сделка, за която те разкритикуваха бившия президент Барак Обама, защото изключваше балистичните ракети и на практика позволи на Техеран да изгради регионалната си мощ.

Една възможност за Тръмп би била да подпише елементарна сделка и да я рекламира като голяма победа – великият търговец със сигурност е правил това и преди. Това може да успокои уморените от войни американски избиратели, но би изпратило ясно послание за отстъпление към противниците на САЩ и би накърнило глобалния му образ на силен лидер.

Междувременно Техеран може да направи това, което винаги прави – да тества границите на споразумението и да изчака поредния президент на САЩ.

А иранският народ, на който Тръмп обеща помощ само преди няколко седмици, ще остане заклещен под желязното управление на безмилостен режим, с напълно смазана надежда.