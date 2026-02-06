Свят

След преговорите в ОАЕ: САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване

Уиткоф съобщи, че делегациите са се договорили и за първата размяна на пленници от около пет месеца насам

6 февруари 2026, 09:38
"Целувки от Брюксел": Връзките на Джефри Епстийн с белгийската столица
А дминистрацията на Байдън спря обмена на високо равнище между военните на САЩ и Русия в края на 2021 г., когато Путин струпа войски по украинската граница, пише The Independent.

Съединените щати и Русия ще възобновят диалога на високо равнище между своите военни, ниво на взаимодействие, което беше прекратено в края на 2021 г. в навечерието на инвазията на Владимир Путин в Украйна.

Споразумението е един от малкото осезаеми резултати от дългоочакваните тристранни мирни преговори между САЩ, Русия и Украйна, проведени през последните два дни в Абу Даби.

Американските военни заявиха, че диалогът ще бъде подновен "след продуктивния и конструктивен напредък към целта на президента Доналд Тръмп за мир в Украйна, постигнат от Джаред Къшнър и специалния пратеник Стив Уиткоф през изминалата седмица".

По-рано Уиткоф съобщи, че делегациите са се договорили и за първата размяна на пленници от около пет месеца насам, като 314 военнопленници ще се завърнат в родните си страни.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разговорите са били конструктивни, но "не лесни", при липсата на други значими пробиви. По думите му следващият кръг от преговори вероятно ще се проведе в Съединените щати.

 Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин

Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин
77 снимки
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска среща
путин тръмп аляска
путин тръмп аляска
Източник: The Independent    
Диалог САЩ Русия Военни преговори Мирни преговори Размяна на пленници Инвазия в Украйна Абу Даби Владимир Путин Володимир Зеленски Джаред Кушнър Стив Уиткоф
Между война и дипломация: Иран е най-опасното изпитание за Тръмп

Между война и дипломация: Иран е най-опасното изпитание за Тръмп

Свят Преди 11 минути

Руски генерал е прострелян няколко пъти в Москва

Руски генерал е прострелян няколко пъти в Москва

Свят Преди 22 минути

Това съобщиха официални представители

САЩ ликвидираха двама души при нов удар в Тихия океан

САЩ ликвидираха двама души при нов удар в Тихия океан

Свят Преди 53 минути

От началото на септември американските сили многократно атакуваха плавателни съдове в Карибите и източната част на Тихия океан, за които твърдят, позовавайки се на разузнавателни данни, че превозват наркотици

Смърт, разрушения и евакуации в Испания и Португалия заради бурята „Леонардо“

Смърт, разрушения и евакуации в Испания и Португалия заради бурята „Леонардо“

Свят Преди 1 час

„Леонардо“ е седмата буря, която удря Иберийския полуостров тази година

Зимен хаос в Берлин: Спират полети, лед сковава германската столица

Зимен хаос в Берлин: Спират полети, лед сковава германската столица

Свят Преди 1 час

"Пистовата настилка е гладка като стъкло", предупреди говорителка на летището

,

Учени създадоха роботи за борба с рака под формата на микромехурчета

Любопитно Преди 1 час

Микромехурчетата са изключително малки газови мехури, стабилизирани чрез специални обвивки, като например фосфолипиди

Фатален удар: Мъж почина след спречкване заради бързо шофиране в Бистрица

Фатален удар: Мъж почина след спречкване заради бързо шофиране в Бистрица

България Преди 1 час

Съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд смята, че домашен арест с проследяваща гривна е съдебната мярка, подходяща за случай, в който се прави предположение за причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена лека телесна повреда.

<p>Заради връзки с Епстийн: Норвегия започва разследване срещу бивш премиер</p>

Заради връзки с Епстийн: Норвегия започва разследване срещу бившия премиер Турбьорн Ягланд

Свят Преди 1 час

В продължение на 10 години Торбьорн Ягланд беше генерален секретар на Съвета на Европа

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

България Преди 2 часа

В община Ардино остава в сила частично бедствено положение на територията на шест села

<p>Грипът отстъпва: Пловдив се връща към нормален ритъм</p>

Грипът отстъпва: Отменят противоепидемичните мерки в Пловдив

България Преди 3 часа

<p>Мъск с предупреждение за&nbsp;&bdquo;най-интересното място в интернет в момента&ldquo;</p>

Мъск за Moltbook: Навлизаме в етап, в който изкуственият интелект надминава човека

Любопитно Преди 3 часа

Първата по рода си платформа за чатботове Moltbook предизвика вълна от въпроси за съзнанието на машините, след като ботове започнаха да координират действията си без човешка намеса

Месец на поевтиняване: Какво се случва с цените на горивата?

Месец на поевтиняване: Какво се случва с цените на горивата?

България Преди 3 часа

През последната седмица дизелът е запазил цената си без промяна

Карлсбадските пещери: Подземно чудо, където може да се крият тайните на извънземния живот

Карлсбадските пещери: Подземно чудо, където може да се крият тайните на извънземния живот

Свят Преди 3 часа

Учени разкриват зимен навик, който може да убива хиляди всяка година

Учени разкриват зимен навик, който може да убива хиляди всяка година

Свят Преди 3 часа

Изследователите установяват, че т.нар. битово изгаряне на дърва допринася за около 21,9% от зимните емисии на фини прахови частици

Парламентът няма да заседава в петък

Парламентът няма да заседава в петък

България Преди 10 часа

Дневният ред предвиждаше блиц контрол

Приеха на второ четене промени в Закона за киберсигурност

Приеха на второ четене промени в Закона за киберсигурност

България Преди 10 часа

С промените се въвеждат разпоредби на европейската Директива МИС 2

