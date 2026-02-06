След преговорите в ОАЕ: САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване

А дминистрацията на Байдън спря обмена на високо равнище между военните на САЩ и Русия в края на 2021 г., когато Путин струпа войски по украинската граница, пише The Independent.
Съединените щати и Русия ще възобновят диалога на високо равнище между своите военни, ниво на взаимодействие, което беше прекратено в края на 2021 г. в навечерието на инвазията на Владимир Путин в Украйна.
Споразумението е един от малкото осезаеми резултати от дългоочакваните тристранни мирни преговори между САЩ, Русия и Украйна, проведени през последните два дни в Абу Даби.
The U.S. and Russian Federation agreed to reestablish high level military-to-military dialogue. Read more here: https://t.co/bTcwtG77Zo@SEPeaceMissions @DeptofWar pic.twitter.com/NZ51GhsFEV— U.S. European Command (@US_EUCOM) February 5, 2026
Американските военни заявиха, че диалогът ще бъде подновен "след продуктивния и конструктивен напредък към целта на президента Доналд Тръмп за мир в Украйна, постигнат от Джаред Къшнър и специалния пратеник Стив Уиткоф през изминалата седмица".
JUST IN - US, Russia agree to reestablish high-level military-to-military dialogue https://t.co/EflYXFDBkL pic.twitter.com/tNveF44FuZ— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 5, 2026
По-рано Уиткоф съобщи, че делегациите са се договорили и за първата размяна на пленници от около пет месеца насам, като 314 военнопленници ще се завърнат в родните си страни.
❗️Russia, Ukraine & USA Agree On Exchange Of 314 Prisoners - US Special Envoy Witkoff pic.twitter.com/heIXmEXa2w— RT_India (@RT_India_news) February 5, 2026
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разговорите са били конструктивни, но "не лесни", при липсата на други значими пробиви. По думите му следващият кръг от преговори вероятно ще се проведе в Съединените щати.
We are bringing our people home—157 Ukrainians. Warriors from the Armed Forces, National Guard, and the State Border Guard Service. Soldiers, sergeants, and officers. Along with our defenders, civilians are also returning. Most of them had been in captivity since 2022.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2026
Today's… pic.twitter.com/nn7zZYESsd
Вижте в нашата галерия: Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин