България

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

В община Ардино остава в сила частично бедствено положение на територията на шест села

6 февруари 2026, 07:27
Грипът отстъпва: Отменят противоепидемичните мерки в Пловдив

Грипът отстъпва: Отменят противоепидемичните мерки в Пловдив
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Парламентът ограничи до 20 избирателните секции в страни извън ЕС

Парламентът ограничи до 20 избирателните секции в страни извън ЕС

"Царицата на мъченията" и съучастникът ѝ остават в ареста
Голям пожар на плажа в Слънчев бряг

Голям пожар на плажа в Слънчев бряг
Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня

Наблюдават ли ви? Как да откриете скрита камера в кабинет, хотел или съблекалня
Конституционният съд реши да разгледа казуса с мандата на главния прокурор

Конституционният съд реши да разгледа казуса с мандата на главния прокурор
Маринов за

Маринов за "Петрохан": Други събития са настъпили през 2022 г.

Я зовирите в Кърджалийска и Смолянска област рязко повишиха нивата си вследствие на интензивните валежи през последните дни. На места в региона са отчетени количества до 80 литра дъжд на квадратен метър, което доведе до пълноводие на реките и локални наводнения.

Обилни валежи причиниха наводнения в Кърджалийско

В община Ардино остава в сила частично бедствено положение на територията на шест села. То е обявено за четвърти път от началото на годината, след като мостът над река Арда, който осигурява единствения достъп на хората до населените места, отново беше залят от придошлите води. Реките в цялата Кърджалийска област са силно пълноводни, като на много места са излезли от коритата си и са залели земеделски земи.

Заради валежите: Тежка обстановка в област Кърджали, преляла река разруши мост (ВИДЕО)

Заради обилните валежи са засегнати и пътни участъци – на места са залети от вода или са се образували свлачища, които временно затрудняват придвижването. От снощи двата големи язовира в региона – „Кърджали“ и „Студен кладенец“, преливат през преливниците си – ситуация, която се случва рядко.

Областният управител на Кърджали Никола Чанев увери, че няма хора в бедствено положение.

„Няма притеснение за населението. В шестте села около моста към Китница достъпът е временно прекъснат, но при спиране на валежите се очаква водата да се оттече и преминаването да бъде възстановено още днес“, посочи той, цитиран от NOVA.

Спасиха баща и син след часове във водите на Арда

В една от махалите на село Китница е регистриран свлачищен процес, при който пътят е затрупан, а три къщи временно са откъснати. По думите на Чанев тежка техника ще бъде на място в рамките на часове, за да бъде възстановен пътният достъп.

От областната управа подчертават, че преливането на язовирите не представлява опасност за хората.

„Язовир Кърджали прелива през два от четирите си преливника, а язовир Студен кладенец – през пет от девет. Дебитът на водата вече намалява и няма риск за населението“, обясни областният управител.

От снощи валежите на територията на Кърджали са спрели. Очакванията са водните количества постепенно да се оттекат, което да доведе до спадане на нивата на реките и нормализиране на обстановката в засегнатите райони.

Обилни валежи причиниха наводнения в Кърджалийско

За днес синоптиците от НИМХ не са обявили предупредителни кодове за опасни явления. 

Прогнозата предвижда, че в следобедните часове в Западна България ще започне да вали дъжд. В северозападните райони ще останат условията за поледици. Максималните температури за по-голямата част на Северна България ще бъдат между 3° и 8°, за Южна - между 8° и 13°, за София - около 9°.

Източник: NOVA    
Кърджалийско дъжд язовири
Мистерията

Мистерията "Петрохан": Спелеолог твърди, че синът му е заедно с издирвания Ивайло Калушев

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Голямата заблуда за трудовия стаж: Не изхвърляйте трудовата книжка - без нея може да загубите години

Голямата заблуда за трудовия стаж: Не изхвърляйте трудовата книжка - без нея може да загубите години

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 5 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 5 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 5 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 5 дни
Кой празнува имен ден днес

Кой празнува имен ден днес

Любопитно Преди 34 минути

На 6 февруари отдаваме почит на светите Вукол Смирненски, Варсануфий Велики и на Фотий, цариградски патриарх

