Украйна и Израел започват диалог за стратегическата сигурност

Темата бе обсъдена на среща в Йерусалим

6 февруари 2026, 09:33
Източник: AP/БТА

У крайна и Израел се споразумяха в близко бъдеще да започнат диалог по въпросите на стратегическата сигурност и да задълбочат политическото сътрудничество, съобщи Укринформ, като се позова на Посолството на Украйна в Израел.

Зеленски обсъди с Нетаняху израелската подкрепа за Киев

Темата бе обсъдена на среща в Йерусалим между украинския посланик в еврейската държава Евген Корнийчук и представители на израелското Министерство на външните работи.

Според съобщението страните са направили цялостен преглед на двустранните отношения и са дискутирали руското нападение срещу Украйна и сложната обстановка в Близкия изток, а също и въпроси от двустранния и международен дневен ред.

Войната в Украйна, иранските дронове и дилемата пред Израел

Израел е оценил високо решението на украинския президент Володимир Зеленски да обяви елитния ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция за терористична организация.

Киев, от своя страна, отново е призовал Израел да се включи в Международната коалиция за връщане на украинските деца.

Двете страни се споразумяха в обозримо бъдеще да поставят началото на Стратегически диалог Украйна – Израел по въпросите на сигурността, да организират политически консултации, както и поредица двустранни контакти на високо равнище по важни международни въпроси, добави Посолството.

Съюзниците от НАТО разглеждат модел за сигурност за Украйна, наподобяващ израелския

Израел е обещал и да засили помощта си за Украйна в енергийния сектор.

На 2 февруари Зеленски обяви иранската Революционна гвардия за терористична организация, припомня Укринформ.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Украйна Израел стратегическа сигурност
