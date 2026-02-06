Украински обстрел причини сериозни щети в руския Белгород

„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

О бстрел от Украйна е причинил сериозни щети в руския град Белгород, разположен близо до границата, заяви губернаторът на едноименната област Вячеслав Гладков, цитиран от Ройтерс. (*Видеото е архивно)

Русия извърши най-мащабното обстрелване на Белгород

Вячеслав Гладков съобщи в социалната мрежа Telegram, че градските власти провеждат извънредно заседание, за да изготвят план за действие.

"Украинските въоръжени сили обстрелват Белгород"

„За съжаление не мога да ви кажа добър вечер, скъпи приятели“, започна видеообръщението си в четвъртък Гладков. „Врагът обстреля цивилния град Белгород. Всички знаят, че нямаме военни цели. Има сериозни щети. Излязох да огледам“, допълни той.

Петима души са пострадали при украински обстрел по руския Белгород

Според неофициалния руски канал в Telegram – „Маш“, който има източници в службите за сигурност, ракети са поразили града, който се намира на около 40 км от украинската граница, а също така електрозахранването е било прекъснато в някои негови райони.

Масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Украинските сили редовно атакуват Белгород и близките части на региона след нахлуването на Русия в съседната страна през февруари 2022 г.