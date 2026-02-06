Свят

Украински обстрел причини сериозни щети в руския Белгород

6 февруари 2026, 07:08
Ключови преговори: САЩ и Иран се срещат в Оман
Тръмп: Необходимо е ядрено споразумение, което да замени договора Нов СТАРТ с Русия
Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

Може ли Индия да замени руския петрол с венецуелски, както иска Тръмп?
Москва: Русия трябва да контролира АЕЦ "Запорожие", но е отворена за сътрудничество със САЩ
Украйна и Русия се споразумяха за размяна на 314 пленници
„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

О бстрел от Украйна е причинил сериозни щети в руския град Белгород, разположен близо до границата, заяви губернаторът на едноименната област Вячеслав Гладков, цитиран от Ройтерс. (*Видеото е архивно)

Русия извърши най-мащабното обстрелване на Белгород 

Вячеслав Гладков съобщи в социалната мрежа Telegram, че градските власти провеждат извънредно заседание, за да изготвят план за действие.

"Украинските въоръжени сили обстрелват Белгород"

„За съжаление не мога да ви кажа добър вечер, скъпи приятели“, започна видеообръщението си в четвъртък Гладков. „Врагът обстреля цивилния град Белгород. Всички знаят, че нямаме военни цели. Има сериозни щети. Излязох да огледам“, допълни той.

Петима души са пострадали при украински обстрел по руския Белгород

Според неофициалния руски канал в Telegram – „Маш“, който има източници в службите за сигурност,  ракети са поразили града, който се намира на около 40 км от украинската граница, а също така електрозахранването е било прекъснато в някои негови райони.

Масирана атака срещу Белгород, повредени са енергийни обекти

Украинските сили редовно атакуват Белгород и близките части на региона след нахлуването на Русия в съседната страна през февруари 2022 г.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Мистерията "Петрохан": Спелеолог твърди, че синът му е заедно с издирвания Ивайло Калушев

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Голямата заблуда за трудовия стаж: Не изхвърляйте трудовата книжка - без нея може да загубите години

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

Ексклузивно

Ексклузивно

Ексклузивно

Ексклузивно

Последни новини

Кой празнува имен ден днес

Кой празнува имен ден днес

Любопитно Преди 35 минути

На 6 февруари отдаваме почит на светите Вукол Смирненски, Варсануфий Велики и на Фотий, цариградски патриарх

<p>Грипът отстъпва: Пловдив се връща към нормален ритъм</p>

Грипът отстъпва: Отменят противоепидемичните мерки в Пловдив

България Преди 1 час

Учени разкриват зимен навик, който може да убива хиляди всяка година

Учени разкриват зимен навик, който може да убива хиляди всяка година

Свят Преди 2 часа

Изследователите установяват, че т.нар. битово изгаряне на дърва допринася за около 21,9% от зимните емисии на фини прахови частици

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Парламентът няма да заседава в петък

Парламентът няма да заседава в петък

България Преди 8 часа

Дневният ред предвиждаше блиц контрол

Приеха на второ четене промени в Закона за киберсигурност

Приеха на второ четене промени в Закона за киберсигурност

България Преди 9 часа

С промените се въвеждат разпоредби на европейската Директива МИС 2

Съветник на Макрон на тайно посещение в Москва

Съветник на Макрон на тайно посещение в Москва

Свят Преди 9 часа

Емисарят на френския държавен глава се е срещнал дискретно с Юрий Ушаков

Тръмп: Имах нужда от това за собственото си его

Тръмп: Имах нужда от това за собственото си его

Свят Преди 10 часа

Тръмп обяви, че трябвало да спечели изборите през 2020 г. заради егото си

БСП предложи предизборно гласуване на бюджета

БСП предложи предизборно гласуване на бюджета

България Преди 11 часа

Темата за държавните финанси се върна в дневния ред на парламента

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

Свят Преди 11 часа

Зеленски заяви днес, че те вероятно ще се проведат в САЩ

Пуснаха африканска златна монета с Паисий Хилендарски

Пуснаха африканска златна монета с Паисий Хилендарски

Свят Преди 12 часа

Образът на монаха е изсечен на 1000 гвинейски франка

Парламентът ограничи до 20 избирателните секции в страни извън ЕС

Парламентът ограничи до 20 избирателните секции в страни извън ЕС

България Преди 12 часа

Предложението за ограничаване на секциите беше внесено от „Възраждане“

Протести срещу закриването на детската хирургия на „Св. Анна“ във Варна и София

Протести срещу закриването на детската хирургия на „Св. Анна“ във Варна и София

България Преди 13 часа

Те изразиха подкрепата си към медиците от отделението

САЩ и Русия се съгласиха да подновят военния диалог

САЩ и Русия се съгласиха да подновят военния диалог

Свят Преди 13 часа

Каналът "ще осигури постоянен контакт между военните"

Лавина уби двама души в Италия

Лавина уби двама души в Италия

Свят Преди 14 часа

Един човек е бил изваден жив изпод снега

Пет вида наркотици откриха в жилище във Варна

Пет вида наркотици откриха в жилище във Варна

България Преди 14 часа

При акцията са намерени метамфетамин, марихуана, кокаин, фентанил и екстази

Всичко от днес

