Любопитно

Олимпийският огън пламва в Италия: 20 състезатели ще представят България

Домакини на форума за първи път са два града - Милано и Кортина д'Ампецо

6 февруари 2026, 10:13
Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо

Горчиво-сладкият 41-ви рожден ден за Кристиано Роналдо
Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом

Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом
Мъжът, обвинен за убийството на израелски дипломати, получи нови обвинения за тероризъм

Мъжът, обвинен за убийството на израелски дипломати, получи нови обвинения за тероризъм
Празник днес имат хората, чиито имена значат

Празник днес имат хората, чиито имена значат "добър"
Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ

Как Кейт Мидълтън превърна спорта и готвенето в част от кралския си образ
Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем
Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)
„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

„Грами“ 2026: Bad Bunny, Кендрик Ламар и Били Айлиш сред големите победители

В петък (6 февруари) в 21.00 часа българско време стартират XXV Зимни олимпийски игри. Домакини на форума за първи път са два града - Милано и Кортина д'Ампецо. 

Милано/Кортина 2026: Кои са 20-те българи, от които чакаме олимпийски триумф?

Форумът ще се проведе от 6 до 22 февруари на места в Ломбардия и Североизточна Италия, като състезанието в избрани дисциплини вече започна (от 4-и февруари).

Общо 92 нации ще имат спортисти на форума като България ще бъде представена от 20 състезатели. 

Общо 2 871 ще бъдат спортистите на Игрите като от тях 1 533 са мъже, а 1 338 са жени.

Президентът Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Българското участие започва в неделя, 8 февруари, с паралелния гигантски слалом, в който ще участват Радослав Янков, Александър Кръшняк, Тервел Замфиров при мъжете и Малена Замфирова при жените. В същия ден ще стартират и ски бегачите ни Даниел Пешков и Марио Матиканов, както и смесената щафета в биатлона Константин Василев, Владимир Илиев, Милена Тодорова, Лора Христова. 

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

Форумът в Милано и Кортина д'Ампецо спечели организирането на на първите Зимни олимпийски игри в два града през юни 2019 година, побеждавайки друга двойна кандидатура - тази на Стокхолм и Оре.

Милано - Кортина 2026 ще бъдат първите Олимпийски игри, официално домакинствани от два града. Милано ще бъде домакин предимно на ледените събития. Останалите събития ще се проведат в клъстери около Кортина и долините Валтелина и Фиеме.

Това ще бъдат третите Зимни олимпийски игри и четвъртите Олимпийски игри като цяло, домакинствани от Италия.

Кортина д'Ампецо преди това беше домакин на Зимните олимпийски игри през 1956 г. и стана третият град, домакин на Зимни олимпийски игри два пъти, след Санкт Мориц през 1928 г. и 1948 г. и Инсбрук през 1964 г. и 1976 г.

Игрите през 2026 г. ще представят дебюта на ски алпинизма като зимна олимпийска дисциплина и ще бъдат първите олимпийски игри под председателството на МОК Кърсти Ковънтри.

Източник: "Фокус"    
Олимпийски игри Италия
Последвайте ни
Мистерията

Мистерията "Петрохан": Спелеолог твърди, че синът му е заедно с издирвания Ивайло Калушев

Руски генерал е прострелян няколко пъти в Москва

Руски генерал е прострелян няколко пъти в Москва

Ключови преговори: САЩ и Иран се срещат в Оман

Ключови преговори: САЩ и Иран се срещат в Оман

"Ще спестите цяло състояние": Тръмп стартира TrumpRx - уебсайт, обещаващ по-евтини лекарства в САЩ

Обедняване чака всеки трети българин

Обедняване чака всеки трети българин

pariteni.bg
Citroen е готов „да отиде възможно най-далеч“, за да се отличи от конкуренцията

Citroen е готов „да отиде възможно най-далеч“, за да се отличи от конкуренцията

carmarket.bg
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 3 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 2 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 2 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кола блъсна пешеходец на голям столичен булевард

Кола блъсна пешеходец на голям столичен булевард

България Преди 6 минути

Инцидентът е станал малко преди 10.00 ч.

Близо 200 души са убити от въоръжени групи в Нигерия

Близо 200 души са убити от въоръжени групи в Нигерия

Свят Преди 30 минути

Нигерийските власти твърдят, че си сътрудничат с Вашингтон за подобряване на сигурността

<p>Украйна и Израел постигнаха важно споразумение, какво се разбраха</p>

Украйна и Израел започват диалог за стратегическата сигурност

Свят Преди 52 минути

Темата бе обсъдена на среща в Йерусалим

САЩ ликвидираха двама души при нов удар в Тихия океан

САЩ ликвидираха двама души при нов удар в Тихия океан

Свят Преди 57 минути

От началото на септември американските сили многократно атакуваха плавателни съдове в Карибите и източната част на Тихия океан, за които твърдят, позовавайки се на разузнавателни данни, че превозват наркотици

Смърт, разрушения и евакуации в Испания и Португалия заради бурята „Леонардо“

Смърт, разрушения и евакуации в Испания и Португалия заради бурята „Леонардо“

Свят Преди 1 час

„Леонардо“ е седмата буря, която удря Иберийския полуостров тази година

Зимен хаос в Берлин: Спират полети, лед сковава германската столица

Зимен хаос в Берлин: Спират полети, лед сковава германската столица

Свят Преди 1 час

"Пистовата настилка е гладка като стъкло", предупреди говорителка на летището

,

Учени създадоха роботи за борба с рака под формата на микромехурчета

Любопитно Преди 1 час

Микромехурчетата са изключително малки газови мехури, стабилизирани чрез специални обвивки, като например фосфолипиди

Фатален удар: Мъж почина след спречкване заради бързо шофиране в Бистрица

Фатален удар: Мъж почина след спречкване заради бързо шофиране в Бистрица

България Преди 1 час

Съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд смята, че домашен арест с проследяваща гривна е съдебната мярка, подходяща за случай, в който се прави предположение за причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена лека телесна повреда.

<p>Заради връзки с Епстийн: Норвегия започва разследване срещу бивш премиер</p>

Заради връзки с Епстийн: Норвегия започва разследване срещу бившия премиер Турбьорн Ягланд

Свят Преди 1 час

В продължение на 10 години Торбьорн Ягланд беше генерален секретар на Съвета на Европа

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

България Преди 2 часа

В община Ардино остава в сила частично бедствено положение на територията на шест села

<p>Грипът отстъпва: Пловдив се връща към нормален ритъм</p>

Грипът отстъпва: Отменят противоепидемичните мерки в Пловдив

България Преди 3 часа

Украински обстрел причини сериозни щети в руския Белгород

Украински обстрел причини сериозни щети в руския Белгород

Свят Преди 3 часа

<p>Тръмп иска ядрено споразумение, което да&nbsp;замени договора Нов СТАРТ с Русия</p>

Тръмп: Необходимо е ядрено споразумение, което да замени договора Нов СТАРТ с Русия

Свят Преди 3 часа

Нов СТАРТ беше договорен между САЩ и Русия през 2010 и влезе в сила година по-късно

<p>Мъск с предупреждение за&nbsp;&bdquo;най-интересното място в интернет в момента&ldquo;</p>

Мъск за Moltbook: Навлизаме в етап, в който изкуственият интелект надминава човека

Любопитно Преди 3 часа

Първата по рода си платформа за чатботове Moltbook предизвика вълна от въпроси за съзнанието на машините, след като ботове започнаха да координират действията си без човешка намеса

Месец на поевтиняване: Какво се случва с цените на горивата?

Месец на поевтиняване: Какво се случва с цените на горивата?

България Преди 3 часа

През последната седмица дизелът е запазил цената си без промяна

Карлсбадските пещери: Подземно чудо, където може да се крият тайните на извънземния живот

Карлсбадските пещери: Подземно чудо, където може да се крият тайните на извънземния живот

Свят Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Виктория Бекъм събра „Спайс гърлс“ у дома, Бруклин заличи татус, посветен на баща му

Edna.bg

Кои празнуват имен ден днес и какво празнуваме на 6 февруари?

Edna.bg

Веласкес взима крути мерки в Левски

Gong.bg

Може ли България да поднесе изненадата срещу Белгия за Купа Дейвис?

Gong.bg

Спелеолог: Детето ми е заедно с издирвания Ивайло Калушев, нямаме контакт от 29 януари

Nova.bg

Смърт след забележка за висока скорост: Mъж почина след побой, обвиняемият е под домашен арест

Nova.bg