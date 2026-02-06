Олимпийският огън пламва в Италия: 20 състезатели ще представят България

Днес е един от най-лошите дни в годината, не давайте нищо назаем

В петък (6 февруари) в 21.00 часа българско време стартират XXV Зимни олимпийски игри. Домакини на форума за първи път са два града - Милано и Кортина д'Ампецо.

Форумът ще се проведе от 6 до 22 февруари на места в Ломбардия и Североизточна Италия, като състезанието в избрани дисциплини вече започна (от 4-и февруари).

Общо 92 нации ще имат спортисти на форума като България ще бъде представена от 20 състезатели.

Общо 2 871 ще бъдат спортистите на Игрите като от тях 1 533 са мъже, а 1 338 са жени.

Българското участие започва в неделя, 8 февруари, с паралелния гигантски слалом, в който ще участват Радослав Янков, Александър Кръшняк, Тервел Замфиров при мъжете и Малена Замфирова при жените. В същия ден ще стартират и ски бегачите ни Даниел Пешков и Марио Матиканов, както и смесената щафета в биатлона Константин Василев, Владимир Илиев, Милена Тодорова, Лора Христова.

Форумът в Милано и Кортина д'Ампецо спечели организирането на на първите Зимни олимпийски игри в два града през юни 2019 година, побеждавайки друга двойна кандидатура - тази на Стокхолм и Оре.

Милано - Кортина 2026 ще бъдат първите Олимпийски игри, официално домакинствани от два града. Милано ще бъде домакин предимно на ледените събития. Останалите събития ще се проведат в клъстери около Кортина и долините Валтелина и Фиеме.

Това ще бъдат третите Зимни олимпийски игри и четвъртите Олимпийски игри като цяло, домакинствани от Италия.

Кортина д'Ампецо преди това беше домакин на Зимните олимпийски игри през 1956 г. и стана третият град, домакин на Зимни олимпийски игри два пъти, след Санкт Мориц през 1928 г. и 1948 г. и Инсбрук през 1964 г. и 1976 г.

Игрите през 2026 г. ще представят дебюта на ски алпинизма като зимна олимпийска дисциплина и ще бъдат първите олимпийски игри под председателството на МОК Кърсти Ковънтри.