Естония ограничава операциите на гранични пунктове с Русия

Страната членка на ЕС и НАТО реши да преустанови нощните операции на граничните пунктове „Лухамаа“ и „Койдула“ за три месеца, считано от 24 февруари

6 февруари 2026, 09:40
Естония ограничава операциите на гранични пунктове с Русия
Източник: istockphoto

Е стония ще ограничи операциите на два от граничните си пункта с Русия от съображения за сигурност, съобщи правителството в четвъртък, 5 февруари, предаде ДПА.

Страната членка на ЕС и НАТО реши да преустанови нощните операции на граничните пунктове „Лухамаа“ и „Койдула“ за три месеца, считано от 24 февруари. Пунктовете ще останат отворени през деня в продължение на 12 часа.

Трима руски граничари са влезли незаконно на територията на Естония

Подобно решение вече е в сила на третия граничен пункт на Естония с Русия в Нарва, който е затворен през нощта от 1 май 2024 г.

„Тъй като Русия понякога се държи ирационално на границата, трябва да освободим ресурси, за да наблюдаваме границата по-ефективно“, заяви премиерът Кристен Михал в изявление, без да предоставя допълнителни подробности.

Министърът на вътрешните работи Игор Таро заяви, че поведението на руските граничари изисква постоянни ресурси и засилено внимание от страна на естонските власти. Според него затварянето на граничните пунктове през нощта ще позволи на персонала да бъде разположен там, където е най-необходим.

Естония укрепи част от границата си с Русия

Таро определи решението като „логична стъпка“, отбелязвайки, че натоварването на граничните пунктове на Естония с Русия е намаляло значително. Според правителствени данни „граничният трафик е спаднал рязко през последните години и не се очаква да се върне към старите си нива“.

През 2025 г. около 1,08 милиона души са преминали естонско-руската граница, близо пет пъти по-малко от 5,3 милиона преминавания, регистрирани през 2018 г. Най-голям обем преминавания е отчетен в Нарва.

Източник: Виктор Турмаков, БТА    
