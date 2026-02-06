Естония ограничава операциите на гранични пунктове с Русия

Е стония ще ограничи операциите на два от граничните си пункта с Русия от съображения за сигурност, съобщи правителството в четвъртък, 5 февруари, предаде ДПА.

Страната членка на ЕС и НАТО реши да преустанови нощните операции на граничните пунктове „Лухамаа“ и „Койдула“ за три месеца, считано от 24 февруари. Пунктовете ще останат отворени през деня в продължение на 12 часа.

Трима руски граничари са влезли незаконно на територията на Естония

Подобно решение вече е в сила на третия граничен пункт на Естония с Русия в Нарва, който е затворен през нощта от 1 май 2024 г.

Estonia will temporarily close nighttime traffic at the Luhamaa and Koidula road border crossings with Russia starting 24 February.

The preliminary decision follows border incidents originating from Russia and will apply for three months.

Full statement is here 🔽… — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) February 5, 2026

„Тъй като Русия понякога се държи ирационално на границата, трябва да освободим ресурси, за да наблюдаваме границата по-ефективно“, заяви премиерът Кристен Михал в изявление, без да предоставя допълнителни подробности.

Министърът на вътрешните работи Игор Таро заяви, че поведението на руските граничари изисква постоянни ресурси и засилено внимание от страна на естонските власти. Според него затварянето на граничните пунктове през нощта ще позволи на персонала да бъде разположен там, където е най-необходим.

Естония укрепи част от границата си с Русия

Таро определи решението като „логична стъпка“, отбелязвайки, че натоварването на граничните пунктове на Естония с Русия е намаляло значително. Според правителствени данни „граничният трафик е спаднал рязко през последните години и не се очаква да се върне към старите си нива“.

През 2025 г. около 1,08 милиона души са преминали естонско-руската граница, близо пет пъти по-малко от 5,3 милиона преминавания, регистрирани през 2018 г. Най-голям обем преминавания е отчетен в Нарва.