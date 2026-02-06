Естония ограничава операциите на гранични пунктове с Русия

Е стония ще ограничи операциите на два от граничните си пункта с Русия от съображения за сигурност, съобщи правителството в четвъртък, 5 февруари, предаде ДПА.
Страната членка на ЕС и НАТО реши да преустанови нощните операции на граничните пунктове „Лухамаа“ и „Койдула“ за три месеца, считано от 24 февруари. Пунктовете ще останат отворени през деня в продължение на 12 часа.
Подобно решение вече е в сила на третия граничен пункт на Естония с Русия в Нарва, който е затворен през нощта от 1 май 2024 г.
Estonia will temporarily close nighttime traffic at the Luhamaa and Koidula road border crossings with Russia starting 24 February.— Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) February 5, 2026
The preliminary decision follows border incidents originating from Russia and will apply for three months.
Full statement is here 🔽…
„Тъй като Русия понякога се държи ирационално на границата, трябва да освободим ресурси, за да наблюдаваме границата по-ефективно“, заяви премиерът Кристен Михал в изявление, без да предоставя допълнителни подробности.
Министърът на вътрешните работи Игор Таро заяви, че поведението на руските граничари изисква постоянни ресурси и засилено внимание от страна на естонските власти. Според него затварянето на граничните пунктове през нощта ще позволи на персонала да бъде разположен там, където е най-необходим.
Таро определи решението като „логична стъпка“, отбелязвайки, че натоварването на граничните пунктове на Естония с Русия е намаляло значително. Според правителствени данни „граничният трафик е спаднал рязко през последните години и не се очаква да се върне към старите си нива“.
През 2025 г. около 1,08 милиона души са преминали естонско-руската граница, близо пет пъти по-малко от 5,3 милиона преминавания, регистрирани през 2018 г. Най-голям обем преминавания е отчетен в Нарва.