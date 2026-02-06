Свят

Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок“

Алексеев е вторият по ранг ръководител в ГРУ на руската армия

Екзекуция в сърцето на Русия: Стреляха срещу генерала, обвинен за „Новичок“
Р уски генерал е бил прострелян няколко пъти в Москва от нападател, който е избягал от местопрестъплението, съобщиха официални представители, цитирани от BBC.

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев е бил незабавно откаран в болница след нападението в жилищна сграда в северозападните покрайнини на руската столица, като към момента състоянието му остава неизвестно.

Алексеев е вторият по ранг ръководител в Главното разузнавателно управление (ГРУ) на руската армия и е поредният високопоставен военен, станал мишена в столицата, откакто преди почти четири години започна пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Той беше включен в санкционния списък на Европейския съюз, след като ГРУ беше обвинено, че стои зад атаката с нервнопаралитично вещество в Солсбъри във Великобритания през 2018 г.

Алексеев е в тежко състояние след опита за покушение срещу него в Москва. Лекарите се борят за живота му, съобщава Газета, позовавайки се на Telegram канала SHOT.

 

Припомняме, че атаката срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев не е изолиран инцидент, а част от поредица от високопрофилни посегателства срещу руски военни и разузнавателни фигури. Този модел има своите предшественици както в международното пространство, така и в самата столица.

През март 2018 г. Великобритания обвини Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Русия за атаката с нервнопаралитично вещество в Солсбъри. В отговор на това, Европейският съюз наложи санкции на редица руски граждани, свързани с ГРУ, сред които и Владимир Алексеев, който по това време е втори по ранг в службата.

Веществото, използвано при атаката в Солсбъри през 2018 г., е „Новичок“

По-късно същата година, през ноември 2018 г., ръководителят на ГРУ, генерал-полковник Игор Коробов, почина на 63-годишна възраст от „тежко и продължително боледуване“.

През последните години обаче фокусът на тези действия се измести и към руска територия.

През юли 2024 г. полковник Андрей Торгашов, офицер, който е свързван с ГРУ, беше тежко ранен при експлозия на кола бомба в Москва. Руските правоохранителни органи започнаха разследване, като изразиха подозрения за връзка с конфликта в Украйна.

През октомври 2024 г. Никита Кленков, заместник-началник на военно подразделение и офицер от ГРУ, беше застрелян в колата си край Москва. Разследващият комитет на Русия образува наказателно дело за убийство, като основната версия беше свързана с участието му във войната в Украйна.

През декември 2024 г. генерал Игор Кирилов, началник на руските войски за радиационна, химическа и биологическа защита, загина в Москва след експлозия на бомба, скрита в електрически скутер. Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) задържа Игнат Кузин, когото обвиниха за агент на украинските специални служби, твърдейки, че той е поставил устройството, задействано дистанционно от Украйна.  Руското външно министерство официално определи инцидента като „терористична атака“.

Подобен инцидент се случи и на 22 декември, когато генерал-лейтенант Фанил Сарваров, началник на оперативно-учебния отдел на Генералния щаб, загина от кола бомба в Москва. Разследването за убийство включваше версия, свързана с „украинските специални служби“.

Последно, на 25 април 2025 г., генерал Ярослав Москалик, заместник-началник на Главното оперативно управление на Генералния щаб, беше убит от кола бомба в Московска област. Руският следствен комитет квалифицира инцидента като убийство. ФСС отново задържа Игнат Кузин, обвинявайки го и за това деяние, твърдейки, че взривното устройство е задействано дистанционно от Украйна. Официални руски представители, включително Мария Захарова, нарекоха атаката „терористична“. Украинският президент Володимир Зеленски, от своя страна, намекна за отговорност за „ликвидирането на лица от висшето командване на руските въоръжени сили“.

  • Какво представлява „Новичок“?

„Новичок“ е инхибитор на ензима холинестераза. Той действа, като блокира нормалното предаване на нервните импулси в тялото, което води до пълен срив на нервната система.

  1. Форма: Може да бъде в течно, твърдо (прахообразно) или газообразно състояние. В случая със Скрипал беше използван под формата на гел, нанесен върху дръжката на входната врата.
  2. Симптоми: Предизвиква неконтролируеми мускулни спазми, спиране на дишането, конвулсии и в крайна сметка – смърт поради парализа на сърдечния мускул и диафрагмата.
  3. Опасност: Смята се за едно от най-смъртоносните химически оръжия, създавани някога – по-токсично е от нервнопаралитичните агенти VX или зарин.

Жертвите в Солсбъри (2018) Атаката беше насочена срещу бившия руски двоен агент Сергей Скрипал, но в крайна сметка засегна петима души и доведе до смъртен случай:

Сергей и Юлия Скрипал: Бившият шпионин и дъщеря му бяха намерени в безсъзнание на пейка в парк. Те прекараха седмици в критично състояние, но оцеляха след интензивно лечение.

Ник Бейли: Полицейският детектив, който пръв влиза в дома на Скрипал. Той се заразява през ръкавиците си, докато претърсва къщата. Оцелява, но по-късно напуска полицията поради здравословни и психически последици.

Дон Стърджис (Фаталната жертва): Тя не е била мишена. Партньорът ѝ намира в контейнер за боклук изхвърлено шише от парфюм „Nina Ricci“, в което убийците са съхранявали отровата. Дон се напръсква по китките и умира няколко дни по-късно.

Чарли Роули: Партньорът на Дон, който намира шишето. Той също се заразява тежко, но оцелява, макар и с трайни увреждания.

  • Емилиян Гебрев и „българската следа“ (2015)

Три години преди Солсбъри, подобен сценарий се разиграва в София. Българският оръжеен бизнесмен Емилиян Гебрев, синът му Христо и производственият директор на фирмата му „Емко“ биват отровени по време на вечеря.

Симптомите: Гебрев изпада в кома. Лекарите първоначално са объркани, но по-късно става ясно, че става въпрос за интоксикация с фосфороорганично вещество.

Връзката: Разследванията по-късно установяват, че един от агентите на ГРУ, замесени в Солсбъри (с псевдоним Сергей Федотов, истинско име Денис Сергеев), е бил в България по време на отравянето на Гебрев.

Мотивът: Смята се, че Гебрев е бил мишена заради износ на оръжие за Украйна през 2014-2015 г. или заради интереси към стратегическия военен завод „Дунарит“.

Източник: BBC    
