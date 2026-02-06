Свят

САЩ ликвидираха двама души при нов удар в Тихия океан

От началото на септември американските сили многократно атакуваха плавателни съдове в Карибите и източната част на Тихия океан, за които твърдят, позовавайки се на разузнавателни данни, че превозват наркотици

6 февруари 2026, 09:28
САЩ ликвидираха двама души при нов удар в Тихия океан
Източник: БТА/АР

А мериканските военни съобщиха, че на 5 февруари са нанесли пореден удар по плавателен съд, заподозрян в превоз на наркотици, в източната част на Тихия океан, предаде ДПА

„Двама наркотерористи бяха убити по време на тази акция“, съобщи Южното командване на САЩ в социалната мрежа „Екс“

„Плавателният съд е бил използван от определени терористични организации и е плавал по познати маршрути за трафик на наркотици“, съобщи командването.

САЩ ликвидираха четирима души при нов удар по лодка на наркотрафиканти

Информацията не може да бъде потвърдена чрез независим източник, допълва ДПА. 

От началото на септември американските сили многократно атакуваха плавателни съдове в Карибите и източната част на Тихия океан, за които твърдят, позовавайки се на разузнавателни данни, че превозват наркотици.

По официални данни, повече от 100 души са били убити при тези операции.

САЩ удариха в Тихия океан, шестима убити

Администрацията на САЩ определя лик като наркотрафиканти и „терористи“, но ударите предизвикаха остри критики.

Експерти на ООН по правата на човека заявиха, че операциите може да нарушават международното право и да бъдат третирани като екзекуции без съд и присъда.

През септември, в началото на тази кампания, се регистрира инцидент с убит колумбийски рибар, Алехандро Каранса, по време на американска военна операция в Карибско море. Този случай доведе до остри реакции от страна на Колумбия, като Богота обвини американските сили в нарушаване на суверенитета на страната и извика посланика си във Вашингтон за консултации.На 13 ноември миналата година министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет официално обяви началото на операция „Южно копие“ (SOUTHERN SPEAR). Тази мисия, ръководена от Съвместните сили със специално предназначение „Южно копие“ и Южното командване на САЩ (SOUTHCOM), беше представена като инструмент за „отстраняване на наркотерористите“ от Западното полукълбо и „предпазване на страната“ от наркотици.

Обявяването на тази операция формализира и институционализира разширеното военно присъствие и действията в региона.През януари текущата година операцията придоби нова фаза със залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро в Каракас. Въпреки че не е пряк удар срещу наркотрафикантски съд, това е съществен акт, свързан с цялостната стратегия на Вашингтон срещу "наркотероризма" и транснационалната престъпност в региона, която предхожда поредица от последващи удари.Критиците, включително експерти от ООН по правата на човека, многократно поставиха под въпрос законността на тези удари, определяйки ги като потенциални нарушения на международното право и екзекуции без съд и присъда.

 

Източник: Виктор Турмаков, БТА    
Американски военни Удари по плавателни съдове Трафик на наркотици Тихи океан Карибски басейн Наркотерористи Южно командване на САЩ Международно право Екзекуции без съд Права на човека
Последвайте ни

По темата

Мистерията

Мистерията "Петрохан": Спелеолог твърди, че синът му е заедно с издирвания Ивайло Калушев

"Ще спестите цяло състояние": Тръмп стартира TrumpRx - уебсайт, обещаващ по-евтини лекарства в САЩ

Ключови преговори: САЩ и Иран се срещат в Оман

Ключови преговори: САЩ и Иран се срещат в Оман

Голямата заблуда за трудовия стаж: Не изхвърляйте трудовата книжка - без нея може да загубите години

Голямата заблуда за трудовия стаж: Не изхвърляйте трудовата книжка - без нея може да загубите години

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Citroen е готов „да отиде възможно най-далеч“, за да се отличи от конкуренцията

Citroen е готов „да отиде възможно най-далеч“, за да се отличи от конкуренцията

carmarket.bg
<p>Голямата заблуда за трудовия стаж</p>
Ексклузивно

Голямата заблуда за трудовия стаж

Преди 3 часа
Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс
Ексклузивно

Румен Радев с остра реакция за промените в Изборния кодекс

Преди 2 часа
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 2 часа
Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури
Ексклузивно

Петък с две лица: От дъжд и поледици до слънце и пролетни температури

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Между война и дипломация: Иран е най-опасното изпитание за Тръмп

Между война и дипломация: Иран е най-опасното изпитание за Тръмп

Свят Преди 11 минути

Руски генерал е прострелян няколко пъти в Москва

Руски генерал е прострелян няколко пъти в Москва

Свят Преди 22 минути

Това съобщиха официални представители

<p>САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване</p>

След преговорите в ОАЕ: САЩ възобновяват военния диалог с Москва след почти петгодишно прекъсване

Свят Преди 43 минути

Уиткоф съобщи, че делегациите са се договорили и за първата размяна на пленници от около пет месеца насам

<p>Украйна и Израел постигнаха важно споразумение, какво се разбраха</p>

Украйна и Израел започват диалог за стратегическата сигурност

Свят Преди 48 минути

Темата бе обсъдена на среща в Йерусалим

Зимен хаос в Берлин: Спират полети, лед сковава германската столица

Зимен хаос в Берлин: Спират полети, лед сковава германската столица

Свят Преди 1 час

"Пистовата настилка е гладка като стъкло", предупреди говорителка на летището

,

Учени създадоха роботи за борба с рака под формата на микромехурчета

Любопитно Преди 1 час

Микромехурчетата са изключително малки газови мехури, стабилизирани чрез специални обвивки, като например фосфолипиди

Фатален удар: Мъж почина след спречкване заради бързо шофиране в Бистрица

Фатален удар: Мъж почина след спречкване заради бързо шофиране в Бистрица

България Преди 1 час

Съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд смята, че домашен арест с проследяваща гривна е съдебната мярка, подходяща за случай, в който се прави предположение за причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена лека телесна повреда.

<p>Заради връзки с Епстийн: Норвегия започва разследване срещу бивш премиер</p>

Заради връзки с Епстийн: Норвегия започва разследване срещу бившия премиер Турбьорн Ягланд

Свят Преди 1 час

В продължение на 10 години Торбьорн Ягланд беше генерален секретар на Съвета на Европа

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

Преливат два язовира в Кърджалийско, има ли опасност за населението

България Преди 2 часа

В община Ардино остава в сила частично бедствено положение на територията на шест села

<p>Грипът отстъпва: Пловдив се връща към нормален ритъм</p>

Грипът отстъпва: Отменят противоепидемичните мерки в Пловдив

България Преди 3 часа

Украински обстрел причини сериозни щети в руския Белгород

Украински обстрел причини сериозни щети в руския Белгород

Свят Преди 3 часа

<p>Тръмп иска ядрено споразумение, което да&nbsp;замени договора Нов СТАРТ с Русия</p>

Тръмп: Необходимо е ядрено споразумение, което да замени договора Нов СТАРТ с Русия

Свят Преди 3 часа

Нов СТАРТ беше договорен между САЩ и Русия през 2010 и влезе в сила година по-късно

<p>Мъск с предупреждение за&nbsp;&bdquo;най-интересното място в интернет в момента&ldquo;</p>

Мъск за Moltbook: Навлизаме в етап, в който изкуственият интелект надминава човека

Любопитно Преди 3 часа

Първата по рода си платформа за чатботове Moltbook предизвика вълна от въпроси за съзнанието на машините, след като ботове започнаха да координират действията си без човешка намеса

Месец на поевтиняване: Какво се случва с цените на горивата?

Месец на поевтиняване: Какво се случва с цените на горивата?

България Преди 3 часа

През последната седмица дизелът е запазил цената си без промяна

Карлсбадските пещери: Подземно чудо, където може да се крият тайните на извънземния живот

Карлсбадските пещери: Подземно чудо, където може да се крият тайните на извънземния живот

Свят Преди 3 часа

Учени разкриват зимен навик, който може да убива хиляди всяка година

Учени разкриват зимен навик, който може да убива хиляди всяка година

Свят Преди 3 часа

Изследователите установяват, че т.нар. битово изгаряне на дърва допринася за около 21,9% от зимните емисии на фини прахови частици

Всичко от днес

От мрежата

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Виктория Бекъм събра „Спайс гърлс“ у дома, Бруклин заличи татус, посветен на баща му

Edna.bg

Кои празнуват имен ден днес и какво празнуваме на 6 февруари?

Edna.bg

Веласкес взима крути мерки в Левски

Gong.bg

Може ли България да поднесе изненадата срещу Белгия за Купа Дейвис?

Gong.bg

Спелеолог: Детето ми е заедно с издирвания Ивайло Калушев, нямаме контакт от 29 януари

Nova.bg

Смърт след забележка за висока скорост: Mъж почина след побой, обвиняемият е под домашен арест

Nova.bg