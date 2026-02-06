САЩ ликвидираха двама души при нов удар в Тихия океан

А мериканските военни съобщиха, че на 5 февруари са нанесли пореден удар по плавателен съд, заподозрян в превоз на наркотици, в източната част на Тихия океан, предаде ДПА

„Двама наркотерористи бяха убити по време на тази акция“, съобщи Южното командване на САЩ в социалната мрежа „Екс“

„Плавателният съд е бил използван от определени терористични организации и е плавал по познати маршрути за трафик на наркотици“, съобщи командването.

Информацията не може да бъде потвърдена чрез независим източник, допълва ДПА.

От началото на септември американските сили многократно атакуваха плавателни съдове в Карибите и източната част на Тихия океан, за които твърдят, позовавайки се на разузнавателни данни, че превозват наркотици.

По официални данни, повече от 100 души са били убити при тези операции.

Администрацията на САЩ определя лик като наркотрафиканти и „терористи“, но ударите предизвикаха остри критики.

Експерти на ООН по правата на човека заявиха, че операциите може да нарушават международното право и да бъдат третирани като екзекуции без съд и присъда.

През септември, в началото на тази кампания, се регистрира инцидент с убит колумбийски рибар, Алехандро Каранса, по време на американска военна операция в Карибско море. Този случай доведе до остри реакции от страна на Колумбия, като Богота обвини американските сили в нарушаване на суверенитета на страната и извика посланика си във Вашингтон за консултации.На 13 ноември миналата година министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет официално обяви началото на операция „Южно копие“ (SOUTHERN SPEAR). Тази мисия, ръководена от Съвместните сили със специално предназначение „Южно копие“ и Южното командване на САЩ (SOUTHCOM), беше представена като инструмент за „отстраняване на наркотерористите“ от Западното полукълбо и „предпазване на страната“ от наркотици.

Обявяването на тази операция формализира и институционализира разширеното военно присъствие и действията в региона.През януари текущата година операцията придоби нова фаза със залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро в Каракас. Въпреки че не е пряк удар срещу наркотрафикантски съд, това е съществен акт, свързан с цялостната стратегия на Вашингтон срещу "наркотероризма" и транснационалната престъпност в региона, която предхожда поредица от последващи удари.Критиците, включително експерти от ООН по правата на човека, многократно поставиха под въпрос законността на тези удари, определяйки ги като потенциални нарушения на международното право и екзекуции без съд и присъда.