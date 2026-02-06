Свят

Смърт, разрушения и евакуации в Испания и Португалия заради бурята „Леонардо“

„Леонардо“ е седмата буря, която удря Иберийския полуостров тази година

6 февруари 2026, 09:19
Смърт, разрушения и евакуации в Испания и Португалия заради бурята „Леонардо"
Източник: ЕПА/БГНЕС

Ч асти от южна Испания и Португалия бяха изправени пред сериозни смущения в четвъртък заради проливни валежи, наводнения и свлачища, причинени от бурята „Леонардо“.

„Леонардо“ е седмата буря, която удря Иберийския полуостров тази година. Миналата седмица в Португалия загинаха петима души, стотици бяха ранени, а десетки хиляди останаха без електричество, пише „Дойче Веле“ (DW).

Повишаващите се глобални температури заради предизвиканите от човека климатични промени означават, че наводненията и други екстремни метеорологични явления в Европа стават по-чести, по-интензивни и по-продължителни, казват учените.

Източният испански регион Валенсия преживя най-тежките внезапни наводнения в най-новата история на страната през октомври 2024 г., когато загинаха 237 души.

Как бурята „Леонардо“​ засяга Испания

В испанската провинция Малага жена е в неизвестност, след като е била отнесена от река Турвиля, докато се е опитвала да спаси кучето си, съобщи местният началник на пожарната. „Намерихме кучето, но не и нея“, каза Мануел Мармолехо пред испанската телевизия.

В някои райони на южния испански регион Андалусия в сряда са паднали над 40 сантиметра (15 инча) дъжд – еквивалентът на няколкомесечни валежи. Дъждовете, наводненията и свлачищата принудиха близо 4000 души да евакуират домовете си и парализираха десетки пътища и железопътни линии.

Регионалният президент на Андалусия Хуан Мануел Морено заяви, че за 16 часа в планинското село Грасалема е паднало същото количество дъжд, каквото регионът на Мадрид би получил за една година.

Два близки язовира, които са изложени на риск от преливане заради проливните валежи, е трябвало да бъдат изпразнени, каза Морено.

Испанската национална метеорологична агенция AEMET отмени най-високата степен на предупреждение за южната част на страната. Но предупреди, че „Марта“, следващият фронт в т.нар. „влак от бури“ тази година, се очаква да удари полуострова в идните дни.

Каква е ситуацията в Португалия

В съседна Португалия мъж на около 70 години е загинал в сряда в селския регион Алентежу, след като автомобилът му е бил отнесен от вода на път близо до язовир, съобщиха местните власти.

В съседния регион Сантарем властите в четвъртък издадоха най-високото предупреждение за наводнение за река Тежу. Хората, живеещи в близост до реката, са били евакуирани, съобщиха властите. Марио Силвестре, ръководителят на гражданската защита на страната, предупреди, че заплахата от наводнение по поречието на Тежу е най-сериозната от три десетилетия.

В Алкасер ду Сал, на около 90 километра южно от столицата Лисабон, река Садо излезе от коритото си в сряда и наводни центъра на града. Нивото на водата в някои части на града достигна два метра.

Португалската национална метеорологична агенция IPMA съобщи, че януари е бил вторият най-влажен месец в страната от 2000 г. насам.

В северната и централната част на страната железопътните услуги бяха преустановени, а в столицата паркове и тунели бяха затворени и речните транспортни връзки бяха спрени. Подобно на Испания, и в Португалия се очакват още обилни валежи през идните дни.

„Леонардо“​ е причинил смърт и разрушения и по-нататък на юг, в Мароко, където най-малко трима души са загинали, а 140 000 души са били евакуирани.

Източник: DW    
буря Леонардо наводнения Испания Португалия проливни валежи свлачища екстремно време климатични промени жертви евакуации
