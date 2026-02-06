Ключови преговори: САЩ и Иран разговарят в Оман

Москва: Русия трябва да контролира АЕЦ "Запорожие", но е отворена за сътрудничество със САЩ

В исши американски и ирански представители се срещат в Оман за кючови преговори. Това се случва на фона на кризата, която породи сериозни опасения от военен конфликт между двете страни.

Иранската делегация се ръководи от външния министър Абас Арагчи, а САЩ са представени от специалния пратеник Стив Уиткоф.

Преговорите между Иран и САЩ са насрочени за петък в Оман

След като хиляди иранци загинаха по време на антиправителствените протести в цялата страна миналия месец, Съединените щати струпаха голяма военна сила в Близкия Изток.

До последния момент имаше разногласия за мястото на преговорите и техния обхват. Според Вашингтон преговорите между САЩ и Иран трябва да включват ракетния арсенал на Техеран, както и други въпроси, но иранските представители не са съгласни и смятат, че ракетната програма не е на дневен ред.

САЩ приеха искането на Иран: Преговорите ще са в Оман, не в Истанбул

Междувременно ръководителят на иранската дипломация Абас Арагчи призова за "взаимно уважение" преди преговорите, предаде Франс прес.

"Равнопоставеността, взаимното уважение и реципрочността на интересите не са кухи фрази, а неотменни условия, които трябва да залегнат като основни принципи във всяко бъдещо споразумение, за да бъде то трайно", написа в публикация в X дипломатът, който ще представлява своята страна на преговорите.

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит пък заяви, че президентът Доналд Тръмп очаква преговорите между САЩ и Иран в Оман, за да определи дали е възможно споразумение с Ислямската република на фона на струпването на американски сили в Близкия изток, предаде Ройтерс.

„Докато тези преговори се водят, бих напомнила на иранския режим, че президентът има много възможности на разположение освен дипломацията като главнокомандващ на най-мощната армия в историята на света“, заяви Левит.

„Дипломацията винаги е първият вариант за президента, когато става въпрос за работа с държави по целия свят, независимо дали става въпрос за наши съюзници или противници“, допълни тя, като повтори позицията на Тръмп, че „нулевият ядрен капацитет е нещо, за което той е бил много изричен“ в исканията си към Иран.

Иранският външен министър Абас Арагчи замина за Оман снощи. От министерството му отбелязаха, че Техеран цели справедливо, взаимно приемливо и достойно разбирателство по ядрения въпрос. От там изразиха надежда „американската страна също ще участва в този процес с отговорност, реализъм и сериозност“.

Точната програма на разговорите остава неизвестна. Според МВнР на Иран Техеран се стреми да ограничи преговорите до ядрената програма на Ислямската република и санкциите срещу нея. Вашингтон би искал да добави други теми, включително ракетната програма на Техеран и подкрепата му за съюзниците в региона.

Преговорите започнаха в 10:00 часа (местно време – 8:00 българско) в Маскат.